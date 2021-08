„Kazisvěti, hlupáci.” Hutka dostal za Piráty. Nehrají mu písně. A většina Čechů...

Písničkář Jaroslav Hutka se rozhodl jasně a nahlas podpořit Piráty. Nicméně za to sklidil rozličné reakce, včetně těch od „kazisvětů a hlupáků". „Většinový Čech má představu, že politika musí být svinstvo a pokud by jím nebyla, nevěděl by si se svou náhlou nejistotou rady," myslí si ostatně Hutka. „Politika. Zase v ní žiju dál a dál jsem písničkářem, i když, jako kdykoliv předtím, se v médiích mé písně nehrají. Nejsou na to dost blbé a dost napucované kýčem," svěřil se doslova.

Jaroslav Hutka na sociální síti Facebook prozradil, že piráty volil od chvíle, co se zrodili. Pirátská strana vznikla v roce 2009. Je stejně stará jako TOP 09 a jen o dva roky starší než ANO Andreje Babiše.

Písničkář zdůraznil, že mu politika prostupovala od dětství celým životem. Podle komunistů patřil do rodiny buržoazních nepřátel, což se s ním táhlo od narození a vyvrcholilo to jeho emigrací v 70. letech minulého století. Skončil v Nizozemí, kde si prý rozuměl s partou nezávislých lidí - „levičáků“ jak sám v uvozovkách uvedl.

„Že politika není černobílá, jsem pochopil až v Holandsku a spíš mě tam bavili ti nezávislí inteligentní ‚levičáci‘, co nepatřili žádné partaji a všelicos užitečného organizovali a já se toho účastnil. Brali mě mezi sebe, protože jsem vypadal a myslel jako oni. Tam jsem byl doma. Pak bim bam nečekaný vpád na Letnou s písní NÁMĚŠŤ v den, kdy se politika zlomila a bolševik to vzdal. Byl jsem první politický emigrant, který se vrátil. Za mnou tiše padla Železná opona,“ popsal tuto svou etapu Hutka.

Jeho tehdejší nadšení však opadlo, když zjistil, že v Československu nenastane zákaz komunistické strany a národ se ještě k tomu bude muset vyrovnat s Klausovou privatizací.

Po návratu z emigrace podporoval Občanské fórum, potom ODA, Zelné a nějaký čas i lidovce, neboť mu byl sympatický postoj exministra kultury Daniela Hermana k dalajlamovi, ale jak sám napsal, od chvíle, kdy kandidovali ve volbách, volil piráty. Zdálo se mu totiž, že jsou podobní jeho přátelům z Nizozemí, oněm nezávislým inteligentním „levičákům“.

„Neznal jsem je a ani o to neusiloval, ale vypadali přesně tak inteligentně a angažovaně, jako mí kamarádi v Holandsku. Tak trochu návrat mezi své lidi, návrat do politického domova, který mi tu chyběl. Ten mohla také přinést až nová generace, která ostnatý drát na hranicích znala jen z hororových pohádek dědečků. No a ti tam za tím bejvalým ostnatým drátem našli vzdělání. Dredaři, máničky, někteří s ujetými výroky, někteří neuvěřitelně poctiví a pracovití, v jakési jednotě roztříštěnosti a všichni idealisti. Konečně,“ zajásal.

Proto se teď rozhodl je spolu se Starosty nejen volit, ale také hlasitě podpořit.

„Piráty sem volil od chvíle, co vstoupili do politiky. Čím déle v ní jsou, tím více jim důvěřuji. Nejsou ani vlevo ani vpravo. Jsou důslední a pracovití. A teď, když ty nekonečné fejkové divize ANO se do nich pustily velkou podpásovostí a zmrzlinář Babiš do jejich fregat vypouští torpéda lží a ODS hází po nich oštěpy s pazourkovými bodci zlosti, jsem se rozhodl je PODPOŘIT VE VOLEBNÍ KAMPANI,“ zdůraznil i s velkými písmeny.

„Většinový lid si pravděpodobně neumí Piráty představit ve vládě, protože nelžou, nejsou zkorumpovaní, necucají ze státu dotace a nedělají křivé kšefty… jak můžou bez těchto zkušeností vládnout, že? Většinový Čech má představu, že politika musí být svinstvo a pokud by jím nebyla, nevěděl by si se svou náhlou nejistotou rady. A že se našli se Starosty, je jen další důvod tuto partu podpořit. Ovšem, že nic nemůže být dokonalé, se už ukázalo, když Bůh stvořil Adama a Evu,“ doplnil obratem.

Nakonec všechny čtenáře svého příspěvku vyzval, aby volili piráty a Starosty.

„Jo, a zapomněl jsem velmi naléhavě oznámit: volte PIRSTAN milí čeští...co jsme vlastně?“ zakončil otázkou.

V diskusi pod jeho příspěvky zazněly jak pochvalné reakce, tak reakce k pirátům kritické, až drsné.

„Pro mne je, Jaroslave, zcela neakceptovatelný jejich postoj k autorskému právu. Dokud jej nezmění, tak ani omylem,“ napsal jeden z diskutérů.

„Ono na těch skutečných pirátech bylo máloco obdivovat. V novodobé historii se některé politické strany na západě pojmenovaly Piráti podle serveru Pirate Bay, kde se porušovalo masivně autorské a vlastnické právo. Osobně moc nechápu takový název pro stranu, která se má starat o veřejné finance. Pirátských stran je už na Západě od nás velmi málo, v Česku se stali Piráti v současnosti třetí nejsilnější politickou stranou. Osobně ani nevím, co chtějí. Jsou pro Euro? Nikdy neřekli. Budou rozvíjet digitalizaci státní správy? Podle Prahy to zatím nevypadá. Co vzdělání? Nic konkrétního. Zelená energie, taky jen obecné řeči. Chtěl bych, aby se pol. scéna v ČR omladila, ale nezdá se mi, že to budou Piráti. Nemají žádný drive,“ ozval se další.

„Piráti jsou maskovaní komunisti,“ vypálil třetí.

A tím to neskončilo. Zaznělo také, že i mezi piráty a Starosty jsou lumpové.

„Nepodporuji. I v tzv. PirSTANu jsou bezpochyby lumpové, nehledě na to, že jsou tam i velmi nekompetentní a arogantní lidé (Hřib). Samotný fakt, že jsou piráti nalevo, by mi až tolik nevadil, ale přítomnost lidí, kteří patřili k Antifě, je pro mě neakceptovatelná. To je naprosto to samé, jako kdyby v ODS byl bývalý nacista,“ napsal další volič.

