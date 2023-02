„Kdybych to dělal já…“ Konkrétní námitky k článku o Nord Streamu

reklama

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 10% Ne 86% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 13512 lidí „má však Hershova teorie více děr než samotný plynovod“. Zvláštní je už jen to, že Hersh má všechny informace od jediného nejmenovaného zdroje, který měl očividně přístup ke všem informacím a k procesu plánování sabotáže. Z Hershova popisu události to navíc vypadá, jako by CIA ani nevěděla, že bude útočit na plynovody.

„Mně to připadá jako skvělý hollywoodský scénář, spíš než přesný popis událostí,“ napsal na svém twitteru o Hershově odhalení Gilli. Hersh píše, že v červnu minulého roku během cvičení BALTOPS potápěči námořnictva umístili výbušná zařízení, které se dají dálkově spustit, a ty o tři měsíce později poničily plynovody. Podle Gilliho už jen uspořádání cvičení v oblasti, ve které se o pár měsíců později plánuje velká, tajná sabotáž, nezní moc chytře. Upozorňuje i na to, že to nedává smysl ani z hlediska budoucího možného popření, že s tím měli něco společného. „Navíc myšlenka, nechat tam tato výbušná zařízení po dobu tří měsíců se zdá být poněkud divoká,“ dodává. Zbytečně se tím zvyšuje riziko jejich objevení a tím prozrazení celé operace. Hersh však přišel i s myšlenkou toho, jak CIA zařízení zamaskovalo a pro ruský systém se tak jevilo jako součást přírody. Gilli tuto myšlenku vyvrací už jen z důvodu, že výbušná zařízení neprodukují žádné zvuky. Nicméně, i kdyby nějaké vydávaly, moře by je „kvůli slanosti vody“ rozhodně nezamaskovalo. „Jeho vysvětlení nedává smysl.“ říká a dodává, že je možné, že zmínkou o kamufláži kvůli slanosti vody chtěl Hersh pouze oslnit čtenáře znalostí, že slanost vody ovlivňuje šíření zvuku.

Psali jsme: „Nordstream odpálili Američané. Takhle,“ píše novinářská legenda

Když už jsou výbušná zařízení umístěná, je třeba je i nějak spustit, a to se podle Hershe mělo zařídit shozením sonarových bójí z letadla. „Proč shazovat sonarové bóje z letadla? Letadlo může být lehce objeveno radary,“ nechápe Gilli. Píše také, že na let letadla P-8 nad Baltským mořem sám na konci září na twitteru upozorňoval a rozhodně se to tedy neobešlo bez vzbuzení pozornosti.

Oliver Alexander také říká, že sonary by mohly být mnohem jednodušeji dopraveny lodí. Navíc připomíná, že plynovody byly poškozeny na několika místech najednou. Tato místa jsou od dost sebe vzdálená, tedy potápěči by se museli ponořit celkem třikrát. Kromě toho si prý Hersh nebo jeho zdroj spletli lodě, místo třídy Alta se cvičení účastnila minolovka třídy Oksøy. Ovšem ani ta nebyla na místě dostatečně dlouho, aby se z ní potápěči na třech místech spustili, upevnili nálože a znovu vystoupali nahoru.

Hersh dále popisuje různá rizika, kdy by zařízení mohla vybuchnout náhodně. „Zdá se mi to jako zbytečně dlouhá diskuse, která má říkat spíše nepodstatné věci,“ komentoval to Gilli. Riziko náhodné aktivace je podle něj nízké. Hershovo vysvětlení, že by zařízení mohla být spuštěna mixem zvuků z oceánu kvůli velkému provozu lodí na moři, seismickým aktivitám či mořským živočichům, je dle Gilliho obdobné jako říct, že velké elektromagnetické emise z Times Square mohou náhodně odemknout dveře od auta.

Last night I read the Seymour Hersch's piece. I am probably late to the party and I am sure much more competent people than me have already take a stab at it, but here I wrote down a couple of points about the part on the activation of underwater mines. — Mauro Gilli (@Mauro_Gilli) February 10, 2023

Aby se tomu CIA vyhnula, míní Hersh, vydávala by zařízení nízkofrekvenční tóny, které by byly rozeznány jen sonarovou bójí, která by je následně spustila. Gilli uvádí, že sám není na dané téma expertem, nízké frekvence by však přinesly spíše nevýhody, vzhledem k tomu, že nízkofrekvenční zvuk se šíří rychleji a může tak být snáze detekován jinými státy.

Gilli svůj příspěvek zakončuje prohlášením, že kdyby CIA na provedení sabotáže najala jeho, dokázal by přijít s mnohem levnějším plánem, který by nevzbudil tolik pozornosti.

Psali jsme: „Lež.“ „Terorista Biden.“ Článek o vině za Nord Stream rozjel peklo „Nordstream odpálili Američané. Takhle,“ píše novinářská legenda Rozbitý Nord Stream: Rusko tahá fakta, která zapadla. Nová a překvapivá teorie Trhliny v potrubí s ruským plynem: Extrémní spekulace. Stojí za tím Dánsko a USA?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama