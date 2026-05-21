Černochová (ODS): Volba generála Hlaváče je dobrá a logická

Volba generála Miroslava Hlaváče je dobrá, logická a pro Armádu České republiky důležitá zpráva. Generál Hlaváč byl prvním zástupcem náčelníka generálního štábu generála Karla Řehky. Byl u klíčových rozhodnutí, modernizačních projektů i složitých debat posledních let. Armádu velmi dobře zná, rozumí jejím potřebám a má přirozenou kontinuitu s prací, která už byla zahájena.
Vážím si ho jako velmi slušného vojáka, pracovitého člověka a profesionála, který nevyhledává velká slova, ale odvádí poctivou práci. Právě to je v dnešní bezpečnostní situaci mimořádně důležité. Armáda potřebuje stabilitu, jasné velení a pokračování modernizace. Generál Hlaváč je člověk, který umí přijmout odpovědnost a který to zvládne.
