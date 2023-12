„Komunisté ne, ale koalici domlouváme,“ řekla šéfka Levice. Její partner, jeden z lidí práce, nepřišel. Jak to vidí levičáci z posledních pozic

„Pokud vláda nepomáhá lidem a ani neplní své závazky, s nimiž šla do voleb, tak tady nemá co dělat,“ sdělila spolupředsedkyně strany Levice Markéta Juřicová. Ostatně právě malé levicové strany chystají velký koaliční útok na eurovolby. Doufejme, že zatím domluvený koaliční partner a spolupředseda hnutí Budoucnost Jakub Kovařík, stihne jako kandidát alespoň ty volby, když už nestihl celkem klíčové setkání s novináři.

„Velký problém je, že tuzemská levice vůbec není zastoupena v Poslanecké sněmovně. V současné době se politický diskurz posunul hodně doprava a je to znát třeba u Pirátů. A některé strany na levici dnes spolupracují s krajní pravicí, což je velký problém. U KSČM mají koalice, které vyjadřují jasný posun doprava,“ řekla ParlamentnímListům.cz spolupředsedkyně strany Levice Markéta Juřicová. Byli jsme při tom, když strana oznámila změnu designu, možný vznik koalice a její volební lídry do eurovoleb. Tak pěkně popořádku…

Komunisté za hranicí

V pražské veganské restauraci Střecha, kde jsme si dali chleba s hořčicí, ořechy a ředkvičkami, také Juřicová sdělila: „Tahle vláda je od dob Nečasovy ta nejhorší a v něčem je ještě horší, než ta jeho. Provádí nekoncepční opatření, která škodí lidem. Zatímco vláda se zaklíná tím, že chce snížit schodek v rozpočtu, tak ten se naopak stále zvyšuje. Pokud vláda nepomáhá lidem a ani neplní své závazky, s nimiž šla do voleb, tak tady nemá co dělat.“

Tato mladá vedoucí prodejny s outdoorovým zbožím ale už má za sebou pletky s policií. To, když na festivalu Prague Pride nesla transparent s heslem: „Kašli na gender, vezmi si molotov, zapal policii“ a dostalo se to k soudu. Také byla mluvčí autonomního sociálního centra Klinika. „Nebudeme vůbec jednat s populistickými stranami a těmi, které vyjadřují nenávist vůči jiným národnostem. Účastí na krajně pravicových demonstracích, kde se projevuje nenávist vůči přistěhovalcům z Ukrajiny, tuto hranici překročila KSČM,“ řekla dál s tím, že se rýsuje trojkoalice malých levicových stran, ale přesnější informace budou známy až v novém roce.

Jdeme do eurovoleb

Strana Levice jde do eurovoleb se sociálními tématy a chtěla by Evropskou unii reformovat tak, aby byla více pro lidi. „Evropa potřebuje zásadní změnu, aby se starala o sociální spravedlnost a to, že čelí velkým výzvám, by nemělo znamenat jen to, že se byrokraticky mění některé mechanismy bez toho, aniž aby docházelo ke skutečnému posilování důvěry v instituce,“ podotkl eurovolební lídr Levice Jan Májíček a mimo jiné také dodal: „Často se o klimatické změně hovoří v souvislosti s Green Dealem a my jsme pro zásadní revizi tohoto opatření, protože prostředků je v něm málo a jsou směrovány zejména do ozdravění průmyslu místo toho, aby byla posílena sociálně-integrační složka tohoto nástroje.“

„Chceme, aby z nových technologií a ekologicky šetrných postupů měli užitek zejména lidé, kteří mají hluboko do kapsy. Ne, aby si z peněz, které sem přijdou, bohatí platili své luxusní domy na elektrovoltaiku, ale aby i ti poslední v té nejposlednější vesnici mohli využít místo spalování PET lahví a jiného škodlivého odpadu moderní technologie, které jim ušetří energii a peníze i životní prostředí,“ zmínil také Májíček s tím, že by měla být Evropa také solidární a vytvářet podmínky pro to, aby lidé v rozvojových zemích a těch globálního jihu netrpěli.

Levicová koalice

Dlouho plánovaného a mnohokrát avizovaného setkání s novináři se měl zúčastnit jako další eurovolební lídr Jakub Kovařík, spolupředseda hnutí Budoucnost. Tento představitel jednoho koaličního partnera však nedorazil. Na dotaz ParlamentníchListů.cz, jestli to nesvědčí o jeho nedůvěryhodnosti, odpověděl mluvčí Levice Prokop Vítek: „Víte, nikdo z nás není profesionální politik. Překvapivě všichni chodíme do práce a když se v ní něco pokazí, máme primárně povinnost ke svému zaměstnavateli a nemůžeme se pak účastnit takovýchto politických akcí. Někdy je to problém, že nejsme profesionální politici, někdy je to naopak deviza. Občas k tomu dojde. Nemám to spolupředsedovi z hnutí Budoucnost za zlé a rozumím tomu. Pro mě to spíš ukazuje, že je ten správný člověk na naší kandidátní listině, jeden z lidí práce.“

Strana Levice, jak se o tom hovořilo, by měla být radikálnější. Kromě hnutí Budoucnost probíhají intenzivní jednání o koalici pro eurovolby i se třetí stranou. „Existuje reálná alternativa k neoliberálnímu marasmu, který tady vznikl, a který způsobil, že došlo k naprosto historicky bezprecedentnímu ožebračení českých občanů,“ sdělil již před tím Vítek a posteskl si, že se dříve levicová sféra spíše fragmentovala. Také podotkl: „Koalice s politickými podnikateli, převlékači kabátů a politickými dobrodruhy ne. Mnozí říkají, že Česká republika na prvním místě, dobrá, ale mají být na prvním místě i zájmy lidí jako Křetínský, Tykač a Babiš? Mají tito lidé stejné zájmy jako matky samoživitelky, dělníci, důchodci či vysokoškolští studenti? To asi těžko!“

