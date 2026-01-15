„Já mám rád ženy.“ Babiš se odvázal ve sněmovně

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Ocenila, že se rozhodl dát samoživitelkám 45 milionů korun.
„To je chvályhodné a já za to děkuju za každého toho rodiče, který je od pana Babiše dostal. Ale víte, co pomůže víc? Valorizace rodičovského příspěvku. My celou dobu posloucháme, že se s námi nebudete bavit. Celý, opakuji, že celý pirátský klub, přináší řešení pro oblast bydlení a rodiny. Takže program Antibabiš teď střídá nota antipiráti. Tím nám říkáte, že to děláme dobře. Děkujeme,“ prohlásila poslankyně.
Mgr. Lenka Martínková Španihelová
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„A především jste neodpověděl na základní otázku. Kdy valorizujete rodičovský příspěvek?“ zdůraznila.
Po chvíli se k řečnickému pultíku postavil Andrej Babiš a jal se odpovídat. V prvé řadě zdůraznil, že nikoho neuráží a obratem doplnil, že je připraven s lidmi diskutovat. „Já si tady budu říkat, co já chci. Buďte rádi, že tady vůbec jsme. Fiala sem vůbec nechodil,“ rozčílil se Babiš.
„Nikoho jsem neurážel. Pokud vás uráží, že na vás mluvím, tak mi to řekněte. Ale já si tady budu říkat všechno, co já budu chtít,“ zdůraznil znovu. „Já mám rád ženy, já vás navrhnu na místopředsedkyni. Místo Rakušana. Pojďte sem. Já jsem ochoten se s vámi bavit. Vy jste se s námi jako jediná bavila,“ ocenil Kovářovou.
Ing. Andrej Babiš
K řečnickému pultíku se postavil i bývalý předseda Ivan Bartoš a požádal Babiše, aby se ke kolegyním poslankyním nevyjadřoval jako „Sugar daddy“. Zdůraznil, že on osobně považuje za nevhodné rozebírart věk a pohlaví poslanců a poslankyň. „Já to nedělám,“ zdůraznil Bartoš.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.