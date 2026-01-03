„Libtardi, jste k smíchu. Slabí a zbyteční.“ Výsměch těm, kteří pláčou pro Madura

Prezident Spojených států amerických, Donald Trump, dnes oznámil, že americké speciální síly zajaly venezuelského prezidenta Nicolase Madura a jeho ženu po nočním útoku v Caracasu.
S přístupem Spojených států k Venezuele vyjádřil nesouhlasný názor český senátor Pavel Fischer. Česká republika by podle něj neměla mlčet, když dochází dle jeho slov k porušování mezinárodního práva.
„Bez ohledu na to, co si myslím o režimu ve Venezuele, je děsivé sledovat, že USA se dopouštějí agrese proti suverénnímu státu a porušují všechny normy mezinárodního práva o nepoužití síly,“ uvedl Fischer.
Česká republika by se podle něj nyní měla proti jednání Spojených států ohradit. „Jak bude reagovat ČR? Záleží na tom, abychom nemlčeli. Hraje se i o to, v jakém světě budeme žít a zda v něm budou platit ještě nějaká pravidla,“ připomněl Fischer.
Konzervativní publicista František Vávra výhrady proti postupu Spojených států odmítá. Svržení Nicolase Madura považuje za správné a poukazuje na reakci určitých osob včetně Pavla Fischera ve stylu „Maduro špatný, ALE!“.
„Ne, žádné ale,“ tvrdí Vávra. „Maduro byl zločinný komunistický diktátor. Svrhnutí jeho režimu je naprosto správné,“ dodává se slovy, že lidé ve Venezuele budou znovu svobodní.
„Libtardi, jste k smíchu. Jste slabí. Jste zbyteční,“ vzkazuje závěrem i senátorovi Pavlu Fischerovi.
