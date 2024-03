„Když omezíte emise, lidé budou mít Rusko radši.“ V USA padla další perla

reklama

Bývalý uchazeč demokratické strany o post prezidenta USA, jehož nakonec porazil Bush mladší, šokoval svým prohlášením o Rusku, válce na Ukrajině a boji se změnou klimatu.

„Věřím, že Rusko má schopnost provést zásadní změny, pokud by chtělo. Chci říct, že pokud je Rusko schopné rozpoutat nezákonnou válku a invazi do jiné země, můžeme ho činit zodpovědným i za ochranu klimatu,“ řekl Kerry na tiskové konferenci.

Poznamenal, že kvůli tomu, co Rusko provedlo, teď není možné řešit tyto důležité otázky.

„Bohužel. Říkám bohužel, protože je to ztráta pro celý svět, kdy Rusko nejedná konstruktivně v této věci. Ale my potřebujeme všechny země. Rusko je ostatně nejrozlehlejší zemí na planetě. A pokud by Rusko chtělo prokázat dobrou vůli, mohlo by vystoupit a oznámit, jaké vyvinou úsilí ke snížení produkce svých emisí? Možná by to pomohlo otevřít dveře k tomu, aby se lidé cítili lépe kvůli tomu, co se Rusko chystá udělat,“ konstatoval.

Manažer a obchodník nad slovy Johna Kerryho jen nevěřícně kroutil hlavou.

„Můj bože. Pokud chce Rusko věci zlepšit, začněte ukončením invaze na Ukrajinu. Ale poslouchej, co Kerry navrhuje,“ upozornil na sociální síti X.

My God. If Russia wants to make things better start by ending its invasion of Ukraine. But listen to what Kerry proposes. pic.twitter.com/4ah0NOD4tx — Martin Pelletier (@MPelletierCIO) March 7, 2024

Uživatelka, která na sociální síti X vystupuje pod označením Freyja, zašla v hodnocení Kerryho projevu ještě dál.

„Zdá se, že John Kerry si myslí, že kdyby Rusko zaujalo k ukrajinské válce ekologičtější přístup, lidé by byli shovívavější k tomu, co dělá. Zřejmě je v pořádku, pokud bude většina obyvatel Ukrajiny vyhlazena, když to sníží uhlíkovou stopu,“ napsala šokovaná uživatelka.

John Kerry seems to think that if Russia took a more environmental approach to the Ukraine war people would be more forgiving of what he's doing. Apparently it's ok if most of the population of Ukraine is obliterated as long as lowers carbon. #Freyja pic.twitter.com/4ijB3uRaNZ — Freyja™ (@FreyjaTarte) March 7, 2024

A do třetice se ozval také profil Visegrád24, který zveřejňuje zprávy z politiky a aktuálního dění. „Zdá se, že John Kerry říká, že lidé na celém světě by mohli být vůči Rusku sympatičtější, navzdory invazi na Ukrajinu, pokud Rusko převezme větší odpovědnost v boji proti změně klimatu. To je přinejmenším velmi zvláštní myšlenkový směr.“

John Kerry seems to be saying that people across the world might be more sympathetic toward Russia, despite the invasion of Ukraine, if Russia takes on greater responsibilities in fighting climate change



Very strange line of thought to say the least pic.twitter.com/miQZ7zgYEJ — Visegrád 24 (@visegrad24) March 6, 2024

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

