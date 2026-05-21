Hejtman Kuba: Ocenění za interní AI ekosystém

Tak z tohohle mám fakt radost. Jako Jihočeský kraj jsme uspěli ve druhém ročníku soutěže Úřad 5.0, která oceňuje nejlepší projekty ve veřejné správě využívající umělou inteligenci. A my jsme získali ocenění za interní AI ekosystém Krajského úřadu.
Potvrzuje to to, co se snažím pořád říkat. Politika nemá být jen o věčných ideových řečech, jak má být stát štíhlý a efektivní. Je třeba dotahovat konkrétní projekty, které ho takový udělají. NAŠE ČESKO musí být země, kde úřady a státní správa fungují efektivně, moderně a rychle. A my se v tom na jihu Čech snažíme jít příkladem.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Tenhle systém propojuje data, pomáhá zaměstnancům při každodenní práci a zjednodušuje řadu procesů včetně podpory správního rozhodování a zrychluje vnitřní chod úřadu. A navíc ještě vznikl interně v rámci Jihočeského kraje bez nutnosti zapojení externích firem. To mi fakt dělá radost. Je to další krok v procesu digitalizace úřadu, kterou jsme začali před pěti lety. Porota taky ocenila, že celý systém odpovída logice státních základních registrů a vytvoří stabilní základ – „srdce a mozek celého ekosystému“ – pro moderní digitální služby úřadu.
My umělou inteligenci bereme jako nástroj, který má veřejné správě pomáhat být rychlejší, otevřenější a vstřícnější, zároveň jsme si vědomi rizik, které využití umělé inteligence má, a ta se snažíme v maximální míře ošetřit.
Chci moc poděkovat především řediteli úřadu JUDr. Lukáši Glaserovi, který s celým týmem na celé modernizaci úřadu odvádí obrovskou práci. Děkuju taky všem kolegyním a kolegům, zejména Aleši Velkovi z odboru IT, který má tvorbu a rozvoj AI ekosystému na starosti. Právě jejich otevřenost, odvaha našich zaměstnanců zkoušet nové postupy a ochota sdílet zkušenosti jsou základem tohoto úspěchu. Děkuju.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku