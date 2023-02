„Má to reprezentovat zájmy USA.“ Dle Rajchla existuje pro kroky Pavla důvod

reklama

„Pokud zvolíme kandidáta, který slibuje až slepou podporu vládě České republiky, pak k diskusi nedojde a vyhraje jediná ideologie. To jsme tu už zažili. Proti Andreji Babišovi můžeme mít stovky výhrad, ale pokud dovolíme, aby soudce Ústavního soudu jmenoval favorit současné vlády, ztratíme naději na diskusi, na demokracii. Druhé kolo prezidentských voleb není volbou mezi větším a menším zlem. Je to volba mezi přijetím jediné ideologie, proti které se nebudeme schopni bránit, a malou nadějí, že tomu tak nebude. Proto jsme se jednohlasně shodli na tom, že v druhém kole prezidentských voleb podpoříme Andreje Babiše,“ uvedl tehdy před druhým kolem prezidentské volby Rajchl ve zdůvodnění, proč se jeho strana rozhodla podpořit expremiéra Babiše, jehož vládu přitom předtím za mnohé kroky značně kritizoval.



„Je to ideologie, která je nekriticky probruselská, která de facto odmítá nebo vůbec nereflektuje české národní zájmy a slepě přijímá veškeré nesmysly a byrokratické výmysly Evropské unie,“ upřesnil nyní, jakou ideologii měl tehdy na mysli. Popisovanou ideologii by se prý dalo přiblížit té coby „internacionální socialismus“, což se dle Rajchla prý ukazuje i v jakési paralele mezi Evropskou unií s někdejší Radou vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) sovětského bloku.

Šéf strany PRO také – i přes rekordní účast v přímých prezidentských volbách, jež činila 70,25 % – upozornil, že pro Pavla ani pro Babiše velké množství nehlasovalo, jelikož je dle něj třetina českých voličů „znechucena politickým systémem“.

Zvolený prezident Petr Pavel dle předsedy PRO před svým zvolením „lhal“, jelikož Rajchl míní, že jsou nevěrohodná Pavlova slova o potřebě míru na Ukrajině, jelikož vítěz prezidentských voleb krátce po svém zvolení podoktl, že bychom měli Ukrajině poslat všechnu vojenskou pomoc mimo jaderné zbraně. „Takhle se mír nevyjednává. Takhle se přilévá olej do ohně války a válečný konflikt se eskaluje,“ vyjádřil se Rajchl k Pavlově podpoře vojenské pomoci pro napadenou zemi.



Pavel je dle mínění Rajchla „jednoznačně provládní kandidát“ a „prodlouženou rukou Spojených států v naší zemi“. „Do vedení NATO se taky nedostal díky České republice, ale jelikož to Spojené státy chtěly,“ argumentoval Rajchl své tvrzení s tím, že Pavel údajně byl od USA „celou dobu protežován“.



Podle Rajchla o tom, že Pavel je „prodlouženou rukou Spojených států“ svědčí to, že se s USA shoduje na podpoře Ukrajiny i Tchaj-wanu. „Dle mého názoru to není v souladu se zájmy České republiky, ale zcela v zájmu Spojených států amerických,“ míní Rajchl.



Právě o Pavlově podpoře Tchaj-wanu se hovoří od jeho telefonátu s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Pavel se navzdory varování před možnými odvetnými opatřeními – stejně jako o několik let dříve prezident USA Donald Trump – rozhodl hovořit s tchajwanskou prezidentkou a stal se tak podle Financial Times první zvolenou evropskou hlavou státu, která hovořila s tchajwanskou prezidentkou.

Rozhovor Pavla s tchajwanskou lídryní měl hned několik podobností jako ten s Trumpem, jelikož i americkému prezidentovi Cchaj Jing-wen roku 2016 volala, aby mu gratulovala k vítězství v amerických volbách a Trump tehdy upozornil na „úzké ekonomické, politické a bezpečnostní vazby“ USA s Tchaj-wanem. Právě to, že je Praha s Tchaj-pejí mnohem více ekonomicky propojená než s Pekingem, na konci ledna zdůraznil i Pavel.

I přesto, že hovor s tchajwanskou prezidentkou iniciovala samotná Tchaj-pej, Rajchl tvrdil, že „na Tchaj-wan volal Petr Pavel“. „Naprosto prázdné symbolické gesto, které jenom má vlastně zase rozdělovat Čínu a reprezentovat zájmy Spojených států,“ nesdílí ani Pavlův pohled na důležitost vztahů Prahy s Tchaj-pejí kvůli ekonomické propojenosti obou zemí.



K výtkám ze strany odpůrců, že by svým odchodem z Trikolory Rajchl drobil opoziční politické spektrum, namítá, že se tak stalo mimo jiné proto, jelikož chtěl začít novou stranu „naprosto čistě bez jakýchkoli šrámů z minulosti a řešení toho, jestli to je strana po Václavu Klausovi mladším. Muselo se začít na zelené louce,“ vyjádřil se.



Možnou budoucí spolupráci s dalšími politickými stranami Rajchl neodmítl a jmenoval, že PRO komunikuje v současnosti například se Stranou svobodných občanů (Svobodní). K SPD Tomia Okamury Rajchl zmínil, že se sice dají najít v rámci programů PRO a SPD průniky, jeho strana se však prý snaží najít „konkrétní řešení konkrétních problémů“ a „nikoliv pouze kritiku“.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

