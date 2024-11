„Je nás hodně.“ Svěrák nechce ztratit „opravdovou, poctivou demokracii“. Tak láká na akci

„Chtěl bych vás pozvat na jednu velkou poradu. Koná se v neděli 17. listopadu ve 14 hodin na Staroměstském náměstí. Svolává jí Milion chvilek pod názvem Zůstaňme demokratickým srdcem Evropy,“ zve Zdeněk Svěrák v krátké pozvánce na akci Milionu chvilek, k níž tento spolek na síti X píše: „Jdeme dát společně najevo, že si nepřejeme nástup autoritářství v Česku po volbách 2025!“

Svěrák varuje před ohrožením demokracie „autokratickými politiky“. „Asi víte, co se kolem nás, v blízkosti i v dáli děje. Autokratickým politikům se daří, demokracie jim to umožňuje a je v ohrožení. ... Přijďte se v neděli poradit, co s tím. A také pojďme ukázat, že je nás hodně, kteří si ztrátu opravdové poctivé demokracie a svobody nepřeji,“ nabádá Svěrák spoluobčany. „Těším se na viděnou v davu. A doufám, že ten dav bude hustý!“

Andrej Babiš se svým hnutí ANO v průzkumech veřejného mínění suverénně vede. V příštím roce se očekává o Poslaneckou sněmovnu mimořádně tvrdý boj. Podporovatele současné české vlády znervózňuje mj. i vývoj na Slovensku, kde úřaduje premiér Robert Fico se svou vládou, i vývoj v USA s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu.

Spolek Milion chvilek k účelu svolávané demonstrace na webu dodává: „Pojďme společně vyjádřit jasné NE tomu, aby volební rok 2025 přinesl tichý nástup autoritářství v naší zemi! Napříč Evropou sledujeme nárůst samovládných vlivů a rostoucí snahy o narušování demokratických hodnot. Již téměř tři roky se musí napadená Ukrajina bránit putinovskému Rusku, které vede dezinformační válku i se zbytkem Evropy. Ve valné většině evropských zemí můžeme sledovat nárůst extremismu a v uplynulých měsících jsme byli v přímém přenosu svědky rozkládání právního státu u našich sousedů na Slovensku. Česku zbývá rok do sněmovních voleb 2025. Máme tedy méně než dvanáct měsíců na to se spojit a ukázat, že autoritářskou cestou našich středoevropských sousedů se nevydáme. Chceme zůstat demokratickým srdcem Evropy! Proto na Den boje za svobodu a demokracii svoláváme demonstraci na Staroměstském náměstí. Společně budeme apelovat na všechny demokratické síly: zůstaňme pozitivním příkladem ve střední Evropě! Přijďte spolu s námi ukázat, že demokracie není samozřejmost, ale závazek, o který musíme denně pečovat. Dejme jasně najevo, že si nenecháme vzít možná nedokonalou, ale přece svobodnou demokracii, kterou jsme si před 35 lety vybojovali!“

Svěrákově podpoře se těšil spolek Milion chvilek na demonstraci na Letné v roce 2019, kde se i v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce objevil jeho vzkaz zesnulému Václavu Havlovi. „Tohleto je auto, ve kterém dělal Václav Havel sametovou revoluci,“ prohlásil ve voze Volkswagen Golf Svěrák. „Já jsem pomyslný spolujezdec Václava Havla a mám možnost říct mu, jak to tady po třiceti letech svobody a demokracie vypadá. Pane prezidente, možná, kdybyste to tady viděl, tak se vám zatočí hlava, protože ta naše demokracie je taková nemocná. Vznikla nadávka: pravdoláskař. Já patřím mezi ty pravdoláskaře. A taky vzniklo slovo pro nás: havloid. Že jsme havloidi. To vás možná potěší, že tady s náma pořád jste,“ vzkazoval Svěrák zesnulému.

Herec a scenárista Zdeněk Svěrák se řadí mezi podporovatele hnutí STAN, které krátkým videem podpořil i v letošních evropských volbách. Do Bruselu podle jeho slov jdou pracovat a ukazovat, že jsou spolehliví. „Zase jim zůstanu věrný,“ poznamenal.

Ve volební kampani v roce 2019 pomohl ke zvolení senátora Davida Smoljaka za hnutí STAN. „Doufám, že i on přispěje k tomu, co STAN chce podle mě, jak vás vnímám, vrátit to kyvadlo od populismu k inteligentní moudré demokracii,“ prohlásil Svěrák tehdy na sněmu hnutí STAN, kde za podporu sklízel velký aplaus.

Svěrák, coby hlasitý kritik Babiše i Zemana, veřejně podpořil v prezidentské volbě před dvěma lety generála Petra Pavla, který soupeřil o Hrad s Andrejem Babišem. Tehdy si Svěrák zahrál roli ve spotu, kde obvolává známé, aby připojili podpis pod kandidaturu generála. „Budu podporovat generála Pavla. Prostě chci, aby byl prezidentem. To je vše,“ sdělil tehdy Svěrák, jemuž komunistická minulost Petra Pavla nevadí, označil ji za „mladickou nerozvážnost“, a že na Hradě uvidí raději vojáka než populistu.

V roce 2012 vytvořil spolu se svým synem Janem předvolební klip pro Karla Schwarzenberga. O pět let později v druhé přímé prezidentské volbě Zdeněk Svěrák veřejně podpořil Jiřího Drahoše na jeho předvolebním mítinku v pražské Lucerně. Spolu s Jaroslavem Uhlířem zpíval z jejich repertoáru písničku Není nutno.

