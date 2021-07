„Ježišikriste, smažte to...“ Další komedie od SPOLU, další ostuda

reklama

Ke dvojici komiků Nikolovi Džokičovi a Jaroslavu Cermanovi, kteří pro ODS dělají kampaň na sociálních sítích formou stand-up komedie, přibyla třetí posila, kterou je Kateřina Hašková, známá například z pořadu Mall.tv, Stand-up Factory.

Dostala na starost první díl Politického slovníku, ve kterém rozebírala frázi „deklarovali jsme určité signály“ nebo „nemám křišťálovou kouli“. „Jestli si myslíte, že když politik, takovouhle kouli nemá, že nekecá nesmysly? Tak to jako vůbec. Spíš to znamená, že nemá koule říct, co si doopravdy myslí, anebo že absolutně neumí odpovědět na otázku,“ vysvětlovala Hašková afektovaným hláskem. „Není přece mág, věštec nebo prognostik. Do budoucnosti přece nevidí. Teda až na jednoho...“ kopla si ještě do premiéra.

Vysvětlila také slovní spojení „To tvrzení je předčasné“. "Ajajaj, tady se něco propálilo dřív, než pan politik plánoval. To je jako když děcko najde vánoční dárky dva dny před Ježíškem. A co teď s tím? No musíte mu lhát. A i když pro to mooožná máte dobrý důvod, tak je to pořád lhaní. Proč to tak zamlžujou? Mluvme na rovinu,“ vyzývala.

Ani tento díl neuspěl. Podle statistik Facebooku má 2400 zhlédnutí. Ale jen 52 pozitivních reakcí. A komentátoři se nedrželi zkrátka. „Trapáci. Je to dost pod úroveň průměrného youtubera – a to dnes už je ta úroveň nastavená fakt nízko na rozdíl od doby cca 5 let zpátky,“ zhodnotil student politologie Stanley Lorenc.

Tomáš Mika zhodnotil video jako naprosto otřesné po všech stránkách a Petr Karas ho také považuje za slabší, narozdíl od videí s Petrem Čtvrtníčkem.

Ozvali se také dva voliči ODS. Tyto pokusy o komedii podle Ondřeje Silného „až skoro bolí“. Ale hlas dá ODS stejně. „Narozdíl od těch ostatních opic tady nebudu odsuzovat celou politickou stranu, její program a její členy kvůli jedné nepovedené drobné marketingové kampani,“ říká.

A doporučuje: „Každopádně toho, co s tímhle přišel, hlavně vykopněte a dejte tam někoho pořádného, kdo Vám nebude dělat ostudu.“

Václav Marvánek tak shovívavý nebyl. „Ježišikriste, smažte to... Tohle prostě nechci vidět, je to hloupé a pro mě, jako vašeho voliče urážející.“

