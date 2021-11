„Když nebude schopen Zeman jmenovat vládu, začnou ho vydírat ústavním článkem 66“. Obeznámený muž o koalici

reklama

Jak jste řekl v našem rozhovoru před dvěma týdny: „To, o co se nyní snaží především vedení Senátu, považuji za naprosto nevhodné, nechutné a hyenistické.“ Stále to platí?

Ano, já trvám na tom, co jsem řekl. Když lidé, kteří dostali mandát několika tisíc hlasů, chtějí odvolávat prezidenta, kterého v přímé volbě volily 3 miliony lidí, tak to považuji přinejmenším za velmi nešťastné a za stávajících okolností by aktivace paragrafu 66 navíc ničemu a nikomu nepomohla a neprospěla. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12807 lidí

Domníváte se, že je namístě vyšetřování, pokud jde o možné neposkytnutí pomoci z řad lidí, kteří Miloše Zemana na Pražském hradě obklopují, případně i dalších podvodů ?

To považuji za absolutní nesmysl, stejně tak, jako se dohadovat, čí ruka vedla tužku, která podepsala dokument o svolání sněmovny atd. Já ty lidi znám a vím, že by se nenechali svést k nějakým podvodům nebo dokonce k zanedbání lékařské péče, že by nepomohli. Myslím, že ti iniciátoři těchto akcí by si měli sáhnout do svědomí a přiznat, že to bylo z jejich strany naprosto zbytečné.

Nepřipadá vám to jako čiré pokrytectví, když koalice najednou přestaly tlačit na odvolání Zemana, protože jim umožnil dělat si v podstatě to, co chtějí a potřebují?

Samozřejmě, že je to pokrytectví, protože přijali pověření od údajně neschopného a bezmocného prezidenta a v podstatě je zajímá jen to, zda je bude ještě schopen jmenovat jako vládu. A já to celé vnímám jako vydírání, protože pokud by k tomu náhodou prezident aktuálně způsobilý nebyl, tak oni ihned vytáhnou ten článek 66 Ústavy!

Sledoval jste první schůzi nové Poslanecké sněmovny?

Už to cosi ukázalo. Protože, jestliže nová vláda hlásá také novou a slušnou a nikoliv nenávistnou politiku, kde se budou snažit vyhovět všem hlasům a preferencím voličům, tak při volbě předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny to vcelku jasně popřeli. Anketa Jste pro zavření hospod a restaurací? (Ptáme se od 10. 11. 2021) Ano 15% Ne 73% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 16537 lidí

Karel Havlíček, toho času místopředseda vlády a dvojnásobný ministr, nemohl být prý kvůli souběhu funkcí připuštěn jako kandidát na předsedu Sněmovny, hnutí ANO to zpochybňuje – váš názor?

Já samozřejmě nejsem právník, z toho pohledu si to netroufám posuzovat, ale vnímám to především tak, že zbytečně napadají pana Havlíčka, člověka velmi zkušeného a erudovaného ve srovnání s dámou, která byla nakonec do té nejvyšší funkce zvolena, a její zkušenosti jsou přitom mizivé.

Navíc TOP 09, tedy strana Markéty Pekarové Adamové, která byla zvolena onou předsedkyní Poslanecké sněmovny, disponuje pouhými 11 hlasy, což je snad nejmarkantnější nepoměr od roku 1990?

To určitě a vypovídá to o tom, o čem jsem mluvil, že nebyl při té volbě ani při volbě místopředsedů respektován poměr hlasů jednotlivých stran ve Sněmovně. Já si paní Pekarovou Adamovou pamatuji především z její velké akce, kterou se proslavila, když společně s paní Němcovou na Karlově mostě vítězně a sebevědomě vyhlásily válku pandemii covidu, která tehdy byla ovšem v plném proudu. Žádná pandemie tu podle nich nebyla, vše jenom svoboda. To byl alespoň z mého pohledu zatím nejviditelnější počin její politické kariéry.

Domníváte se, že vládu se podaří udržet po celé 4 roky řádného volebního období?

Bude to složité, ale já si myslím, že nakonec ano, protože všechny ty strany si navzdory nejrůznějším neshodám moc dobře uvědomují, že jediná cesta k moci a k benefitům vede přes dodržení těch koaličních principů. Pokud by se některá z těch stran odtrhla a vydala se za SPD a za hnutím ANO do opozice, pak by to mohlo zapříčinit pád celé vlády nebo i předčasné volby. Proto bych řekl, že tohle si všichni zástupci těch stran moc dobře uvědomí a že toto je nakonec přece jenom udrží pohromadě, ta snaha udržet si prebendy za každou cenu.

Znovu se řeší vydání dosluhujícího premiéra Andreje Babiše vyšetřovaného v kauze Čapí hnízdo, která se už jako pět let vine jako dlouhá červená nit českou politikou. S jakými pocity jste ten případ už od počátku sledoval?

To je věc, která už podle mě dnes nezajímá vůbec nikoho. Kdybychom se zaměřili na mnoho dalších velkých podnikatelů, našli bychom tam mnohem horší prohřešky než Čapí hnízdo nebo korunové dluhopisy. Já to považuji za stejné pokusy, jako když kdysi útočili třeba na Jiřího Paroubka a jakákoliv záminka jim byla dobrá. Tady se stále dokola řeší Čapí hnízdo, ale podívejte se třeba na tu kauzu Vrbětice. Do dnešního dne z toho neznáme a nemáme jakýkoliv konkrétní závěr nebo výstup, zkrátka nic. Jsou tu prostě jiné záležitosti, které je potřeba řešit.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

