Trikolora: Sjezd nemůže přinést do budoucna nic dobrého

Vážení bavorští přátelé!
Jistě sami registrujete, jakou negativní reakci na české straně vzbudil onen hloupý nápad uspořádat sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky. Protestují tisíce našich občanů, protestují dva bývalí prezidenti republiky, protestuje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
Vyzýváme Vás proto, abyste za této situace využili svého vlivu a zasadili se o zrušení této akce. Nic dobrého do budoucna totiž nemůže přinést. Právě naopak. Znovu totiž otevírá teprve nedávno zacelené staré rány a jen do nich sype sůl.
V úctě
Zuzana Majerová
předsedkyně Trikolory
