„Já mám pozici“. Černochová vysvětlovala své chování k novinářům. Útoky na ni a na Pekarovou jsou středověk

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v pořadu Boomer a Danuše, provozovaném Petrem Honzejkem a Danuší Nerudovou, vyprávěla, jaké to je, být ženou ve vysoké politice. Ženou, které se nevyhýbají sexistické vtipy na její osobu, ze kterých se jí „dělalo až fyzicky špatně“. „Já mám pozici, a oni jsou novináři,“ hájí své ostré reakce. „Vrátili jsme se do středověku, útoky poslanců SPD na mě a na Markétu Pekarovou jsou opravdu nechutné,“ řekla Černochová. Komentovala mj. své kauzy ohledně jejích kompetenčních a personálních sporů se špičkami české armády.

Podcast Danuše Nerudové a Petra Honzejka se věnuje tématu, proč to mají ženy ve společnosti a ve veřejném prostoru těžší a jak s tím pracovat. Ministryně Černochová ale byla moderátory divákům představena, jako „žena, které zjevně problém se sebeprosazením v mužském prostoru nemá“. „Někdy to vypadá, že mají spíš problém chlapi kolem ní,“ podotkll Honzejk.

Černochová jako jedna ze dvou ministryni v současné vládě sdělila, že v rámci Fialova kabinetu se jako žena cítí velmi komfortně, protože tam se k ní chovají dobře. „Naši kolegové, ministři, pan premiér jsou gentlemani, kteří nám rozhodně žádným způsobem nedávají najevo, že by si nevážili našich vhledů do vládní agendy,“ prohlásila Černochová.

Ve společnosti „vnímá, že je vnímána“ ne vždy pozitivně. „Ve společnosti to může být problém. Protože těch žen ochotných věnovat se vrcholné politice tak naplno, jako my s paní Langšádlovou, nás není mnoho,“ řekla. A že věří, že ona „může mnohé ženy inspirovat“, aby se těchto postů nebály: „Ženy jako jsme my a jako je paní Nerudová, bychom měly být pro ostatní ženy příkladem, aby se toho tak moc nebály a aby zariskovaly v komunální politice nebo na úrovní Poslanecké sněmovny a pak třeba po letech můžou stát i v pozicích nejvyšších,“ vyjádřila se Černochová.

Nerudová jejím slovům přikyvovala a vložila svůj poznatek, že ve vládě Andreje Babiše se k ženám tak vlídně jako ve vládě Petra Fialy nepřistupovalo: „Nepochybuji, že pod vedením pana premiéra je prostředí ve vládě diametrálně odlišné od toho, co zažívaly ženy ve vládě Andreje Babiše. Nepochybně je ta politická kultura někde jinde, než byla,“ pronesla neúspěšná kandidátka na prezidentku.

„Dostáváte v politice čočku proto, že jste žena, od mužů, kteří se na vás dívají skrze prsty?“ zajímal se Honzejk.

„Ve ODS ne, a myslím, že ani napříč těmi stranami vládní koalice. Ale poslední dobou mám pocit, že v Poslanecké sněmovně jsme se vrátili do středověku. Zejména od poslanců hnutí SPD na mě nebo na Markétku Pekarovou a na jiné ženy jsou útoky opravdu nechutné. Musím říct, že s něčím takovým jsem se v Poslanecké sněmovně dvě volební období předtím nesetkala,“ zmínila ministryně obrany.

„Jak asi ve společnosti celkově roste ta agresivita, tak mají muži z SPD pocit, že by tuto agresivitu vůči ženám mohli více podněcovat,“ poznamenala, že jde o nejrůznější urážky vůči ní a vůči Pekarové Adamové od předsedy SPD Tomia Okamury. „To snad ani není šovinismus, to jsou prostě nechutnosti, které tam z úst představitelů tohoto státu, veřejných činitelů, veřejně na plénu zaznívají,“ řekla Černochová.

V takovém případě očekává zastání ze strany svých kolegů. „Samozřejmě, že tady pak trošku očekáváme od našich mužských kolegů, že na ten mikrofon přijdou a zastanou se nás, a někdy se stává to, že se zastáváme jedna druhé, někdy se stane to, že se nás zastanou naši muži,“ sdělila.

K tomu Nerudová obdivně dodala, že Černochová „obranu své osoby“ zvládá na jedničku sama. „Musím říct, že jsem četla pár vašich replik a myslím si, že je lepší, když se zastáváte sama sebe, než když se vás zastávají muži, protože těm, kteří měli poznámky, jste se dala co proto, musím říct,“ chválila Černochovou, že je od rány a že nejde pro protiúder daleko.

Zazněl mj. příklad, kdy si z Černochové „sexisticky utahovali“ novináři z Echo24 – nazvala je „partou vylitejch impotentů“. „Někdy nezbývá nic jiného, než na jejich rétoriku použit podobně hrubou rétoriku, která ty lidi upozorní vůbec na to, že něco takového není normální. Pokud to po sobě necháte vše stéct jako po teflonové pánvi, tak se ta agresivita těch lidí bude stupňovat. Pokud řeknete, že tohle je červená linie, za kterou se nechodí, tak minimálně v tom veřejném prostoru to nějakou dobu žije a možná se si třeba část jiných mužů uvědomí, že se tak někdy k někomu nevybíravě zachovali a že nám to může vadit,“ řekla Černochová.

A pokračovala: „Pak jsme nuceny k tomu, abychom používaly slovník, který úplně nepatří do toho standardního, ale ve chvíli, kdy se opravdu dějí věci, ze kterých je vám fyzicky špatně, zvedá se vám žaludek jen při pohledu na poradu jednoho nejmenovaného týdeníku, tak si říkáte, proboha, tohle mají být vzdělaní muži, kteří mají udávat společenský trend, standardy ve společnosti, jsou to novináři, lidi z médií, a chovají se tam jako ti největší burani a šovinisti,“ pronesla ministryně obrany.

Komentátoři Týdeníku Echo kritizovali Černochovou pro spor kolem výroků olympijského vítěze Davida Svobody o ruských sportovcích. Politička mj. reagovala, že jsou „šovinistická prasátečka“ a že šéfredaktor Dalibor Balšínek „zřejmě trpí obsesí“ vůči její osobě.

Ministryně dodává, že cílem jejich ostrých slov bylo ty lidi překvapit. „Dělo se něco, co prostě nebylo normální. Já mam nějaký věk, letos mi bude 50, mám nějaký věk, mám pozici, a oni jsou novináři,“ zamračila se Černochová, že není možné, aby jejich slovní výpady vůči sobe tolerovala. „Od Balšínka to byl třetí nebo čtvrtý tweet o mně, proto jsem zmiňovala i tu obsesi, měla jsem pocit, že ten člověk usíná a probouzí se tady s nějakou mou fotkou,“ rozhodila ruce. Svých slov o „vylitejch impontentech“ prý nelituje.

Do kontextu „agresivního chování“ zakomponovala válku na Ukrajině. „Mám celkově pocit, že válka na Ukrajině u hodně lidí prostě změnila nějaké uvažování a způsob vyjadřování. Jsem z toho zklamaná a překvapená. Začínalo to trošku možná u covidu, že když někteří moji známí měli problémy s očkováním proti covidu, tak dnes jsou to lidé, kteří mají problémy s naší pomocí ve prospěch Ukrajiny, skoro bych tam dávala rovnítko, nemám nikoho, kdo by se tomuto konceptu vymykal. S přibývající agresí ve společnosti se jim změnily možná hodnoty, třeba s člověkem, se kterým bych ještě nedávno šla klidně na kafe, s kterým jsme měli věci názorové společné, tak dnes mám pocit, že jsou ty lidi úplně někde jinde. U toho Echa se to děje poměrně často, posunuli se někam jinam, do extrému,“ povzdechla si Černochová.

Honzejk konstatoval, že o „ráznosti“ Černochové vypovídá i to, co se děje „s muži kolem ní“: „Udělal jsem si, s dovolením, seznam: Odešel náměstek Tomáš Kopečný, odešel šéf letectva generál Mikulenka, zmizel šéf Vojenské policie Otakar Foltýn, rezignaci zvažoval náčelník generálního štábu Karel Řehka, podle iRuzhlas.cz prý chcete, aby odešel z Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zaoral. To je slušný seznam, to je nějaká dívčí válka?“ otázal se ministryně obrany.

„Ne. To je chod resortu ministerstva obrany, kde máte desítky tisíc lidí, kteří jsou v nějakém buďto služebním nebo zaměstnaneckém poměru, někomu končí kontrakt, jako u pana generála Mikulenky. Prostě to není o tom, že by nějaká Černochová říkala – ten skončí, ten neskončí. Tyhle věci se dějí se státním tajemníkem a na návrh náčelníka generálního štábu. Odchod Otakara Foltýna mě velice mrzí, znal chod armády, myslela jsem, že to bude fungovat dobře, my jsme se neshodli ohledně jedné záležitosti, když jsem se dozvěděla od novinářů, a ne od něj, že nepostavil mimo službu šéfa Vojenské inspekce po jeho obvinění,“ vysvětlovala.

Na články o tom, že Černochové vadí, že musel Foltýn odejít kvůli milostné aféře na pracovišti a ona na něj žárlila, reagovala slovy. „Kdybych měla číst informace z bulváru, na koho jsem žárlila a koho jsem milenka, tak v té práce neudělám vůbec nic. Tohle je samozřejmě holý nesmysl, není to pravda, mě to přijde opravdu směšné, žádná žárlivost z mé strany nebyla,“ zdůraznila ministryně, že zde zkrátka existují psychologické operace, jak útočit na citlivá místa a tento případ je jedním z nich, kdy člověk jen těžko prokazuje, že jde o lež.

