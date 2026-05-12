Julija Mendelová pracovala jako tisková mluvčí pro Zelenského 2 roky. Popřela, že by vůči Zelenskému vedla osobní mstu, ale podle ní je dnes největší překážkou k dosažení míru, a proto souhlasila s natočením rozhovoru.
Zelenskyj podle ní není ten člověk, který je prezentován na kameru a neustále mění své masky. Nedokáže prý zvládat své emoce, je často hysterický a myslí si, že každý člověk je nahraditelný. „Nemá empatii, tu jenom hraje,“ uvedla Mendelová s tím, že Zelenskyj je skvělý herec, to přineslo velkou podporu v roce 2022, ale jeho hraní se nezakládá na pravdě a vše, co říká, je buď manipulace, nebo fakta vytržená z kontextu, nebo čiré lži.
Podporovat Ukrajinu podle ní teď znamená tlačit na dohodu o míru. „To je jediná cesta, jak může Ukrajina přežít. Protože věřím, že jsme na pokraji vymření,“ odvolávala se Mendelová na demografii. Zmínila, že oficiálně má Ukrajina 40 milionů obyvatel, ale toto číslo pochází z posledního sčítání lidu v roce 2001 a od té doby Ukrajina nebyla schopna uspořádat nové. Vzhledem k válce a s ní spojené migraci odhadla současnou populaci Ukrajiny na 25 milionů lidí. A co je podle ní horší, 11 milionů z nich jsou důchodci, kteří přežívají na zcela nedostatečných důchodech. Pokud jde o ztráty, Mendelová tuší, že zemřelo 15 000 civilistů a vojenské ztráty nejsou známy, ale dle Mendelové jdou do stovek tisíc a přesné číslo se nikdy nedozvíme.
Korupce
Také uvedla, že Zelenskyj se sám angažuje v plánech na praní špinavých peněz. Jeden její známý byl mezi kandidáty na ministra sociálních věcí a při rozhovoru se Zelenským a Andrijem Jermakem (bývalý poradce prezidenta Ukrajiny – pozn. red.) mu bylo řečeno, že bude muset najít cestu, jak z ministerstva odklonit peníze k nim, sdělila Mendelová a připomněla, že ministerstvo sociálních věcí je zodpovědné za vyplácení důchodů.
Pokud jde o to, proč se o Zelenského korupci nepíše v západním tisku, Mendelová podotkla, že je ji samozřejmě těžké prokázat, ale tuší také uzavřenou dohodu, že Zelenského je nutné podporovat, protože to znamená podporovat Ukrajinu.
Mendelová tvrdí, že Zelenskyj ukrajinskou jednotu, důvěru a oběti zneužívá. Když pro něho pracovala, Zelenskyj prý v soukromí říkal, že Ukrajina „není připravená na demokracii“. A také, že v „diktátorství je pořádek“. Také odhalila, že Zelenskyj svůj majetek vydělal v Rusku a když došlo k povstání na Donbasu, tak byl v Rusku a točil film. A když začala válka na Donbasu v roce 2014, tak byl Zelenskyj údajně na Krymu v jednom ze svých domů a „hulil trávu“ se svými kolegy ze skupiny Kvartal 95. „Mluvila jsem s člověkem, který pro něj pracoval, do domů mu instaloval okna a ten vyprávěl, jak se Zelenskyj choval,“ odhalila zdroj informace.
Připomenula také, že Zelenskyj se k funkci dostal jako mírový kandidát, který sliboval, že bude před Putinem klečet na kolenou, aby byl mír. A také prohlašoval, že na Ukrajině lidé mluví jak rusky, tak ukrajinsky. Ale nyní adoptoval nacionalistické postoje. Dodala, že v roce 2019 při osobním jednání s Putinem Zelenskyj slíbil, že Ukrajina nikdy do NATO nevstoupí.
Další historka ohledně Zelenského se týkala jeho nespokojenosti s tím, jak se o něm psalo a mluvilo. Zelenskyj to kladl za vinu komunikačnímu týmu a pozval si ho na kobereček. Kde začal vysvětlovat, jak potřebuje „tisíc mluvících hlav“, které o něm budou říkat pozitivní věci. Jedna z přítomných s tím nesouhlasila, ale Zelenskyj si trval na tom, že když tisíc mluvících hlav bude opakovat, že se věci vyvíjejí dobře, tak se budou vyvíjet dobře. A když komunikační tým stále nesouhlasil, tak ze Zelenského vypadlo, že potřebuje „goebbelsovskou propagandu“.
Nevolitelný Zelenskyj
K tomu měla ještě Mendelová poznámku, že měla možnost hovořit s někým z okolí prezidenta a podle interních průzkumů je Zelenskyj nyní nevolitelný. Což prý interní průzkumy prozrazovaly už v roce 2023 a 2024. Donald Trump Zelenského jednou prohlásil za diktátora a argumentoval právě průzkumy. Zelenskyj na to odvětil, že Trump byl ovlivněn ruskou propagandou. „Ve skutečnosti Donald Trump dostal informace od ukrajinských činitelů, bývalých a dokonce současných. Protože když se Trump dostal k moci, tak mnoho Ukrajinců doufalo a stále doufá, že bude schopen dosáhnout míru,“ uvedla bývalá Zelenského mluvčí. Ohledně vztahů Bidena a Zelenského Mendelová na základě rozhovorů s novináři řekla, že Biden považoval Zelenského za emočně manipulativního a Zelenskyj Bidena zase za slabého.
Popsala také, jak Zelenskyj jednal s IMF (Mezinárodní měnový fond) o půjčce a protlačil některé reformy, které IMF za půjčku požadoval. Ale jakmile peníze přišly, Zelenskyj stopl reformy a vyhodil šéfa centrální banky. Což samozřejmě zničilo vztahy s šéfkou IMF.
Bývalá mluvčí také mluvila o původu Zelenského bývalého poradce Jermaka. Podle ní jsou oba paranoidní a narcističtí. Ve vztahu byl Zelenskyj ten s vizí a Jermak s prostředky, jak ji uvést ve skutek. Přičemž se jednalo o vizi, co chtěli oba muži pro sebe.
Zelenskyj je diktátor i podle Mendelové. Zmínila uzavřené hranice i porušování lidských práv. „V roce 2024, když přišel k moci Trump, tak jeden poslanec v parlamentu napsal na Telegramu Zelenskému, že musí zastavit válku a ano, prohraje další volby, ale musí zastavit válku, protože Trump bude tlačit na zastavení války. Za tři dny byl ve vězení a je tam pořád, mluvila jsem s bezpečnostními službami a podle nich nikdy nemluvil s Rusy od roku 2021, ale je obviněn ze zrady,“ vyprávěla a dodala, že každý, kdo kritizuje Zelenského, je označován za prokremelského. „Nikdy jsem si nemyslela, že by se mé zemi mohlo stát, že lidi chytí na ulici a odvezou na frontu,“ pokračovala a dodala, že Zelenskyj používá frontu jako trest.
Zelenskyj podle ní bude měnit pozice, zdržovat a vymýšlet si cokoli, aby válku prodloužil a dostal víc peněz. Protože konec války je pro něho politická sebevražda. Ale nyní je ve slabé pozici.
Mendelová se také obává o své bezpečí. „Po tomto interview se nemohu vrátit na Ukrajinu,“ řekla. Míní, že bojovat už je nesmyslné. Ukrajina dle ní nemá žádnou šanci být v NATO, ztrácí území a žádnou demokracii už nemá.
I v Buči sliboval jednání
Zmíněn byl také bývalý premiér Velké Británie, Boris Johnson. Mendelová připomenula, že Zelenskyj na začátku války dorazil do Buče po osvobození od okupace Rusy. „Tvářil se hrozně, vypadalo to, že ho bolelo vidět všechna ta těla. Ale byl dotázán, zda bude pokračovat ve vyjednávání s Ruskem. A řekl: ‚Ano. Ano, budu pokračovat.‘ To je na kameře. Měl v plánu pokračovat. A pak měli dohodu, o pozicích na Donbasu, o jazyku, mnoha dalších věcech. Na všem se dohodli. A pak přijel Boris Johnson. A teď je to označováno za Putinovy lži. Ale ten příběh vyprávějí Ukrajinci, ne Rusové. Ukrajinci, kteří chtějí mír, vědí, že Boris Johnson ovlivnil to rozhodnutí. Zelenskému slíbili všechno, zbraně, vliv, slávu, bude bojovat s Ruskem a bude hrdina. A to je všechno, co Zelenskyj chce. Na lidech mu nezáleží. Záleží mu na tom, aby zůstal u moci, aby byl v historii zapsán jako hrdina,“ popsala Zelenského charakter.
Apel na Putina
Na závěr Mendelová adresovala apel prezidentu Putinovi. V něm prohlásila, že nemá jeho zkušenosti a neví, jak Putin vidí svět. Ale není představitelkou NATO, Západu, nepracuje pro Zelenského, není jeho politickým protivníkem ani hrozbou. „Jsem ukrajinská žena z ukrajinského města Cherson,“ prohlásila. Vyčetla Putinovi, že se označuje za zbožného muže, ale to, co se děje na Ukrajině, nemá nic společného s Bohem ani s lidskostí.
Prohlásila, že mír je jediná cesta k vítězství, protože v této válce nebude žádného vítěze. „Obě strany prohrávají. Slovan zabíjí Slovana,“ pravila a spekulovala, že Putinovi armáda referuje jen o vítězstvích a slavných skutcích. „Ale v Chersonu probíhá dronové safari na lidi. Možná si myslíte, že je to západní propaganda? Ale je to pravda. V nemocnici, kam chodí moje matka, pracovala sestra, šla domů, telefonovala, a ruský dron ji zranil a zničil jí telefon. A vykrvácela tam, na cestě,“ přidala tklivý příběh a pokračovala dalšími příklady útoků ruských dronů.
„Jeden váš příkaz to může zastavit,“ apelovala a pokračovala: „Říkáte, že chcete mír. Ale pokud to zastavíte, tak se vám nic nestane a také vám nikdo nepoděkuje. Jenom lidé o tom budou vědět.“ A vyzvala Putina, aby začal s „obnovou lidskosti“. „Jednoho dne budete muset Bohu vysvětlit, proč vaše armáda loví bezbranné, staré a chudé. Je to skutečně válka s NATO? Je to skutečně válka se Západem? Jak to můžete vysvětlit?“ ptala se tklivě a opakovala, že stačí „jedno slovo“, aby „dronové safari“ skončilo.
„Nevím, jestli to uslyšíte, ale je potřeba to zastavit. Zašlo to moc daleko, je to nehumánní a neuvěřitelně cynické, tak zlé a nízké. Můžete to zastavit,“ zakončila Mendelová svůj proslov.
The Russian army conducts “drone safaris” against the most defenseless — those who lack the health or money to escape the frontline. I would like to ask Vladimir Putin directly: Is this your “fight against NATO”?— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 11, 2026
At the same time, Ukraine's leadership is deriving enormous…
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
