„Já bych se válečné dani nebránila.“ Černochová vypustila nápad

O tom, kdo může a kdo nesmí dělat zahraniční politiku, zda prezident, nebo vláda se debatovalo v Partii Terezie Tománkové. V pořadu televize CNN Prima News hovořili poslanci Filip Turek (Motoristé), Jana Černochová (ODS), Radim Fiala (SPD) a exministr pro evropské záležitosti a stínový ministr zahraničí Martin Dvořák (STAN).
V úvodu se mluvilo o krizi na Blízkém východě. „Doufám, že to bude cílená operace a že se povede,“ řekl Turek.
Černochová mluvila o víkendových jednáních v Pákistánu. Zarazilo ji, že ačkoliv Írán vyslal delegaci čítající desítky členů, Američané měli jen tři vyjednavače. „Trump přecenil své síly. Írán není Venezuela. Členské státy NATO jsou znepokojeny. Vypadá to, že konflikt neskončí, projeví se to na cenách ropy i dalších komodit. Fatální chybou Donalda Trumpa bylo, že akci se spojenci nekonzultoval,“ soudí exministryně obrany.
„Pokud konflikt bude dlouhodobý, poplynou z něho rizika pro celý svět, který se teď musí připravovat na to, co z toho může být. Vypadá to, že neskončí brzy. Írán je schopný blokovat až třetinu světového trhu s ropou. Byla to chybná strategie USA. Mysleli si, že Írán vyřeší za čtyři dny jako Venezuelu. Byla to strategická chyba,“ zopakoval Fiala.
Vítězem podle něj není nikdo. Trpí celá Asie i Evropa. „Trpět budou i USA. To si nemůže Trump dovolit,“ domnívá se poslanec SPD.
Dvořák mluvil o fatálním selhání. „Důsledky budou trvat dlouho,“ zdůraznil exministr. Sedmdesát iránských vyslanců na jednání s USA podle něj naznačuje nekonzistentnost íránského postupu. Z konfliktu prý profitují Čína a Rusko. „Tohle nemá rychlý konec. Věděli to i poradci prezidenta Trumpa, ale on je neposlouchá,“ posteskl si Dvořák.
Vliv J. D. Vance podle Turka opadl, naopak posílil Marco Rubio. Turek zdůraznil, že je třeba mít i nadále dobré vztahy s USA a administrativou Donalda Trumpa. Kdyby se rozpadlo NATO, proděláme na tom více my než USA. Požadavky na zapojení NATO do operace byly podle něj překvapení. „Měli jsme se zapojit do operace, o které jsme předem nevěděli,“ připustil Turek.
Popřel, že by došlo k úpadku kognitivních schopností Donalda Trumpa, jsou to podle něj dezinformace. „Trumpovy projevy jsou dlouhé a konzistentní,“ zdůraznil čestný prezident Motoristů. K Íráncům podle něj Trump hovořil „jejich jazykem“, proto padla drsná a kontroverzní slova o zničení celé civilizace.
„Nerad bych se dopouštěl diagnóz na dálku, ale výroky Donalda Trumpa jsou nekonzistentní,“ namítl Dvořák a zmínil prezidentovy emocionální výbuchy. Hovořil také o souvislosti Trumpových slov s výkyvy na burze.
„Strategie Donalda Trumpa je stále stejná. Na začátek vyžene nároky do absurdních výšin, pak sleví. NATO je pro budoucnost Česka důležité. Doufám, že se vrátíme k tomu, že USA budou spolehlivým spojencem,“ vyslovil se stínový ministr zahraničí.
„Souhlasím s Turkem, že USA jsou náš nejdůležitější partner. S Trumpem má naše vláda výborné vztahy, musíme je utužovat,“ uvedl Fiala.
NATO je teď podle něj velmi diskutovaná organizace. „V minulosti hájilo zájmy USA. Když s námi nediskutují věci a pak se dostanou do úzkých, tak volají, abychom jim pomohli. Mění se z obranného paktu na útočný,“ řekl poslanec.
Mnohé vojenské operace v minulosti podle něj byly zbytečné, zmínil např. Afghánistán.
Černochová je prý ráda, že SPD změnilo postoj. „Rétorika se mění. NATO není útočný pakt. Trump ještě v předminulém volebním období usiloval o umístění jednotek v Evropě. Trumpův názor se teď změnil, spoléhám na sílu americké administrativy,“ sdělila exministryně obrany.
„NATO pro Českou republiku není úplně důležité,“ soudí Fiala. Zdůraznil, že SPD nezměnila rétoriku. Uvedl, že nechce americké ani ruské ani jiné základny na našem území. „Jsme suverénní země, nepotřebujeme cizí základny,“ řekl poslanec.
V této otázce se Černochová s Fialou neshodli. „Budou tady cvičit, ale nebudou pod jurisdikcí našeho práva,“ vysvětlil Fiala, co by se mu nelíbilo.
Trump podle Černochové jen vyhrožuje, že USA vystoupí z NATO. „Na takové výhrůžky jsme nebyli zvyklí a já si na to zvykat nechci,“ konstatovala poslankyně.
Dvořák podotkl, že americká legislativa Trumpovi neumožňuje jen tak opustit NATO. Vzápětí Fialovi vyčítal, že vládní koalice podle něj nehodlá plnit spojenecké závazky týkající se výdajů do obrany. „Jestli někdo potřebuje, aby se NATO rozpadlo, je to Rusko. To si přejete?“ zaútočil Dvořák.
Fiala zdůraznil, že máme málo peněz na to, abychom vydávali na obranu pět procent HDP. „Důležitější je stabilita naší země. Za takovou zemi nebude nikdo nikdy bojovat. Když nebudou důchody, sociální zabezpečení, země půjde k šípku,“ zdůraznil Fiala.
Máme podle něj tanky, ale není kde parkovat, nejsou mosty, není kde cvičit. „Armáda je v katastrofálním stavu,“ podtrhl poslanec SPD a předseda Hospodářského výboru.
Vláda se podle něj snaží dávat na obranu co nejvíc, ale má i jiné nutné výdaje, je třeba uspokojit všechny.
Černochová soudí, že na výdaje do obrany být musí. Připomněla pobaltské země a hájila zálohové platby při nákupu zbraní. „Pokud se chcete postavit do fronty na vojenský materiál, tak zálohová platba je často jediný způsob, který nám to umožní,“ soudí poslankyně.
Fatálním způsobem podle ní selhávali všichni ministři obrany už od revoluce. „Nedávalo se dostatek prostředků. Byla to chyba. Můžeme řešit sociální smír, ale zároveň musíme řešit obranu,“ zdůraznila Černochová.
„Nemyslím si, že když vložíme spoustu peněz, tak zajistíme obranu,“ oponoval Fiala.
Potom padla otázka, kdo bude vysvětlovat, že Česko nedá na obranu pět procent HDP. Turek připomněl, že teprve teď všechny země plní dvě procenta. „Budeme to vysvětlovat. Máme špatnou situaci po bývalé vládě, máme Green Deal, který nás oslabuje. Buď si něco můžete dovolit, nebo ne. Ekonomická situace je taková, jaká je. Peníze chybí ve všech resortech. Evropa ze sebe dělá neschopnou konkurence kvůli Green Dealu. Je tu problém migrace,“ připomněl poslanec.
Spojenci to podle něj pochopí. „Máme s nimi dobré vztahy. Jsou to nadstandardní vztahy. Vím, že se dokážeme domluvit. I dvě procenta jsou pro nás velkým soustem,“ zdůraznil Turek.
Připomněl, že NATO je mnohem více a lépe vybavené než Rusko. „Rusko do války s NATO nepůjde. Nemůžeme se vykašlat na zdravotnictví, zemědělství a další resorty a platit jen obranu. Věřím, že se situace uklidní. Třetí světová válka nebude,“ domnívá se Turek.
Černochová mu oponovala. „Čekáme, že nás někdo bude neustále zvát na večeři a my ho nikdy nepozveme?“ použila příměr.
„Představitelé vládní koalice se nás snaží přesvědčit, že můžeme mít všechno. To je lež, propaganda,“ pravil Dvořák a okřikl Turka, že mu skočil do řeči, že nic takového netvrdil.
Vláda podle exministra nemá dost odvahy, aby deklarovala, že se musíme omezit a dát víc do obrany. „Tahle vláda na to není připravená. Ale doba slibů skončila,“ soudí Dvořák.
Ve STAN podle něj funguje shoda, že musíme hledat další zdroje.
„Nechceme zvyšovat daně. Já bych se jednorázovému zvýšení, třeba válečné dani nebránila,“ sdělila Černochová.
„Za vaší vlády byla souhrnná inflace 34 procent a pět procent jste stejně nedávali,“ vyčetl jí Turek. Dodal, že nechápe, proč by měla být zaváděna válečná daň.
Černochová oponovala, že ona se chová zodpovědně, a zeptala se Turka, co nového je v jeho moštárně.
„Vy jste daně zvýšili několikrát. To budeme muset řešit,“ vyjádřil se Fiala.
Dvořák: Vypadáme jako šašci
Dalším tématem diskuse byla účast či neúčast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Turecku. Turek odpovídal na otázku, zda zabránění prezidentovi v cestě na summit je pomstou Motoristů za to, že ho odmítl jmenovat ministrem.
„Pomstou bych to nenazval. Prezident hájí zájmy opozice. Nebyl by dobrým vyjednavačem,“ soudí Turek.
Připomněl, že na summit jede delegace vyslaná vládou. Hlava delegace má podle něj prezentovat to, co říká vláda, která rozhoduje, nikoliv se chovat aktivisticky a zastupovat opozici.
„Není to pomsta, je to politický boj,“ podtrhl poslanec.
Černochová Turkovi doporučila vytesat si na karosérii oblíbeného automobilu heslo: „Ješitnost je můj největší hřích.“
Problém je podle ní v tom, že dva nejvyšší ústavní činitelé nejsou schopni se vzájemně domluvit. Chybu vidí na straně premiéra.
Není podle ní možné, aby se u kulatého stolu střídali prezident a premiér. „Mám pocit, že jsem se ocitla ve hře Naši furianti,“ rozčílila se poslankyně.
Prezident podle ní může jet třeba na večeři.
„Po tom, co prezident řekl o Trumpovi, který je teď v podstatě hlavním šéfem NATO, to není možné,“ namítl Fiala.
A dodal: „Česko posílá premiéra Babiše, aby vysvětlil, proč dáváme na obranu tolik, kolik dáváme, a z druhé strany bude chodit prezident a bude říkat: ‚Mohli by.‘ To si nedokážu představit.“
Prezident podle něj denně dokazuje, že je představitelem opozice.
Dvořák zavzpomínal na doby, kdy prezidentem byl Miloš Zeman. „Měli jsme málo období, kdy si prezident, premiér a ministr zahraničí mysleli to samé, ale zvládli jsme to,“ zdůraznil bývalý diplomat. „Vypadáme teď jako šašci. Vláda se není schopná domluvit s prezidentem,“ obul se do vrcholných politiků.
„Prezident dělá jednu chybu za druhou. Nejsme v prezidentském systému. Zeman jezdil na summity NATO v době, kdy NATO nebylo tak důležité. Teď se budou řešit vážná témata, musí je řešit premiér nebo zástupci vlády,“ domnívá se Turek a zopakoval, že prezident hájí zájmy opozice, která prohrála volby.
Zdůraznil, že k prezidentskému systému Motoristé směřovat nechtějí.
Fiala chce zklidnit emoce, nejitřit staré rány. Situace by se podle něj měla uklidnit ve prospěch ČR.
Černochová vyjádřila názor, že prezident s premiérem by si věci vyjasnili, kdyby do situace nevystoupil ministr Petr Macinka (Motoristé).
Podle Dvořáka Vladimir Putin nedokázal rozložit NATO tak, jak se to podařilo Trumpovi. „Myslíte si, že kdyby na summit NATO jel prezident, působil by rozkladně?“ položil provokativní otázku.
„Zažili jsme to, když byl na Ukrajině. Rozdával letadla, ačkoliv to neměl předjednané s vládou,“ odpověděl mu Turek.
A hlavě státu vytkl: „Když jste na jednání s prezidentem, ještě ani nezavřete dveře a už je to v Deníku N.“
Fiala: Potřebovali bychom něco většího než V4
Dalším tématem debaty byly volby v Maďarsku. „S Orbánem se znám osobně. Znám z evropského parlamentu i jeho vyzyvatele Pétera Magyara. Neříkám, že souhlasím se vším, co Orbán dělá, ale Maďaři jsou naši důležití partneři. Když bude pokračovat Orbánova vláda, budeme mít spojence na evropské úrovni,“ sdělil Turek.
Péterovi Magyarovi prý úplně nevěří, ale pokud zvítězí, bude vláda podle něj hledat cesty ke spojenectví s ním v rámci EU.
„Smyslem Green Dealu bylo omezit spotřebu paliv a zbavit se závislosti na cizích zdrojích,“ sdělil Dvořák.
Orbán je podle Turka maďarským Václavem Havlem.
Podle Dvořáka je Orbán autokratický vládce. „Doufejme, že tento neliberální systém prohraje,“ řekl exministr.
Černochová prý v Magyarovi určitou naději vidí, i když vnímá, že vzešel z politického okolí Orbána.
Nástup Magyara by podle Fialy byl velkou změnou. „Je podporován EU. Aby sebral voliče Orbánovi, musí říct, že bude lepší, ale je to nositel ideálů EU. V4 není prioritou EU, protože byla příliš silná. Dnes je rozbitá, není nic. Potřebovali bychom udělat i něco většího než V4. Nikdo za ČR bojovat nebude. Ale když se jich to bude týkat, tak půjdou. Historie nás poučila, že nás spojenci nechali na holičkách,“ řekl poslanec. Kdo nás nenechá bez pomoci, jsou podle něj sousedi.
„Slováci že nás nenechali na holičkách?“ zeptala se Černochová a připomněla vznik Slovenského státu v roce 1939.
„Prosím mlčte!“ rozčílil se Dvořák v emocionálně vyostřené diskusi kolem údajné nahrávky rozhovoru maďarského ministra zahraničních věcí a obchodu Pétera Szijjártó s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. „Kdyby padl Orbán a jeho režim, padla by ruská figurka,“ volal ve studiu.
„Nebudu mlčet,“ pokusil se dostat ke slovu Fiala.
„Já cizí rozhovory neposlouchám,“ podotkl Turek, který prý o ničem neví.
„Oni to nezpochybňují. Kdyby to byla hra zpravodajských služeb, byl by to fejk, ale fejk to není. Zažili jsme různé úniky informací. Je dobře, že se ta informace dostala na povrch,“ řekla Černochová.
Počítá prý s tím, že ji kdokoliv odposlouchává.
Fiala připomněl případ německého politika Petra Bystroně, který měl 29 domovních prohlídek.
„Tohle se děje,“ připustila poslankyně Černochová.
