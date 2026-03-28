„Kde se tu vzal ten chcípák?“ Útok na Macinku schytal Jakob

28.03.2026 11:44 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Jako v pořadu Možná přijde i kouzelník. Místo Jiřího Lábuse řeční poslanec Jan Jakob (TOP 09). A za ním „stejně bravurní“ vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) vystoupení neverbálně komentuje. Krátký záznam z jednání Poslanecké sněmovny rozdělil sociální sítě. Někteří fandí Macinkovi, jiní Jakobovi. Další kritizují oba dva.

„Kde se tu vzal ten chcípák?“ Útok na Macinku schytal Jakob
Foto: Repro OMGzine, X
Popisek: Jan Jakob a Petr Macinka

Pozornost na sociálních sítích vzbudilo krátké video z jednání Poslanecké sněmovny, které zachycuje vystoupení poslance Jana Jakoba (TOP 09) u řečnického pultu a vtipné reakce vicepremiéra a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Člen vlády v lavici za řečníkem si s viditelným úsměvem pohrává s lahví Kofoly a výraznou mimikou a gestikulací dává najevo, co si o slovech opozičního politika myslí. Nechybí ani kroužení dlaní s vystrčeným ukazováčkem poblíž hlavy, což lze číst tak, že řečník nemá podle Macinky všech pět pohromadě.

„Vole co je tohle za zmrda? Kde se tady vůbec vzal tenhle chcípák proboha?“ ptá se autor příspěvku.

Scénka vyvolala na sociální síti X vlnu reakcí, které se pohybují od pobavení přes ironii až po slova o úpadku politické kultury. Kritika se snesla na hlavy obou aktérů výstupu ve sněmovně.

„Lepší otázka je: Kdo to kurva volil a proč,“ napsal Vojtěch Miler.

„Uklidňuje mě že tyhle kokoty volilo tak málo lidí že je to spíš vtipný. Necelých 7 % hlasů. I když je to stále o celých 7 % víc než by měli mít,“ vyjádřil se autor původního příspěvku.

„Za to TOP 09 s 2% jsou v plné palbě,“ připsal Michael a přidal rozchechtané smajlíky.

„380 000 entit volilo Motoristy,“ napsal uživatel Káčko Téčko.

„ODS vyjebala se svými voliči, pak se tu zjevila parta debilů, která si začala říkat jediná normální skutečná pravice a nahráli si na tom pár procent,“ konstatoval „woke feminista“ Adam Šlachta.

Další diskutují to však viděl jinak: „Ja. A aby ta zkurvená košťata jako ty brečela. Aby konečně byl někdo normální ve vládě a ukázal tem košťatům, kde je jejich místo. No a parádně se to podařilo. Ještě si z vás dělá prdel, ubožáci.“

„Volili ho stejný debilové, jako je on,“ mínil jiný komentátor.

„Pravděpodobně se vypracoval v rámci TOP9,“ domnívá se Dan.

„To je Jan Jakob. Poslanec za TOP 09. Také ho fakt nemusím, ale proč mu hned tak nadávat?“ ptá se Burác Žumpa.

„Jakob? Ten je ze Vsetína a pak z Roztok. Takový topkařský vořežprut, no, se sníženou vyjadřovací schopností…“ přidal se Pavel Cimbál.

„Taky se ptám, jak mohl Jákob dělat starostu…. Ale ono to bylo v Praze. Tam je možné vše,“ rýpl další diskutující.

„To je Jakob, to je koktavej vyžranej paznecht z TOP 0,9,“ přidal se jiný.

„TOP 09, co bys po nich chtěl,“ mínil další komentátor.

Jiný se vyjádřil drsně: „Jakob je zřejmě nově objevená ztracená genetická linka neandrtálce.“

„To je Honzík Jakobů. Takový nekňuba z Topky. Sice vypadá a vyjadřuje se jako neandrtálec, ale jinak je neškodný asi stejně jako ta jeho dvouprocentní pastrana,“ napsal Kojak.

„Když ty dva vidím, tak se mi vybavuje pořad Možná přijde i kouzelník. Vepředu bravurní Jiří Lábus a vzadu stejně bravurní Oldřich Kaiser. Chybí jen Jirka Korn, ale Adam Vojtěch prý umí hezky zazpívat,“ přisadil si Michal Witz.

Zdroje:

https://t.co/3ruv0O8or9

https://t.co/C4aM9pDxoi

https://twitter.com/_Milan_66/status/2037385285789528144?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/CCodll/status/2037389009970762051?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/danikzjee/status/2037284941784907922?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/forever_acs/status/2037248145000636766?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/forever_acs/status/2037268278012268737?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ggalkane88/status/2037414414396109244?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KackoTecko/status/2037426137488335268?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kojakzzz/status/2037500975351513396?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MimanPic/status/2037488312106066289?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/puertolektor/status/2037485313484902563?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Veaceha23/status/2037280323269022003?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Vladimirdo47878/status/2037610667277005121?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vojtech_miler/status/2037267661172650079?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/wokeancap/status/2037315997128958438?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/xcimbal/status/2037304502013903329?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZdenekCh/status/2037553138383614283?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZumpaBurac/status/2037426336063496411?ref_src=twsrc%5Etfw

Další články z rubriky

„Kde se tu vzal ten chcípák?“ Útok na Macinku schytal Jakob

11:44 „Kde se tu vzal ten chcípák?“ Útok na Macinku schytal Jakob

Jako v pořadu Možná přijde i kouzelník. Místo Jiřího Lábuse řeční poslanec Jan Jakob (TOP 09). A za …