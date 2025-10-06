„I kdybychom Pavla měli dotlačit.“ Žantovský a Kolář přiznali plány s Hradem

V povolebním studiu Seznam Zpráv dostali poradci prezidenta Michael Žantovský a Petr Kolař od komentátora Jindřicha Šídla otázku, zda nová politická realita po volbách může být příčinou další prezidentské kandidatury Petra Pavla. Žantovský reagoval s úsměvem: „Nevím, jak na to odpoví Petr, my nejsme z Hradu. Občas Hrad navštívíme,“ poznamenal v nadsázce.
Poté však dodal vážněji: „Já osobně jsem toho názoru – a možná budu politicky nekorektní –, že bez ohledu na cokoliv dalšího si troufám po těch dvou letech prezidentství Petra Pavla říct, že by měl kandidovat na prezidenta i v dalším volebním období. I kdybychom ho k tomu měli dotlačit,“ uvedl Žantovský, člen poradního týmu prezidenta k zahraniční politice.
I Petr Kolář, prezidentův dlouholetý přítel, je toho názoru, že by měl obhajovat prezidentský mandát. „Pana prezidenta k tomu samozřejmě také ponoukám,“ uvedl s tím, že mu rovněž radí už nikdy nikde neříkal, že třeba mandát obhajovat nebude. „Protože si myslím, že by opravdu měl,“ uvedl s úsměvem.
Poté dodal, že Pavla zná dlouhá léta a považuje ho za člověka, který chápe svou odpovědnost. „Znám ho hodně dlouho, dost jsme toho spolu prožili. Snažili jsme se našim spoluobčanům vysvětlit, že když už se chtějí bát, tak ať se bojí nějakých reálných hrozeb, a ne těch fiktivních, uměle vymyšlených, kterými tu straší různí extremisté,“ řekl Kolář.
Petr Pavel podle jeho slov má skutečný demokratický přesah. „Mohu říct naprosto kategoricky a zodpovědně – Petr Pavel je člověk, který je velmi zodpovědný a miluje tuto zemi. Jakkoliv se někdo snažil nasazovat mu všelijaké hlavy, je to přesvědčený a bytostný demokrat,“ uvedl.
Závěrem dodal, že pokud lidé projeví zájem, Pavel se znovu kandidatuře nevyhne. „Na rozdíl od jiných kandidátů, kteří pořád křičí, že chtějí být prezidentem, se k tomu propracoval postupně – až ve chvíli, kdy věděl, že o to lidé stojí, tak do toho šel. A myslím si, že pokud teď bude vědět, že o to lidé stojí a že má co nabídnout, neumím si představit, že by řekl ne. Jeho další mise by mohla být pro setrvání naší země v transatlantických strukturách klíčová,“ uzavřel poradce prezidenta Petr Kolář.
K odpovědím prezidentských poradců reagoval i komentátor Jindřich Šídlo posléze ještě na sociálních sítích, kde upozornil, že jejich slova nebyla nahodilá. „Poradci prezidenta řekli, že budou ‚prosit Petra Pavla‘, aby za dva roky znovu kandidoval. Myslím, že by to neříkali, kdyby to prezidenta nějak překvapilo,“ naznačil, že Kolář a Žantovský by si zřejmě nedovolili nahlas říkat takové věci, pokud by se nad touto variantou reálně neuvažovalo.
Podle všeho budou prezidentovi poradci i jeho okolí chtít udržet Petra Pavla na Hradě i po příštích prezidentských volbách. Doposud strany vládní koalice držely všechny tři klíčové instituce – Sněmovnu, Senát i Pražský hrad, jelikož Petra Pavla v prezidentských volbách významně podporovaly. Po vítězství Andreje Babiše ve sněmovních volbách se tato rovnováha mění, a může tak přijít snaha udržet protiváhu nového mocenského rozložení.
Prezident Petr Pavel v minulosti několikrát uvedl, že další kandidaturu na Hrad neplánuje. Při debatě ve Stříbře například řekl, že „by to pro něj asi nebylo“ a že jeden mandát je až dost. Zdůraznil, že obhajoba funkce pro něj není aktuálním tématem a že se chce soustředit především na naplnění slibů, které dal občanům v tomto volebním období.
autor: Natálie Brožovská