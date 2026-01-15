„Já mám rád ženy.“ Babiš se odvázal ve sněmovně

15.01.2026 10:32 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Tím nám říkáte, že to děláme dobře. Děkujeme.“ Pirátská poslankyně poděkovala premiérovi Babišovi. Ve sněmovně je opět živo. O slovo se přihlásil i Babiš. „Já si tady budu říkat, co já chci,“ rozjel se premiér. A pár vteřin na to oslovil poslankyni Věru Kovářovou (STAN). „Pojďte sem, já vás navrhnu na místopředsedkyní sněmovny místo Rakušana.“

Foto: Screen psp
Popisek: Andrej Babiš ve Sněmovně

Poslankyně Pirátů Lenka Martínková Španihelová se v další den jednání Poslanecké sněmovny ostře obula do Andreje Babiše. Učinila tak ve chvíli, kdy ministři odpovídají na dotazy poslanců. Čtvrtek je totiž dnem interpelací.

Ocenila, že se rozhodl dát samoživitelkám 45 milionů korun.

„To je chvályhodné a já za to děkuju za každého toho rodiče, který je od pana Babiše dostal. Ale víte, co pomůže víc? Valorizace rodičovského příspěvku. My celou dobu posloucháme, že se s námi nebudete bavit. Celý, opakuji, že celý pirátský klub, přináší řešení pro oblast bydlení a rodiny. Takže program Antibabiš teď střídá nota antipiráti. Tím nám říkáte, že to děláme dobře. Děkujeme,“ prohlásila poslankyně.

Mgr. Lenka Martínková Španihelová

  • Piráti
  • poslankyně
Obvinila vládu ANO, SPD a Motoristů, že nehodlá pomáhat všem, kteří to potřebují, ale jen vybraným lidem.

„A především jste neodpověděl na základní otázku. Kdy valorizujete rodičovský příspěvek?“ zdůraznila.

Po chvíli se k řečnickému pultíku postavil Andrej Babiš a jal se odpovídat. V prvé řadě zdůraznil, že nikoho neuráží a obratem doplnil, že je připraven s lidmi diskutovat. „Já si tady budu říkat, co já chci. Buďte rádi, že tady vůbec jsme. Fiala sem vůbec nechodil,“ rozčílil se Babiš.

„Nikoho jsem neurážel. Pokud vás uráží, že na vás mluvím, tak mi to řekněte. Ale já si tady budu říkat všechno, co já budu chtít,“ zdůraznil znovu. „Já mám rád ženy, já vás navrhnu na místopředsedkyni. Místo Rakušana. Pojďte sem. Já jsem ochoten se s vámi bavit. Vy jste se s námi jako jediná bavila,“ ocenil Kovářovou.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Ing. Věra Kovářová

  • STAN
  • poslankyně
K řečnickému pultíku se postavil i bývalý předseda Ivan Bartoš a požádal Babiše, aby se ke kolegyním poslankyním nevyjadřoval jako „Sugar daddy“. Zdůraznil, že on osobně považuje za nevhodné rozebírart věk a pohlaví poslanců a poslankyň. „Já to nedělám,“ zdůraznil Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
