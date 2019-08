„Jdu od toho, řekl jsem...“ Kalousek otevřeně: TOP 09, Pospíšil, Zeman, Babiš, náckové. Třaskavá slova

Kalousek v úvodu rozhovoru odmítl, že by se chystal v politice končit. „Je polovina volebního období, takže se neptejte, zda znovu budu kandidovat, či ne. To ještě opravdu nevím,“ podotkl Kalousek, jenž podle svých slov rozhodně necítí, že by ve straně byla rozjitřená atmosféra. Anketa Porušuje prezident Zeman Ústavu České republiky? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 1161 lidí

„TOPka není v kondici, není příliš čitelná a není příliš vidět. To samozřejmě souvisí s tím, jestli ji předseda intenzivně řídí a jestli dokáže dostatečně akcentovat témata, která jsou pro voliče přitažlivá, nebo nikoli. Já si prostě myslím, že na to Jiří Pospíšil časovou kapacitu nemá a že by měl TOP 09 řídit někdo jiný. Pokud toto někdo chápe jako atmosféru nějakého napětí, já ne. Já to vnímám jako atmosféru zdravou, takové věci se v demokratických stranách stávají,“ sdělil Kalousek, jenž podporuje do čela TOP 09 Tomáše Czernina.

Odmítl však to, že by se prostřednictvím Czernina chtěl dostat zpět do vedení strany. „Kdybych chtěl, tak na předsedu kandiduji přímo. A nemyslím si, že bych byl bez šance,“ uvedl.

Své pak Kalousek také řekl ke konzervativcům, kdy si podle jeho slov na ně hraje kdejaký nácek. „Ale to my samozřejmě nejsme, my vycházíme z evropského humanismu a náš konzervatismus se projevuje zejména v odpovědnosti vůči budoucím generacím,“ sdělil.

Následně hovořil o případném spojování stran před nadcházejícími volbami. „Ďábel je vždy ukryt v detailu. A v politice často v naprosto malicherném detailu,“ sdělil Kalousek a vzpomněl na rok 2016, kdy lidovci řekli, že nikdy nebudou na společné kandidátce právě s ním. „Řekl jsem, že to chápu, a že tedy na kandidátce nebudu, že je to to nejmenší. Oni nebyli schopni nic dalšího vymyslet, ale na spolupráci stejně nedošlo. Takže stát se může vše, ale buďme tentokrát optimisté. Bude-li dobrá vůle, dohodneme se,“ zmínil. „Já jsem tehdy to gesto udělal, když jsem nabídl, že na kandidátce nebudu. Ale nemíním ho opakovat v případě jakéhokoli jména. Mělo by to platit opačně. Pokud kdokoli řekne, že má problém s tím či oním jménem, mělo by se mu říci: Jdi od toho a radši se do toho nepleť,“ sdělil rázně Kalousek.

Závěrem se pak Kalousek vyjádřil k nekonečným tahanicím o ministra kultury, kdy jde podle něj o to, že ústavní proces narazil na svévoli, nebo dokonce zvůli prezidenta republiky. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je pak dle jeho slov v tomto případě zbabělý. „Protože se ho Andrej Babiš bojí, dovolí mu to. Kdyby něco takového udělal jakýkoli prezident republiky premiéru Miloši Zemanovi, byl by to rachot,“ zmínil Kalousek a o Andreji Babišovi také řekl, že je vydíratelný.

