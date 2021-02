„Jděte do p*dele, máte v p*či!“ Starosta Novotný nakládal kritikům. Ale pak se stalo nečekané...

Řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) byl jedním z mála, kdo hlasitě hájil čtvrteční účast epidemiologa Romana Prymuly a dalších veřejně známých jmen na zápase Evropské ligy v pražském Edenu, kterého se i on účastnil. Na Novotného se za jeho vulgární výstup směrovaný proti všem kritikům spustila vlna negativních reakcí. Na sociální síti nyní zpytuje svědomí a kaje se, že to opět přehnal. Stěžuje si, že na Instagramu přišel o tisíce příznivců.

Na zápas Evropské ligy mezi Slavií a Leicester City, který se odehrál ve čtvrtek večer v pražském Edenu, byl umožněn přístup pouze devíti stovkám diváků. Lavice tak zaplnily známé tváře českých mocnářů. Jedním z nich byl epidemiolog Prymula, kterého už nějaký pátek provázejí kontroverze pro neslučitelnost toho, jaká opatření v šíření proti koronaviru vyhlašoval, zároveň však sám nedodržoval.

Poblíž Prymuly se v lóži pohodlně usadil například vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář s manželkou Alexandrou Mynářovou. Na lavici pro vyvolené se ocitli také europoslanec Alexandr Vondra či ředitel České televize Petr Dvořák. Spolu s nimi zápas sledovala také tenistka Petra Kvitová či šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který na rozdíl od ostatních diváků sledoval utkání bez roušky.

Akce vyvolala bouři na všech frontách. Premiér v reakci na to ukončil s Prymulou coby se svým poradcem spolupráci.

Zúčastnění našli zastání právě u řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS). „To jsou hovada. Prymula, Saša, všichni tam, vše dodrželi, neproklouzne tam myš. Serete na to, máte v piči, šíříte to a pak vám vadí Prymula, co nic neporušil, na akci, kde nikdo nic nepodcenil a Tvrdík je magor, jak to tam má pořešené. Jděte do prdele, vy házeči kamenů,“ vzkazoval Novotný svým rozhořčeným spoluobčanům.

Uplynuly dva dny a starosta Novotný si za své chování sype popel na hlavu.

„Tak jo. Otáčím list. Než ho dotočím, chci říct, že mě pár lidí dost zklamalo bezohledným naskočením na vlnu. A moralizováním s těmi, které mají moralizovat. Ale to bych chtěl moc. A protože je mám často rád, odpouštím a jdu dělat, že se nic nestalo. Důsledně hrát komedii. Nerad,“ napsal v jednom ze svých tweetů.

Tak jo. Otáčím list. Než ho dotočím, chci říct, že mě pár lidí dost zklamalo bezohledným naskočením na vlnu. A moralizováním s těmi, které mají moralizovat. Ale to bych chtěl moc. A protože je mám často rád, odpouštím a jdu dělat, že se nic nestalo. Důsledně hrát komedii. Nerad.. pic.twitter.com/iERsFyo6gp — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 20, 2021

O pár hodin později se v dalším příspěvku označil nelichotivým přízviskem. „Jako choval jsem se trochu jako kretén...“ napsal stručně.

Jako choval jsem se trochu jako kretén... — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) February 21, 2021

Zalitoval, že mu z instagramového účtu kvůli obhajobě papalášů na fotbalovém zápase ubyly tisíce fanoušků. „Drželo mě to... já si ještě podpo vyjel ty unfollow damages... a to mi ještě dodalo.. pár desítek lidí mi odešlo z Instagramu, hm, 60 tisíc, je to fakt úlet... neodcházeli mi fanoušci vůbec... trpělivě koukali jinam a říkali si, bože vždyť je mu 40 za chvíli,“ napsal v diskusi pod svým tweetem.

I zde padala jedna výčitka za druhou.

„Bít se za tyrany, bolševiky a jejich sluhy... je hořký džob, to my to máme s Křéťou... morálně daleko jednodušší,“ napsal fanoušek Sparty Jarda Pavouk.

Lidem vadilo, že Novotný s omluvou přispěchal až poté, co se mu začala výrazně zužovat fanouškovská základna na sociální síti.

„Jenže on to udělal proto, že mu to zasáhlo ten jeho ‚merch‘, ne jeho svědomí... Asi jako Luftjarda, kterej teď bude demonstrativně zvát na Slávku zdravotníky...“ napsal Petr Harzer.

O velkém zklamání psali i další přispěvatelé do diskuse.

„Pavle, mě jste tedy těžce zklamal. Nikdo vám neupírá, že jste skalním fanouškem, ale tlemit se lidem do ksichtu, arogantně vypisovat doktorům... a chlubit se, jak jste to ochcal. To je chování hodné tak poslance Volného,“ konstatovala Nina Maršíková.

Někteří Novotnému chybu odpustili a ocenili, že ji sám uznal.

Přesto, když přišel dotaz, zda obrátil z rozumu, nebo „z posranosti“, či kvůli manželce – odvětil Řeporyjec: „Nechám bez odpovědi.“

Později přiznal, že i jeho žena nad ním „kroutila hlavou“.

