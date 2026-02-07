Až o 3 600 Kč ročně víc. Češi znovu platí víc než bohaté země

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
V rámci mapování služeb, které nadnárodní firmy poskytují na českém trhu, redakce zjistila, že levněji lze využívat tarify i v zemích, kde je kupní síla vyšší než u nás. Z porovnání tehdy vyplynulo, že nabídku českých operátorů – které někteří ekonomové označují za funkční oligopol – předčí v některých ohledech rakouská konkurence či tarify s většími objemy dat, voláním a SMS v ceně v Německu.
Očekávat by se tak dalo, že se mobilní operátoři působící v Česku budou snažit smazat cenový nepoměr a postupně zlevňovat své služby. Opak je však pravdou.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Ke zdražování se v roce 2026 rozhodla celá trojice operátorů a všechny značky již rozeslaly či rozesílají mnohým klientům e-maily a SMS zprávy s informací, že jim zvyšují ceny služeb. Co za to lidé dostanou navíc? Leckdy vůbec nic, a čím dál víc tak v Česku u služeb mobilních operátorů začíná platit upravené rčení: „za více peněz méně muziky“.
„Jsme součástí kritické infrastruktury Česka,“ žádá Vodafone o více peněz
Aktuální vlnu zdražování mobilních služeb odstartoval Vodafone, který k navýšení cen části zákazníků přistoupil na začátku prosince. Zdražování, které lidé poprvé pocítili v lednovém vyúčtování, se týkalo například tarifu Red Basic Lite s 3 GB dat, jehož cenu společnost zvedla z 567 korun na 609 korun, či tarifu Red Basic+ s 10 GB dat. Ten si lidé pořizovali za 697 korun; při lednovém vyúčtování však zaplatili o 50 Kč více.
Co za zdražení služeb zákazníci dostali navíc? Vysvětlení Vodafonu, že na jejich mobilní síť „spoléhají miliony zákazníků“, že je „součástí kritické infrastruktury Česka“ a že firma „intenzivně investuje do její rychlosti a zabezpečení“.
„Stejně jako další odvětví i my čelíme rostoucím nákladům. Díky inovacím a optimalizaci se nám v uplynulých třech letech dařilo udržovat pro vás vysokou kvalitu a hodnotu služeb. Vyšší náklady a zmíněné investice do modernizace ale nyní vyžadují, abychom ceny mobilních služeb upravili,“ uvedl operátor ve vysvětlení zákazníkům. Například navýšení dat se však nekonalo.
Noví zákazníci si u O2 připlatí oproti loňsku i 3 600 Kč
Krok Vodafonu přišel jen několik měsíců poté, co své mnohé uživatele zvedl ze židlí operátor O2, který zákazníkům měnil tarify na nové a při změně jim přidával služby, o které nemuseli mít zájem. Zrušení těchto nechtěných služeb vyžadovalo velkou aktivitu na straně zákazníka a vedlo k mnoha stížnostem. Operátor totiž vloni přišel se službou Oneplay, která klientům vedle obsahu, na který byli zvyklí z dřívějška, nabízela také služby poskytované videoplatformou Voyo. Háček byl v tom, že ji dostali automaticky i zákazníci, kteří o ni nestáli – a to společně s fakturou navýšenou o nevyužívané služby. Když navíc dotčení lidé chtěli změnu odmítnout e-mailem, nepochodili. O2 posílalo nespokojené klienty na pobočku nebo jim nabízelo možnost vyjádřit nesouhlas přes infolinku.
Právě O2 mění tarify i nyní, měsíc po zdražení ze strany Vodafonu. Oproti loňské zkušenosti si však lidé mohou oddychnout, že je nečeká výprava na pobočku, pokud by o změnu nestáli, jelikož stávajícím zákazníkům dává na výběr, zda si nové tarify aktivují, či nikoli.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
A ceny? Ty povyrostou v případě tarifu NEO+ Modrý o 30 Kč za měsíc na 629 korun a u vyšších tarifů, jako je NEO+ Stříbrný s rychlostí 15 Mb/s, pak o 50 Kč na 999 Kč měsíčně. Zároveň však skončila akční nabídka, která zlevňovala některé tarify na prvních 12 měsíců, kvůli čemuž si noví zájemci připlatí oproti loňsku při prvních 12 vyúčtování 300 korun měsíčně, což již dá za rok 3 600 Kč.
„Přidáváme to, co zákazníci skutečně potřebují – více dat a vyšší rychlosti,“ komentovala změnu nabídky tarifů ředitelka mobilních služeb O2 Silvia Cieslarová s tím, že zákazníkům tak operátor „umožní využívat ještě více naplno nejlepší mobilní síť v Česku“.
T-Mobile chce více, zákazníkům dá méně
V navyšování cen nezahálí ani T-Mobile. Na rozdíl od O2 pak u něj stávající zákazníci nemají na výběr a jsou postaveni před volbu: plať, anebo buď bez mobilních služeb.
Nejde o první případ, kdy si něco podobného tento operátor na českých zákaznících vyzkoušel. Před třemi lety společnost přišla s úpravou tarifů, v rámci níž lidé automaticky dostávali ty nové, často o desítky korun dražší. Zákazníci tak museli následně v případě, že chtěli ušetřit a smířili se s horšími parametry nabídek, žádat o změnu a vybrat si z nových alternativ. Pokračovat v čerpání starého tarifu za stejnou částku jim operátor neumožnil.
Kdo je vinen současnou situací?
Růst cen se tentokrát nevyhne zákazníkům, kteří jsou zvyklí dobíjet si pravidelně kredit a používali tarif Twist S námi. Tento tarif umožňoval volání za 3,90 Kč za minutu, přičemž nová cena bude 4,50 Kč za minutu. Sto minut volání se tedy lidem dobíjejícím si kredit prodraží o 60 korun. „S platností od 1. 3. 2026 vyřazujeme z nabídky Váš současný tarif Twist S námi z důvodu sjednocování našich služeb. Po tomto datu budete převedeni na nejnovější tarif Twist Standard,“ dozvídají se zákazníci T-Mobilu, že za zdražení služeb nedostanou nic navíc. Ba co více, zhoršily se jim podmínky pro dosažení dosavadní oblíbené výhody.
Počátkem února totiž T-Mobile zároveň zpřísnil možnost čerpání odměn za dobití, a byť lidé stále mohou dostat 2 GB dat či neomezené volání na čísla této značky na 7 dní, mění se výše dobití, od níž je možné odměnu čerpat. Zatímco dříve stačilo dobít kredit za 300 Kč, nyní již minimální částka činí nejméně 400 Kč. Nové bonusy se přitom nekonají.
ParlamentníListy.cz T-Mobile oslovily s dotazem, zda na zákazníky čeká za zdražení služeb jakákoli nová výhoda alespoň v budoucnu; společnost na tuto otázku nereagovala.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.