„Je za tím Rusko, ale nemůžeme to dokázat.“ Létají drony i miliardy

Na přímou otázku reportérů v Bílém domě, zda se rozhodl o dodávkách Tomahawků Ukrajině, Trump to nevyloučil a řekl, že se v této věci „tak nějak rozhodl“. „Myslím, že chci zjistit, co s nimi dělají,“ řekl. „Kam je pošlou? Asi bych se na to musel zeptat. … Položil bych si pár otázek. Nechci eskalovat tu válku,“ řekl.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal USA o prodej raket Tomahawk evropským zemím, které by je poslaly na Ukrajinu.
Evropské země mezitím sledují, jak na jejich nebi přibývá přeletů záhadných dronů. Nizozemský premiér Dick Schoof oznámil, že Evropa se domnívá, že za záhadnými pozorováními dronů stojí Rusko, ale „nemůže to dokázat“.
Během návštěvy Kyjeva byl Schoof dotázán, zda mezi evropskými zeměmi panuje shoda na tom, kdo je za to zodpovědný. „Ano, samozřejmě,“ řekl a dodal: „Bohužel nemůžeme dokázat, kdo za tím stojí, ale hodně lidí si myslí, že za tím možná stojí Rusové, ale my to dokázat nemůžeme.“
Na slova nizozemského premiéra upozornil server Kyiv Independent.
V několika posledních týdnech neznámé drony narušily prostor Dánska, Litvy, Finska, Estonska, Rumunska, Německa, Belgie a Nizozemska.
„Doufám, že jednoho dne dokážeme, že to byli buď Rusové, nebo někdo jiný,“ pokračoval řekl Schoof a dodal: „Je ale opravdu znepokojivé, že se objevují kolem naší infrastruktury, kolem našich letišť, a myslím si, že v tomto ohledu musíme zvýšit naši bezpečnost.“
A zatímco Evropané sledují drony, u kterých si nejsou přesně jisti odkud pocházejí, Ukrajinci podle serveru amerického listu The New York Times řeší otázku, jak se nakládá s miliardami, které dostává domácí zbrojní průmysl. S tím, jak ubývá americké pomoci, kterou Ukrajinci dostávají od Washingtonu, snaží se vláda bránící se země spolehnout na domácí zbrojní průmysl. Podle NYT je třeba položit si otázku, zda je s penězi poskytovanými ukrajinskému zbrojnímu průmyslu nakládáno zodpovědně.
Interní vládní audity, do nichž prý mohli novináři z New York Times nahlédnout, naznačují, že nejednu vojenskou zakázku dostaly firmy, které nenabídly nižší cenu než jejich konkurence. A stejně zakázku dostaly. Další problém pak představují kauzy, kdy si vláda od ukrajinských firem objednala vybavení pro armádu, za toto vybavení zaplatila, ale nakonec nic nedostala.
Státní ukrajinská Agentura pro zadávání obranných zakázek prý za rok 2024 a první tři měsíce roku 2025 vydala asi o 5,4 miliardy hřiven víc, když se rozhodla nevybrat nejlevnější zbrojní nabídky. V přepočtu jde asi o 129 milionů dolarů.
„Přeplácejí z neznámých důvodů a bezdůvodně,“ řekl Tamerlan Vahabov, bývalý poradce agentury, která je součástí ministerstva obrany. „Uprostřed válečného zmatku,“ řekl, „chybí politická vůle dělat to správným způsobem.“
„Někdy jsou nižší nabídky s věrohodným vysvětlením odmítnuty,“ uvedla Olena Tregubová, výkonná ředitelka Nezávislé protikorupční komise, ukrajinské nevládní skupiny. „Toto zdůvodnění může být pravdivé, nebo se může jednat o korupci,“ uvedla.
Šéf Agentury pro zadávání veřejných zakázek Arsen Žumadilov k tématu uvedl, že nižší nabídky byly někdy odmítnuty, protože „nesplňovaly požadované standardy kvality, dodacích lhůt, platebních podmínek nebo jiných základních kritérií“.
Sluší se připomenout, že ukrajinská vláda zřídila Agenturu pro zadávání veřejných zakázek v roce 2023 jako nezávislou složku ministerstva obrany poté, co ukrajinská média informovala o pochybných výdajích na armádu včetně nákupu drahých vajec a drahých zimních kabátů pro vojáky. Tato odhalení vedla k rezignaci ministra obrany Oleksije Reznikova.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě prosazuje posílení domácího zbrojního průmyslu. Tvrdí, že Ukrajinci si dnes dokážou vyrobit 60 procent zbrojního vybavení, které potřebují pro obranu před ruskými agresory. Zbraně vyrobené doma se stanou základem budoucí bezpečnosti Ukrajiny, říká Zelenskyj.
Podle NYT je otázkou, zda toto úsilí nezhatí korupce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
