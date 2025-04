„Jsem v šoku.“ Politolog Kubáček ve velké televizi potupil Rakušana

Politolog Jan Kubáček se pro CNN Prima News vyjádřil k politickému dění v posledních dnech. Poznamenal, že lídři politických stran budou muset sladit představy svých skalních voličů. „Start je dobrý, očividně promyšlený, uvidíme, jaké bude fázování a zda ta ega tam dokážou demonstrovat souhru,“ poznamenal Kubáček.

Lídři stran čelí podle politologa ještě jednomu riziku – možnému pokusu o přetažení jejich voličů Andrejem Babišem. Kubáček v této souvislosti nazval šéfa hnutí ANO „vysavačem“ hlasů.

Pokud by se Tomio Okamura a jeho kolegové v SPD stali součástí příští vlády, podle Kubáčka by Okamura pracoval s tématem migrace, stavu policie, stavu armády a tak podobně.

A když pravděpodobně získala pocit, že se od představitelů své země, jejíž je občankou, nedočká odpovědí, o které by stála, před pár dny sama svůj život ukončila. Ale Rakušan trvá na tom, že Policie ČR dělala, co mohla, a podotkl, že nešťastná maminka se v podstatě stala další obětí střelce z fakulty.

„Paní Šimůnková kladla smrt své dcery Elišky za vinu také mně a policii. Tohle nespravedlivé nařčení pro mě bylo a je bolestné, ale chápal jsem ho jako projev zoufalství matky, která přišla o dítě. Že to nařčení není oprávněné, potvrdila i následná šetření, od vnitřní inspekce policie přes GIBS až po sněmovní vyšetřovací komisi," poznamenal Rakušan.

Původně jsem nechtěl tuhle smutnou událost komentovat, protože ji považuju primárně za strašlivou osobní tragédii. Ale to, co jsem si musel dneska přečíst na sociálních sítích, a to včetně komentářů pod postem o narozeninách mého syna, změnilo můj názor.

O víkendu si vzala život…

Kubáček dal najevo, že nechápe, proč se Rakušan chová právě takto.

„Pokora, pokora, omluva a děkování společnosti za nějakou souhru.“ Přesně to by prý Kubáček čekal. „My jsme to pojali soudružsky. Já mám pocit, že tohle mu nepíše empatie, ale píše mu to soudruh Gustav Husák, prezident zapomnění.“

V obecné rovině konstatoval, že volby nakonec rozhodne peněženka, to znamená, ekonomická situace v jednotlivých rodinách. Podle Kubáčka si zkrátka vždy lidé řeknou, že jim je košile bližší než kabát a budou zohledňovat vlastní ekonomickou situaci více než jiná témata. Byť považuje bezpečnost, jak bezpečnost doma, tak v EU, za důležitou otázku, na kterou budou muset odpovídat voličům všechny politické strany.

