„Libtardi, jste k smíchu. Slabí a zbyteční.“ Výsměch těm, kteří pláčou pro Madura

04.01.2026 13:38 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Zatímco senátor Pavel Fischer varuje před porušením mezinárodního práva v souvislosti s americkým útokem na Venezuelu, konzervativní publicista František Vávra odmítá kritiku postupu Spojených států v čele s prezidentem Donaldem Trumpem. Nyní podle něj může být venezuelský lid znovu svobodný.

„Libtardi, jste k smíchu. Slabí a zbyteční.“ Výsměch těm, kteří pláčou pro Madura
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pavel Fischer

Prezident Spojených států amerických, Donald Trump, dnes oznámil, že americké speciální síly zajaly venezuelského prezidenta Nicolase Madura a jeho ženu po nočním útoku v Caracasu.

S přístupem Spojených států k Venezuele vyjádřil nesouhlasný názor český senátor Pavel Fischer. Česká republika by podle něj neměla mlčet, když dochází dle jeho slov k porušování mezinárodního práva.

„Bez ohledu na to, co si myslím o režimu ve Venezuele, je děsivé sledovat, že USA se dopouštějí agrese proti suverénnímu státu a porušují všechny normy mezinárodního práva o nepoužití síly,“ uvedl Fischer.

Česká republika by se podle něj nyní měla proti jednání Spojených států ohradit. „Jak bude reagovat ČR? Záleží na tom, abychom nemlčeli. Hraje se i o to, v jakém světě budeme žít a zda v něm budou platit ještě nějaká pravidla,“ připomněl Fischer.

 

 

Konzervativní publicista František Vávra výhrady proti postupu Spojených států odmítá. Svržení Nicolase Madura považuje za správné a poukazuje na reakci určitých osob včetně Pavla Fischera ve stylu „Maduro špatný, ALE!“.

„Ne, žádné ale,“ tvrdí Vávra. „Maduro byl zločinný komunistický diktátor. Svrhnutí jeho režimu je naprosto správné,“ dodává se slovy, že lidé ve Venezuele budou znovu svobodní.

„Libtardi, jste k smíchu. Jste slabí. Jste zbyteční,“ vzkazuje závěrem i senátorovi Pavlu Fischerovi.

 

 

Psali jsme:

Po Trumpově útoku: A co Čína? Analytik Janda má obavy
Trump ovládne Madurovu ropu? V Česku nastal i jásot
Zajali jsme Madura. Trump šokoval svět
Dospět. Kotrba poradil Evropanům

 

Zdroje:

https://t.co/FJfwNcFgBN

https://t.co/P47PjaDQPH

https://twitter.com/frvavra/status/2007456247163818126?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PavelFischer/status/2007412547155014064?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fischer , USA , útok , Vávra , Venezuela , Maduro , Trump

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s publicistou Františkem Vávrou, že USA postupovaly správně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

demokratické hodnoty

Podle mě je jednou z největších takových hodnot svoboda slova. Co jste pro ni udělali? Podle mě jste ji bohužel spíš pošlapávali. Nebo jak si vysvětlujete, že se dost lidí bojí říct nahlas svůj názor, pokud nesouzní s většinou a také ve vašem případě s těmi vašimi? Vzpomínáte na to, co o názorových ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Po padesátce se žije ženám mnohem lehčejiPo padesátce se žije ženám mnohem lehčeji Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku

Diskuse obsahuje 24 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kněz Vácha popřál „všem dobrým lidem“. Kromě voličů Motoristů, komunistů a SPD

14:42 Kněz Vácha popřál „všem dobrým lidem“. Kromě voličů Motoristů, komunistů a SPD

Kněz Marek Vácha připil v novoročním přání „všem dobrým lidem“ a vzápětí vymezil, že ne každého za d…