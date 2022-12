„Idiot.“ Roztržka mezi novinářem a lidmi z ANO. Po trapasu Babiše ve škole to vře

reklama

Děti se prezidentského kandidáta ptaly například na nejznámější díla Jaroslava Haška. „To nevím,“ odpověděl Babiš žákům v pořadu televize Prima K tabuli, kterého se účastní postupně všichni zájemci o Hrad.

Babiš se následně snažil situaci odlehčit fotkou, na níž drží v rukou knihu Jaroslava Haška a naznačuje, že se v literatuře bude dovzdělávat: „Poslušně hlásím, že plán na víkend už mám,“ použil Babiš hlášku z legendárního Švejka.

Poslušně hlasím, že plán na víkend už mám ?? pic.twitter.com/0czAh7NolQ — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 16, 2022

Problém měl i s otázkou vztahující se k významu nápisu nad oponou v Národním divadle: „Tak to teda nevím, ale my jsme rekonstruovali Národní muzeum a Státní operu,“ vykrucoval se. „Je to ‚Národ sobě‘ a je to tam z důvodu, že národ to sám…“ pomohl politikovi jeden z žáků. „Sbírku, to vím, když hořelo, no,“ doplnil po nápovědě Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ostudu si mezi dětmi utrhl také neznalostí naší sluneční soustavy, když měl vyjmenovat její planety. „Ježišmarja, no. Měsíc, Mars, Pluto, Saturn. Co je tam ještě? Slunce,“ spustil expremiér, to už se děti začaly smát.

Jeho výkon baví nyní celý internet. Neušel ani komentáři Babišova soupeře v boji o Hrad generála Petra Pavla: „Slibuji, že pokud Andrej Babiš půjde do debat, nebudu se ptát na Sluneční soustavu,“ rýpl si Pavel.

Slibuji, že pokud Andrej Babiš půjde do debat, nebudu se ptát na Sluneční soustavu. pic.twitter.com/auZ2Ei8KM4 — Petr Pavel (@general_pavel) December 16, 2022

Děti se ptaly na mnoho dalších pro Babiše záludných otázek, jako například kolik má kráva žaludků nebo na významná díla Karla Čapka, u něj si Babiš alespoň po chvíli vzpomněl na dílo Válka s mloky.

Babiš již dříve avizoval, že debat s protikandidáty se účastnit nebude, jeho postoje podle něj veřejnost dobře zná a chce se raději věnovat setkáním s voliči.

Zajímavá diskuse se k Babišovým vědomostem strhla na twitteru komentátora Petra Honzejka, ten žádal vysvětlení od členů Babišova hnutí ANO. „Já vím, že moc velkou šanci nemám, ale mohl bych poprosit Martina Kolovratníka, Patrika Nachera a Karla Havlíčka o komentář k všeobecnému rozhledu jejich šéfa? Ostatních z ANO se neptám, protože nepředpokládám, že by byli schopni rozpoznat problém. Pánové, můžete prosím?“ napsal.

Odpověď záhy dorazila od poslance Martina Kolovratníka, který nad záležitostí mávl rukou s poznámkou, že nyní má Honzejk se svými podobně smýšlejícími o čem diskutovat a psát: „Klídek, Petře. Podle mě je roztomilý, jak si se svou bublinou máš o čem psát. Hlavně nezapomeň na řízný komentář po víkendu,“ reagoval Kolovratník.

Klídek, Petře @PetrHonzejk.

Podle mě je roztomilý, jak si se svou bublinou máš o čem psát.

Hlavně nezapomeň na řízný komentář po víkendu ;-) https://t.co/Ifi2c4DFuf — Martin Kolovratník (@kolovratnikm) December 16, 2022

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil z ODS je naopak zvědavý, jaké odpovědi by nabídl prezidentský kandidát Petr Pavel. „Tak Babiše bychom měli, teď by mě docela zajímalo, co čte takový generál Petr Pavel. Nebo co poslouchá za muziku. Nebo co má rád za filmy. Zeptá se ho někdo? Kupodivu, u Danuše Nerudové mě to zas tolik nezajímá. Tam mám totiž pocit, že bych přece jen nějaké kloudné odpovědi dostal,“ podotkl.

Tak Babiše bychom měli, teď by mě docela zajímalo, co čte takový @general_pavel. Nebo co poslouchá za muziku. Nebo co má rád za filmy. Zeptá se ho někdo?

Kupodivu, u @danusenerudova mě to zas tolik nezajímá. Tam mám totiž pocit, že bych přece jen nějaké kloudné odpovědi dostal. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) December 16, 2022

Novinářka Světlana Witowská následně Honzejkovi odpověděla: „A komu tím prospěje, co?“ „To nevím. Ale jak jsem si všiml, Kolovratníkovi asi ne. A Patrik Nacher mě (sic!) zatím jen vyděšeně volal, že to přeci musí být fake. Tak uvidíme,“ napsal komentátor.

To nevim. Ale jak jsem si všiml, @kolovratnikm asi ne. A @PatrikNacher mě zatím jen vyděšeně volal, že to přeci musí být fake. Tak uvidime;) — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) December 16, 2022

Europoslanec Zdechovský pak vtipkoval, že „to video je určitě fake zlých dětí, kterým napsal otázky Miroslav Kalousek“.

To video je určitě fake zlých dětí, kterým napsal otázky @kalousekm ?? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) December 16, 2022

Později se ozval i Patrik Nacher, který vzkázal, že po sáhodlouhém zasedání pražského zastupitelstva má politiky dost. „Do 02:00 na nekonečném a nedokončeném zástupku, takže nevím, o co jde a nebudu se tu po tom pídit. Víkend bez politiky, Petře,“ rozloučil se poslanec hnutí ANO.

Do 02:00 na nekonečném a nedokončeném zastupku, takže nevím, o co jde a nebudu se tu po tom pídit ??‍>?. Víkend bez politiky, Petře ?? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) December 16, 2022

Spisovatel Jiří Padevěd se spíše pozastavoval nad Honzejkových přesvědčením, že uvedeným bude na „znalostech“ jejich majitele něco divného.

Z čeho plyne Vaše přesvědčení, že uvedeným bude na "znalostech" jejich majitele něco divného? — Jiří Padevět (@padevetjiri) December 16, 2022

Velmi stručně a jasně se na adresu Babiše a jeho kvízových odpovědí vyjádřil i novinář Alexandr Mitrofanov: „Ten člověk je idiot,“ vyjádřil svůj názor.

Ten člověk je idiot. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) December 16, 2022

V diskusích se objevovaly také spekulace, zda není video účelové sesřihané, aby Babišovi uškodilo. Autora Hlídače státu Michala Bláhu by proto zajímaly okolnosti vzniku toho virálního videa: „Docela dost lidí šíří toto neuvěřitelné video. Vypadá pravě, ale mě by zajímaly okolnosti vzniku a autor. Znáte? (Abych se ujistil o důvěryhodnosti).“

Docela dost lidí šíří toto neuvěřitelné video. Vypadá pravě, ale mě by zajímalo okolnosti vzniku a autor.

Znáte?

(Abych se ujistil o důvěryhodnosti) https://t.co/5S1vEkABXe — Michal Bláha (@michalblaha) December 16, 2022

Také Investor a bývalý bankéř Radovan Vávra nenechal na Babišovi nit suchou: „Milé děti, pokud je vaším jediným životním cílem hromadění majetku, schopnost přečíst Vergilia v originále je vám úplně na nic,“ napsal ve svém tweetu k obecnému přehledu expremiéra.

Milé děti, pokud je vaším jediným životním cílem hromadění majetku, schopnost přečíst Vergilia v originále je vám úplně na nic. — Radovan Vávra (@BlanikZ) December 16, 2022

Novinář Jindřich Šídlo mluví o provokaci: „Co to zase bylo za provokaci v tý škole?! Děti kartelu se neštítí ničeho. Hašek, kniha, čepec, Čapek, Neptun,“ sršel vtipem Šídlo.

Co to zase bylo za provokaci v tý škole?! Děti kartelu se neštítí ničeho. Hašek, kniha, čepec, Čapek, Neptun. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 16, 2022

Psali jsme: Generál Pavel vyjel do Maďarska. Orbánovi naschvál. Jenže přišla vzpomínka… „Radši tisíc Babišů, než jeden Fiala.“ Odpověď těm, co nechtějí lídra ANO Putinův trik proti Západu? Erik Best naznačil Babiš a Pavel vyrazili do Maďarska. Generál tam ale hned dostal ránu z vyšších kruhů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.