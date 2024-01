„Hitler s demencí.“ Biden se rozjel proti Trumpovi. Otočilo se to na něj

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 3% Nelíbil 34% Nesledoval jsem ho 63% hlasovalo: 31134 lidí však podle AP Trump, že by se chtěl jakkoli svými výroky přiblížit vůdci nacistického Německa.



Srovnání Trumpa s německými nacisty však posléze využil i americký prezident Joe Biden a při zahájení své prezidentské kampaně v pátek svého hlavního rivala obvinil z používání „nacistického jazyka“. „Mluví o tom, že krev Američanů je otrávená, a opakuje přesně stejný jazyk, jaký se používal v nacistickém Německu,“ vypálil Biden při startu své kampaně pro znovuzvolení.



„Kampaň Donalda Trumpa je posedlá minulostí, nikoli budoucností. Je ochoten obětovat naši demokracii, aby se dostal k moci,“ pokračoval pak podle agentury AFP a listu Le Monde.

AFP a Le Monde si všímají, že Biden obvinil Trumpa z opakování nacistické rétoriky s určitou dávkou symboliky, jelikož americký prezident v pátek varoval, že prezidentská kampaň Donalda Trumpa v roce 2024 je významnou hrozbou pro demokracii, právě v předvečer třetího výročí útoku na Kapitol a svůj projev pronesl poblíž místa, kde George Washington před téměř 250 lety přeskupil americké síly během války za nezávislost.



Biden Trumpovi, ač byl již dříve zproštěn obžaloby, vyčinil, že nedokázal zabránit útoku davu na Kapitol v roce 2021, a obvinil jej a jeho příznivce, že se stále hlásí k politikou motivovanému násilí i před hlasováním v roce 2024.



Obě média podotýkají, že Bidenův útok na Trumpa přišel po kritice některých demokratů, že Bidenova kampaň se rozjíždí pomalu. Biden v některých průzkumech zaostává za Trumpem a má také nejhorší hodnocení ze všech současných prezidentů v této fázi svého funkčního období, přičemž voliči nevěří ani v ekonomické zlepšení, a nemenším problémem je také migrace. Le Monde navíc připomíná, že Biden nezvládá ani zahraniční politiku, jelikož se nedokáže domluvit s Kongresem v otázce další finanční pomoci pro napadenou Ukrajinu a v jeho straně navíc panuje rozkol kvůli jeho podpoře Izraele ve válce proti teroristům z palestinského Hamásu.

Všímají si toho i další média a podle CNN Biden a jeho lidé doufají, že se jim podaří odpoutat pozornost od letitého prezidenta a nasměrují voliče na jiné věci včetně právě srovnávání Trumpa s Hitlerem. „Bidenův tým dojde až k přímému přirovnání k nacistickému vůdci, místo aby své útoky odbyl tvrzením, že Trump ho ‚papouškoval‘,“ uvedla CNN.

Republikánští příznivci Donalda Trumpa se však rozhodli takovéto rétorice bránit. Na projev amerického prezidenta, jenž se letos bude snažit obhájit svou funkci, okamžitě reagoval Trumpův mluvčí Steven Cheung, který prohlásil, že „skutečnou hrozbou pro demokracii“ je Biden, „když vyzbrojuje vládu, aby šla po jeho hlavním politickém protivníkovi, a zasahuje do voleb v roce 2024“.



Těžký kalibr v podobě přirovnání Trumpa k Adolfu Hitlerovi se pak demokratům z Bidenova týmu brzy vrátil i na sociálních sítích, kde se aktuálně nejvíce množí koláže či videa, kde je srovnán s Hitlerem naopak Biden. A co hůř – koluje již jeho nová přezdívka „dementní Hitler“.



Trumpovi příznivci zesměšňují Bidena častokrát i bez použití jakýchkoli koláží a úprav a sdílejí například fotografie ze starších projevů, za které si již Biden pro svou plamennou gestikulaci vysloužil podobné přirovnání již dříve.

81letý prezident také budí pozornost chvílemi, kdy se chová lehce dezorientovaně, a šíří se například videozáznam, jak jej jeho manželka vyprovází po projevu z pódia. „Jill Bidenová nyní musí dementního Hitlera odvést z pódia. Amerika klesla tak hluboko, že jsme se stali reklamou na domov důchodců,“ šíří se po síti spolu se záběry Bidena vedeného z pódia.

Jill Biden now has to guide Dementia Hitler off the stage. America has fallen so low that we are now an infomercial for a nursing home.pic.twitter.com/CjRKPHQIyj