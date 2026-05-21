Nemáme strategii, děje se tam toho moc. Kallasová pro smích

„Na strategii EU pro Blízký východ pracujeme, ale nemá smysl ji teď připravovat, když je tu tolik nejistoty. Velmi záleží na tom, jak tato válka skončí,“ nechala se v EU slyšet Kaja Kallasová.
Belgickému europoslanci Marcu Botengovi z toho vyletělo obočí vzhůru. „Tohle nevymyslíte. Tohle je šéfka EU pro zahraniční politiku. V roce 2026,“ kroutil hlavou belgický europoslanec.
The EU has no Middle East strategy because *checks notes* there's too much going on in the Middle East. You can't make this up. This is the EU foreign policy chief. In 2026. pic.twitter.com/eZF6f3e1ZA— Marc Botenga MEP (@BotengaM) May 20, 2026
„Další den, další zběsilé idiotické prohlášení,“ začal Bertrand s tím, že prakticky nelze najít dost výstižná slova pro popis toho, jak velkou katastrofou je Kaja Kallasová pro EU.
„Včera označila Čínu za ‚nemoc‘ pro Evropu (konkrétně za ‚rakovinu‘) a teď tvrdí, že EU nemůže mít strategii pro Blízký východ, protože – držte se – děje se tam prostě příliš mnoho věcí,“ poznamenal Bertrand. „Toto je jen jedno ze stovek podobně idiotských prohlášení, která zaznívají v podstatě pokaždé, když otevře pusu,“ doplnil s tím, že pokud se někdo chová takhle, zaslouží si, aby ve světě čelil posměchu a upadal do bezvýznamnosti.
Another day, another rabidly idiotic statement. There is truly no overstating how much of a walking disaster Kallas is for Europe.— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) May 21, 2026
Yesterday she called China a "disease" for Europe (specifically "cancer"), and now she's saying the EU can't have a Middle East strategy because -… https://t.co/YEhCWu5DiF
Bývalý polský premiér Leszek Miller také napsal na konto Kallasové dvě věty. Krátké, ale jasně formulované. „Je třeba zjistit její IQ. A to co nejdřív!“ zdůraznil.
Trzeba sprawdzić jej iloraz inteligencji. I to szybko! https://t.co/N9HtMzE4Yu— Leszek Miller (@LeszekMiller) May 21, 2026
Podcaster Tomáš Jirsa z podcastu Insider kritiku Kallasové završil. Výrok Kallasové mu také nejde na rozum. Nechce přistoupit na myšlenku, že EU vlastně jen čeká, jak to celé dopadne.
Evropská unie nemá strategii pro Blízký východ. Je to hodně komplikované a hodně se tam toho teď děje. Radši počkáme, jak to celé dopadne a pak to začneme sepisovat. https://t.co/mlfkV8cbJp— Tomas Jirsa (@TomasJirsa) May 21, 2026
