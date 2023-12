„Jak dlouho to bude trvat?!“ Komerční banka se potila před zuřícími klienty

Ani ne dva týdny zbývají do Vánoc a lidé shánějí dárky. Komerční banka svým klientům však přichystala nepěkné překvapení. V aplikaci KB+, kterou noví uživatelé musejí používat a přesunuli se na ni i někteří staří klienti, nešlo včera odesílat platby. A to poměrně dlouho. „Jak dlouho to bude trvat? Nelze posílat a převádět peníze, což je u banky celkem zásadní problém,“ ozvalo se. Banka se týden před Vánoci potila před zuřícími klienty, kteří vyhrožovali odchodem.

reklama

Nedávno Komerční banka inzerovala svou aplikaci KB+, přes kterou prý půjde posílat peníze i bez znalosti čísla účtu dotyčného, bude prý stačit jen znalost čísla člověka, kterému chcete zaplatit.

[#platbanakontakt] ?? Usnadněte placení sobě i ostatním. Bez znalosti čísla účtu. Zaregistrujte se do služby Platba na kontakt v mobilní aplikaci KB+. Registrace je jednoduchá a za pár kliknutí budete moct přijímat platby na telefonní číslo. Více na https://t.co/BlLKf6Cw6g. — Komerčka (@komercka) December 7, 2023

Ovšem podle reakcí z řad zákazníků včera nešlo posílat peníze vůbec. A na vině byla právě aplikace KB+. „Kdo ještě nemusíte převádět účet na nefunkční, zabugovanou KB+, tak to nedělejte. Nechápu, kdo rozhodl, že to pustí ven,“ varoval před aplikací Michal Dobeš se screeny zaseklého bankovnictví, kde „se něco pokazilo“.

A ještě doplnil: „A Komerčce je to očividně jedno. Převést zpět na aplikaci Moje Banka údajně nejde (což je prostě nesmysl). A opravit aplikaci také nejsou schopni. Ta aplikace je venku už rok, vypadá hrozně, je nepřehledná a nedodělaná. Opravdu tomu nerozumím.“

A @komercka je to ocividne jedno. Prevest zpet na aplikaci Moje Banka udajne nejde (coz je proste nesmysl). A opravit aplikaci take nejsou schopni. Ta aplikace je venku uz rok, vypada hrozne, je neprehledna a nedodelana. Opravdu tomu nerozumim. — michal (@mdobes_) December 11, 2023

Další uživatel pak podotkl, že noví uživatelé už na výběr nemají a musejí novou aplikaci používat. „Tak v tomto případě je lepší zvolit jinou banku, třeba banku bez poplatků za výběry z bankomatu,“ mínil klient KB.

tak v tomto pripade je lepsi zvolit jinou banku, treba banku bez poplatku za vybery z bankomatu:)) — michal (@mdobes_) December 11, 2023

Komerční banka se o hodinu později ozvala. „Aktuálně se skutečně potýkáme s technickým výpadkem na naší straně. Opravu již intenzivně řešíme a pevně věřím, že se brzy podaří systém stabilizovat,“ vzkazoval Jarda s omluvou a poděkováním za trpělivost.

Jenže ono vyčkávání bylo podle klientů poněkud dlouhé. „Super, jak dlouho to bude trvat? Nelze posílat a převádět peníze, což je u banky celkem zásadní problém,“ poznamenal lakonicky Martin Šifra. A Michal Dobeš si po pěti hodinách nefunkčnosti apliakce myslel, že si z něho banka dělá srandu. Podle jeho příspěvku systém nefungoval ještě ve čtyři hodiny odpoledne.

Martine,



naprosto chápu vaší nespokojenost.



Na stabilizaci systémů a zajištění hladkého chodu pracujeme neustále a kolegové se snaží dát vše dokupy.



Poprosím ještě o trpělivost.



Jan, KB tým — Komerčka (@komercka) December 11, 2023

Jardo, uz je to skoro 5 hodin. Delate si randu, ze? — michal (@mdobes_) December 11, 2023

Beru zpet, zase uz ani ten formular nefunguje — michal (@mdobes_) December 11, 2023

Další, kdo byl aplikací KB+ rozezlen, byl starosta brněnských Židenic Petr Kunc. „Vážená Komerčko měli jste skvělou aplikaci, takže jste ji změnili na aplikaci absolutně nefunkční! Jsem dost rozezlený, opakovaně se nedostanu k platbám!“ vzkazoval a pracovník KB průšvih žehlil obvyklými frázemi.

Kunc namítl, že tyto problémy aplikaci pronásledují už od jejího spuštění. „Uvedené hlášení se zobrazuje v případě krátkodobých neplánovaných nedostupností. Vždy se je snažíme co nejrychleji vyřešit a samozřejmě se také zaměřujeme na celkovou, dlouhodobou stabilizaci. Věřím, že vše padne na úrodnou půdu,“ odpověděl Markos.

Zdravím, Petře,



v tuto chvíli bohužel skutečně evidujeme nemožnost zadání plateb. Na nápravě již intenzivně pracují naši technici. Poprosím vás o trpělivost a vyzkoušení později.



Děkuji za pochopení a omlouvám se způsobené komplikace.



Markos, KB tým — Komerčka (@komercka) December 11, 2023

Uvedené hlášení se zobrazuje v případě krátkodobých neplánovaných nedostupností. Vždy se je snažíme co nejrychleji vyřešit a samozřejmě se také zaměřujeme na celkovou, dlouhodobou stabilizaci. Věřím, že vše padne na úrodnou půdu.



Markos — Komerčka (@komercka) December 11, 2023

„Od chvíle, co jsem se musela přesunout do nového bankovnictví Komerčky, tak je to strašný. Dneska obzvlášť. Nechodí notifikace, rozhraní se dlouho načítá, nelze odeslat platby. Z hlášky ‚něco se pokazilo‘ už vidím rudě...“ přidala se Kateřina a i ona dostala standardní odpověď.

DD,



omlouvám se za komplikace. Skutečně se potýkáme s technickými problémy, které způsobují delší odezvy v aplikaci/nemožnost přihlášení.



Na jejich odstranění intenzivně pracujeme a věřím, že brzy bude vše OK.



Díky za pochopení a trpělivost.



Jarda, KB tým — Komerčka (@komercka) December 11, 2023

Na facebookovém profilu banky to u příspěvku o aplikaci KB+ lidé také dávali bance „sežrat“. „Nebylo by lepší namísto reklam raději informovat klienty o nedostupnosti plateb? Ta hláška ‚Něco se pokazilo‘ je v té skvělé aplikaci nějak často... Ale co taky čekat od KB, když je stále 10 let za ostatními bankami…“ poznamenal Jan Růžička. Banka prosila o trpělivost s tím, že se kolegům „vše podaří obnovit co nejdříve“.

Ve tři čtvrtě na pět se ovšem objevil jízlivý komentář, jestli „co nejdříve“ znamená do zítřka, protože systém stále nefunguje.

A stížností bylo více.

Komerční banka je součástí francouzské Societé Générale a podle loňského žebříčku je v Česku třetí největší podle počtu klientů i podle bilanční sumy. Podle zisku je však druhá.

Psali jsme: Platíš Alze firemní kartou? Šup, poplatek. Hned přispěchali, že za to nemohou 169 korun za výběr z bankomatu? Bezpečnost a energie jsou drahé, vysvětluje spořitelna Další rušení účtu za politiku? Majitel z USA si myslel své o covidu Bankroty, vyhazovy, pády bank. „Nečekejte zlepšení.“ Přišlo z USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE