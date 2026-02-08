Zlatá medaile pro ČR: Babiš gratuluje, Pavel si užívá úspěch na místě

Ve finále v Livignu porazila silnou mezinárodní konkurenci a překvapivě předstihla i favoritku Ester Ledeckou, která vypadla už ve čtvrtfinále. Tento triumf vyvolal okamžitou vlnu pozitivních reakcí z politické scény.
Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš na sociálních sítích zareagoval emotivně a stručně: „ZLATO!!! Obrovská gratulace Zuzaně Maděrové! První česká medaile a hned ta nejcennější! Jsme na vás pyšní.“
Jeho příspěvek se rychle stal jednou z nejviditelnějších gratulací a získal tři tisícovky reakcí. Také prezident Petr Pavel, který se slavnostního zahájení her osobně účastní v Miláně spolu s manželkou Evou Pavlovou, sleduje výkony české reprezentace s velkým nasazením.
„Je to tam! Zlatá Zuzana Maděrová v Livignu. Velká gratulace a hluboký respekt. Díky za skvělou reprezentaci České republiky. Bylo mi ctí být u toho,“ vyjádřil se na sítích.
„Jak jsme se dnes od našich olympioniků dozvěděli, nejdůležitějším sportem během her je vyměňování odznaků jednotlivých delegací. Českému týmu jsme s Evou přispěli alespoň českými lvy z klopy saka. Olympijská vesnice žije. Děkujeme za odpoledne strávené ve výborné atmosféře,“ napsala hlava státu.
Manželé Pavlovi se zúčastnili také slavnostního zahájení her. „Olympijský plamen hoří a zimní olympijské hry mohou oficiálně začít. Letos poprvé jsme s Evou přijeli osobně podpořit české sportovce. O to víc nás těší, že Česká republika vyslala do Itálie svou historicky nejpočetnější výpravu. Držíme všem palce! Olympiáda však není jen o sportovních výkonech. Státníkům také poskytuje příležitosti setkávat se v duchu olympijské myšlenky vzájemného respektu a porozumění. A to je dnes potřeba více než kdy jindy,“ publikoval na Facebooku.
Zveřejnil ještě jeden příspěvek. „Český ženský hokejový tým v zápase proti Švýcarsku předvedl týmového ducha a odhodlání, které jsme nadšeně sledovali od prvního vhozeného puku až do posledního nájezdu. Tentokrát to nedopadlo, ale olympijská jízda pokračuje. Češky, do toho!“ povzbuzoval Pavel.
Prezidentský pár v Itálii otevřel Český dům a navštívil několik sportovních klání i dalších akcí v rámci olympijského programu.
Pavlovi příznivci jsou z jeho osobní účasti na olympiádě u vytržení. „Fotka dne! Je osvěžující mít v čele státu člověka, na kterého můžeme být hrdí. Dejme mu vědět, že za ním v obraně klíčových hodnot stojíme,“ zveřejnil na svém facebookovém účtu spolek Milion chvilek.
Úvodní dny her provázely živé diskuse o české olympijské kolekci – která kvůli netradičnímu designu, vyhřívaným prvkům i praktickým detailům jako palčáky na šňůře vyvolala smíšené reakce.
„Nevím, jak vy, ale já jsem z té olympijské kolekce rozpačitý a rozčarovaný, a barevně to moc Českou republiku nepřipomíná…,“ vyjádřil se na síti X zastupitel města Bílina Tomáš Vandas (ČISTÁ A BEZPEČNÁ BÍLINA).
Veřejnost nyní obrací pozornost k dalším českým startům v biatlonu, alpském lyžování, skocích na lyžích či hokeji a věří, že česká výprava přidá další cenné kovy. Zimní olympiáda v Itálii se stala nejen sportovní událostí, ale i příležitostí projevit jednotu, hrdost a plnou podporu všem reprezentantům v českých barvách.
