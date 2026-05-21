Trikolora: Sjezd nemůže přinést do budoucna nic dobrého

21.05.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Trikolora vyzvala Bavorské zastoupení v České republice, aby se zasadilo o zrušení sjezdu Landsmanšaftu v Brně.

Trikolora: Sjezd nemůže přinést do budoucna nic dobrého
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Vážení bavorští přátelé!

Jistě sami registrujete, jakou negativní reakci na české straně vzbudil onen hloupý nápad uspořádat sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky. Protestují tisíce našich občanů, protestují dva bývalí prezidenti republiky, protestuje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Vyzýváme Vás proto, abyste za této situace využili svého vlivu a zasadili se o zrušení této akce. Nic dobrého do budoucna totiž nemůže přinést. Právě naopak. Znovu totiž otevírá teprve nedávno zacelené staré rány a jen do nich sype sůl.

V úctě

Zuzana Majerová
předsedkyně Trikolory

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Až takhle jsme zdegenerovali?
Majerová (Trikolora): Petr Pavel už překonává sám sebe
Koudelka (Trikolora): USA a Čína – bude válka?
Sláma (Trikolora): Úcta k vyhaslým životům nejen na tomto místě je závazkem

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Bavorsko , sjezd , sudety , výzva , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je pořádání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky nevhodné?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jan Jakob byl položen dotaz

Protiústavnost

Dobrý den pane Jakobe, zajímalo by mě, co protiústavního vláda chce vlastně schválit? Není mi to jasné, ale prý chcete podat i žalobu. Kvůli čemu přesně? A jestli vláda dělá nějaké ústavní změny, není k tomu třeba většina nejen ve sněmovně, kde jí má, ale i v senátu, kde jí naopak nemá? Pak je tu sn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Trikolora: Sjezd nemůže přinést do budoucna nic dobrého

12:12 Trikolora: Sjezd nemůže přinést do budoucna nic dobrého

Trikolora vyzvala Bavorské zastoupení v České republice, aby se zasadilo o zrušení sjezdu Landsmanša…