„Kvůli špatnému názoru o Pavlovi jsem musel na výslech před tabuli,“ řekl mladík. To byl poslední Okamurův jarmark

„Okamuru mám rád, tak ho chci vidět naživo. Ale upřímně jsem sem přijel na levný pivo a klobásu,“ řekl mi Filip, který pracuje jako svářeč. Přijel na vlastnoručně poskládaném kole, které vypadalo spíš jako lehká motorka. Stalo se na posledním Českém jarmarku strany Svoboda a přímá demokracie (SPD), který se konal v téměř dvaadvacetitisícovém Berouně nedaleko Prahy. Přišli tam i někteří odpůrci.
Konkurence na Václaváku
Když projdete po lávce z Husova náměstí na druhou stranu Berounky, ocitnete se na tamním Václavském náměstí, kdysi to byl autobusák. Teď tam z jedné strany vyhrávali kolotočáři a z druhé SPD. „Hele, každej máme nárok na plac. A teď, když prší, tak je stejně návštěvnost na prd,“ sdělil mi nejspíš vůdce tamního klanu „světských“, jak se říká lidem od kolotočů a cirkusu. „Ale ten Okamura, ten je celkem dobrej,“ dodal.
Další konkurencí byl dřevák, kde se prodávají nejspíš staré knížky, med, cigarety, noviny, brambory a tak. Tam jsem se ani neptal. Protože brambory za dvanáct korun a cibule za pětadvacet. Dokázal jsem si představit, že je prodejci brambor na Českém jarmarku za osm korun je prostě štvou.
To už na pódiu SPD vystupovala Hana Lounová, členka bývalé countryové skupiny Schovanky. Ta ParlamentnímListům.cz řekla: „Už před čtyřmi lety jsem SPD na kampani zpívala a je to fajn, zpívám lidem. Tu stranu mám ráda.“ Na místě byla otázka, proč si myslí, že touto stranou naopak spousta českých umělců opovrhuje. „Podle mě se nedívají moc do historie. Projela jsem svět. Třeba v Německu nezavírali auta a říkali, že se tam nekrade. Mám obchůdek s hudebními nástroji. A najednou jsem viděla, jak se to tam každým rokem mění k horšímu. Třeba ve Francii začali obyčejní lidé strašně nadávat, když se měnily franky na euro. Nadávali na Araby, nadávali na uprchlíky. Kamarádi z Francie obdivovali pak Česko, jak je to tady krásné,“ řekla a dodala: „Kdybych měla mluvit o současné vládě, tak bych byla sprostá, což bych nerada!“
Spolu, křikloun a LGBT
Dost mě zaujalo, že hned u obrovského generátoru pro celé pódium stál billboard Starostů s Vítem Rakušanem na fotce a s podtitulem: „Více sympatie, méně sobectví.“ A normálně tam stál. Bez jakékoliv újmy. „O vládě si myslím jen to špatné. Moje skepse narůstá a všechno je drahé,“ sdělila Jarmila, která v tu chvíli stála poblíž. Na tričku měla přeškrtnutou fotku šéfů stran v koalici SPOLU s nápisem: „Žebrota, kterou musíme zastavit.“
A pak jsem se vydal za SPD drobotinou, zajímalo mě, jaké mají mládežníky. „Mladí se snaží být moderní a sledují různé influencery, kteří je mohou motivovat pro mě nesprávným směrem. Nicméně děje se to i na školách. Mě osobně vyslýchali před tabulí, protože jsem byl silně proti tomu, aby byl Petr Pavel prezidentem. Při občanské výchově jsem řekl svůj názor a hned jsem musel na výslech před tabuli,“ sdělil jeden z nejmladších přívrženců SPD na místě, šestnáctiletý Filip Landkammer z jejich mládežnické organizace, který bydlí v Plzeňském kraji. Podle něj má SPD velkou šanci dostat se nyní do vlády.
Nejdříve se na shromáždění v Berouně objevil mladík v tričku SPOLU. Přišel tam s ostatními mladíky, co si dávali pivko za patnáct korun. Okamura zatím na pódiu řešil, že kvůli přílivu Ukrajinců se nám zvýšily ceny nájemného. „Vždyť kvůli nim vyděláváme víc,“ prohlásilo tričko SPOLU. „I tady máme přívržence vlády. V pořádku, ale proč nechodí na Fialova setkání, kde jich je zhruba třicet,“ kontroval Okamura. Pak přišel pán, co bouřil: „Jdi do prdele.“ Okamura, o něm, že je pod vlivem alkoholu či drog. Nakonec tam přišly dívky s duhovými vlajkami hnutí LGBT. Jedna měla na umakartu napsáno: „Radši souseda cizince, než poslance SPD“. Na to Okamura, že jsme jen muž a žena a každý to zjistí při pohledu na záchodě. A když zjistí něco jiného, měl by vyhledat psychologickou pomoc. Nicméně to byly jen krátké epizody celého setkání.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Rychetský