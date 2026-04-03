„Hlavně, že nám ruská ropa smrděla“. Na benzínkách to začíná vřít

Ceny pohonných hmot v posledních týdnech doslova drásají mnohým řidičům nervy. Vláda Andreje Babiše se sice ve čtvrtek usnesla, že zastropuje marže obchodníků s pohonnými hmotami a sníží spotřební daň na naftu, někteří řidiči se ale obávají, že to „nebude stačit“ a ceny půjdou postupně stejně nahoru. Panují také obavy, aby bylo pohonných hmot vůbec dostatek.
Ve čtvrtek jsme projeli cestu z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Ceny na „čerpacích stanicích“ byly velmi podobné. V Českých Budějovicích jsme viděli diesel například za 49,50 za litr, a to hned na několika místech. Benzín byl za 41,90. Ceny se u většiny „benzinek“ v podstatě shodovaly. Našli jsme ale i levnější. Diesel za 47,90 a benzín za 41,50. Při cestě na Krumlov jsme zaznamenali cenu dieselu za 47,90. Natural 95 byl pak za 40,90. Když jsme vjížděli do Krumlova, viděli jsme pak cenu dieselu za 49,90 a benzínu za 42,50. Stejná cena pak byla i u čerpací stanice hned naproti.
Oslovili jsme řidiče v Českých Budějovicích i v Českém Krumlově. Někteří s námi mluvit nechtěli a v některých případech nás dost nevybíravě odbyli, další si zase poměrně s chutí „vylili srdíčko“. „Hlavně, že nám ruská ropa smrděla. A plyn taky!“ ulevil si starší pán a dodal. „Já Trumpovi fandil, ale tohle, co provedl v Íránu, se mu krutě nepovedlo.“ Přišla i pochvala pro Babiše. „Postavil se k tomu. A je to dobře. Chtěl bych vidět, co by dělal Fiala,“ ušklíbl se muž podobného věku. Došlo ale i na obavy. „Ceny strašné, o tom ani nemusíme mluvit. Víte co, já se ale hlavně bojím, aby bylo nafty a benzínu dost a nemuseli to nějak omezovat. Jezdím do práce každý den přes šedesát kilometrů. Z domova dělat nemůžu, autobus z naší vesnice jezdí dost špatně. Takže co potom bych dělal?“ kroutil hlavou další.
Ceny pohonných hmot? Strašidelné! A kolik zaplatí dopravce víc?
„Působí to na mě strašidelně.“ Tak hodnotí současné ceny pohonných hmot Karel Bílý, který provozuje na jihu Čech autobusovou dopravu. Jeho firmu to prý zásadně ovlivňuje. „My provozujeme autobusovou linkovou dopravu. S cenami nějak moc hýbat nemůžeme. Takže každý autobus, který teď vyjede, stojí nákladově minimálně o tři tisíce korun více než dříve,“ vysvětluje.
Zeptali jsme se, co říká s řešením, se kterým přišlo Slovensko a sice nižší ceny pro místní a vyšší pro zahraniční řidiče. „Úplně nevím, jestli je to dobře. Z hlediska nějakého fungování trhu asi ne,“ zamýšlí se.
Ohledně postoje vlády se nám vyjádřil těsně před jejím čtvrtečním rozhodnutím o snížení marží a DPH. „Nic moc se asi dělat nedá. Pokud se sníží DPH, tak stát bude okrádat sám sebe a pokud někomu přikáže, za kolik má prodávat, tak to je v podstatě socialismus,“ krčí rameny.
Zajímalo nás, zda v kontextu s tím, co se dnes děje, vidí jako dobré rozhodnutí odstřihnutí se od ruských surovin. „Nevím….pokud stojíte na více nohách, tak když se jedna zlomí, tak ty zbylé vás podrží. Ale tohle bylo politické rozhodnutí. S tím nic neuděláme. Pro ekonomiku to v tuto chvíli asi ideální není,“ říká.
Promluvil i zemědělec ze Šumavy, František Svoboda.
„Kdyby tyto ceny pohonných hmot přišly v zimních měsících, nebylo by to tak bolestivé. Když ale začínají jarní práce a sezona v rostlinné výrobě, tak nás to bolí hodně. A v nákladech se to výrazně promítne,“ říká a dodává. „Musí se to samozřejmě ukázat i na výstupu našich výrobků, potažmo ceny potravin. My jako prvovýrobci máme minimální marže. Většina výrobků je třeba okolo pěti procent, takže nemáme žádnou rezervu,“ říká František Svoboda s tím, že i přes zásah vlády budou ceny pohonných hmot stále dost vysoké. "Otázka, jestli to ještě i dál neporoste," obává se zemědělec.
