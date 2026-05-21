Nemáme strategii, děje se tam toho moc. Kallasová pro smích

21.05.2026 14:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, promluvila na půdě Evropského parlamentu o válce na Blízkém východě. Promluvila tak, že se mnozí podivili. „Tohle nevymyslíš,“ napsal k jejímu projevu překvapený belgický europoslanec Marc Botenga. A to byl teprve začátek.

Foto: Repro Twitter
Popisek: Kaja Kallasová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

„Na strategii EU pro Blízký východ pracujeme, ale nemá smysl ji teď připravovat, když je tu tolik nejistoty. Velmi záleží na tom, jak tato válka skončí,“ nechala se v EU slyšet Kaja Kallasová.

Belgickému europoslanci Marcu Botengovi z toho vyletělo obočí vzhůru. „Tohle nevymyslíte. Tohle je šéfka EU pro zahraniční politiku. V roce 2026,“ kroutil hlavou belgický europoslanec.

Francouzský podnikatel žijící v Číně Arnaud Bertrand zašel v kritice Kallasové ještě dál.

„Další den, další zběsilé idiotické prohlášení,“ začal Bertrand s tím, že prakticky nelze najít dost výstižná slova pro popis toho, jak velkou katastrofou je Kaja Kallasová pro EU.

„Včera označila Čínu za ‚nemoc‘ pro Evropu (konkrétně za ‚rakovinu‘) a teď tvrdí, že EU nemůže mít strategii pro Blízký východ, protože – držte se – děje se tam prostě příliš mnoho věcí,“ poznamenal Bertrand. „Toto je jen jedno ze stovek podobně idiotských prohlášení, která zaznívají v podstatě pokaždé, když otevře pusu,“ doplnil s tím, že pokud se někdo chová takhle, zaslouží si, aby ve světě čelil posměchu a upadal do bezvýznamnosti.

Bývalý polský premiér Leszek Miller také napsal na konto Kallasové dvě věty. Krátké, ale jasně formulované. „Je třeba zjistit její IQ. A to co nejdřív!“ zdůraznil.

Podcaster Tomáš Jirsa z podcastu Insider kritiku Kallasové završil. Výrok Kallasové mu také nejde na rozum. Nechce přistoupit na myšlenku, že EU vlastně jen čeká, jak to celé dopadne.

