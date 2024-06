„Lepší vyvrcholení si Filip Turek nemohl přát.“ Nerudovou přejde smích

reklama

Filip Turek by si měl rozhovor s Danuší Nerudovou rozhodně zapsat do nákladů na volební kampaň. Protože lepší vyvrcholení kampaně si přát nemohl.

Pokud tedy to, co Prima předvedla, lze považovat za rozhovor. Pavlína Wolfová předvedla Jílkové Kotel. Dnes Máte slovo. Debatu vedla způsobem, který ve mně vzbudil sentiment po Otázkách Václava Moravce. V podstatě se pouze nesouvisle a koktavě překřikovala s Danuší Nerudovou, čímž Filip Turek vypadal jako klidná síla proti dvěma fúriím.

Místo toho, aby se celá záležitost (mám opravdu problém s tím nazvat tohle diskusí, protože se to naprosto vymklo jakémukoliv známému žánru, snad kromě trhoveckých hádek) vedla v duchu věcných argumentů, nesla se v duchu výroků, mnohdy starých výroků. Nazývat svého soupeře kolovrátkově proruským, ačkoliv pro to nejsou žádné důkazy, je klasický argumentační faul eurohujerů.

Připraveněji a klidněji působil Filip Turek, který evidentně přišel na diskusi o evropských tématech, zatímco Nerudová přišla se „složkou" jakýchsi starých výkřiků. Její marketingový tým by jí měl říct, že manický úsměv jí v předvolebním boji nepomůže. Protivníkovi se nelze vysmívat, když je téma vážné. Třeba v okamžiku, kdy Turek hovořil o tom, že mu zemřela matka, a zdědil tak práva na „ezo" knížku. Že není zrovna košer ji vydávat, by měl ale pochopit i on.

Nerudová se snažila Turka zahnat do kouta i klasickou woke figurou „nemáte rád ženy a homosexuály". Polonahá individua v maskách psů běhající po náměstí Republiky po čtyřech fakt nemusí vzbuzovat v každém ducha tolerance. Pubertální naivky, které v časných ranních hodinách šly z mejdanu poznat byt Dominika Feriho, porozumění příliš nevzbuzují, jakkoliv to neopravňovalo Feriho, aby se choval... jako Feri. Turkův výsměch nebyl ničím nepřiměřeným, stejně jako jeho prohlášení, že „aktivního střelce" na Filosofické fakultě zastaví pouze ozbrojenec v řadách veřejnosti, ochotný vystřelit. Ano, to je izraelská zkušenost s palestinskými atentátníky v ulicích.

Nerudové nevědomost o počtu lidí a rodin ohrožených zelenou deindustrializací v automobilovém průmyslu v okamžiku, kdy elektromobilita je jedním z klíčovoých témat eurovoleb, už byla jen třešničkou na dortu. Faktem zůstává, že západní průmysl automotive podlehl zelenému ideologickému tlaku, kterému se inženýři a technicky vzdělaná část populace smějí a cynicky čekají, jak to dopadne. Navrhovaná řešení, jako je elektřina, e-paliva, biopaliva nebo vodík, znamenají nepochopení uhlíkové stopy a neznalost investičních nákladů do infrastruktury. U lithiových baterií a vodíku navíc zcela vážné riziko v oblasti bezpečnosti. Exploze aut s nádržemi vodíku v podzemních garážích asi nechceme vidět, stejně jako neuhasitelný požár lithiových baterií autobusu. Spalovat řepkový olej také přírodě neprospívá...

Nerudová sama při vypočítávání toho, co Turek řekl či napsal před deseti lety, zapomněla na sebe a svou stranu: plagiáty, kupčení s diplomy, predátorské časpopisy, kokain v konečníku, Dozimetr.... To jen tak smetla ze stolu a Pavlína Wolfová na probrání jejích hříchů netrvala.

Diskuse se měla vést o zásadních tématech: elektromobilitě, migračním paktu, o tom, nakolik má panevropská byrokracie zasahovat do práv suverénních států, pomoc Ukrajině dosáhnout míru. Ne o tom, kdo nemá rád ženy, homosexuály a co napsala čí matka.

Následná debata „politologů", kteří měli hodnotit Nerudové a Turkův duel, byla další manipulací. Ukázala neznalost a strach ideamakerů mainstreamových stran ze sociálních sítí. Obětovali nejslabší kus (Nerudovou), jen aby mohli zašlapat hrozbu, že Turek projde. Facebook, Twitter ani Instagram nejsou realita. A Martin Schmarcz není nezávislý politický komentátor. Je to bývalý speechwriter a mediální poradce Pavla Bělobrádka, Mirka Topolánka a Jana Fischera. Jednoznačný zastánce vládní pětikoalice, ODS především.

Faktem zůstává, že „duel" neměl vítěze. Ti, kdo volí Nerudovou, ji nejspíš budou volit nadále. A ti (ty), kterým se líbí „hranatý" Turek, mu odpustí i ten hákenkrajc a půjdou o to radostněji k volbám.

Jako naprostý protiklad cirkusu „hlavní" diskuse pak působil samostatný rozhovor s dalším kandidátem - předsedou Svobodných Liborem Vondráčkem, který byl jasný, klidný, srozumitelný a hlavně byl o evropských tématech. Náhle, jako mávnutím kouzelného proutku, Pavlína Wolfová nebyla nervozitou koktavá, nebylo koho překřikovat, komu se vysmívat. Vondráčka nechala hovořit, s ničím ho nekonfrontovala. Udělala mu krotké PR, ve kterém vynikla suchá logika a věcnost.

Souboj idejí v duelu Nerudová -Turek se nekonal. Záměrně promarněná šance. Dočkali jsme se jen bulvárního trhovectví.

