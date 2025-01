„Měli by tam udělat nové volby.“ Musk našel něco velmi ošklivého v minulosti britského premiéra

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 28643 lidí

Britský list The Times upozornil, že labouristická vláda Keira Starmera prochází noční můrou. Zprávu převzala řada médií, včetně serveru Daily Epress. „Ponižující průzkum YouGov odhaluje, že voliči vidí labouristy jako ‚neschopné‘, ‚nečestné‘ a ‚neúspěšné‘. Politologický analytik Lord Hayward řekl, že žádná jiná vláda v moderních britských dějinách neztratila důvěru svých voličů tak rychle. Pouze 21 % voličů uvedlo, že v ekonomice nejvíce věří labouristům, přičemž 24 % dává přednost konzervativcům.

Téměř každý třetí (29 %) uvedl, že od labouristů očekával více. A ve velké ráně pro sira Keira Starmera pouze 12 % uvedlo, že labouristé jsou zatím úspěšní. Více než polovina popisuje vládu jako „neschopnou“ a „nečestnou“, zatímco sotva čtvrtina tvrdí opak.

„V Británii by měly být vypsány nové volby,“ vypálil v toto situaci Musk. A vysvětlil, proč si to myslí. Zmínil jméno aktivisty Tommyho Robinsona. „Osvoboďte Tommyho Robinsona!“ zvolal Elon Musk.

A new election should be called in Britain https://t.co/qavxToRa7j — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025

Tommy Robinson je protiislámský aktivista, který dlouhodobě upozorňuje např. na řádění gangů v ulicích.

A zmínil případ znásilnění dívky gangem, na který upozorňoval jako aktivista i Robinson.

„Aby bylo jasno: V Anglii existovaly gangy imigrantů násilníků – gangy, které se zaměřovaly na mladé dívky, lákaly je a napadaly je strašlivými způsoby. To je fakt. Když obyčejní občané vyjádřili své rozhořčení on-line – jak by měl každý slušný člověk – byli to oni, koho poslali do vězení. Přemýšlejte o tom. Oběti jsou ignorovány, zločinci kráčí na svobodě a ti, kdo prosazují spravedlnost, jsou umlčeni a potrestáni,“ pravil Musk.

“What’s Happening in Britain Is Insane!” - @elonmusk



“In Britain – and I’m not joking, how can this even be real? – they’re releasing convicted pedophiles from prison while imprisoning people for their Facebook posts.



Let’s be clear: there were migrant rape gangs in… pic.twitter.com/WLAvQekf05 — Vicky Richter???????????????? (@VickyRichterUSA) December 31, 2024

Ve shodě s Tommy Robinsonem, který totéž říká již celé roky a který strávil nějaký čas ve vězení.

V této souvislosti stojí za zmínku, že v letech 2008 až 2013 byl vrchním prokurátorem dnešní premiér Keir Starmer, na což také upozornil Elon Musk, který také poznamenal, že kdyby Starmer umožnil vyšetřování případů, v nichž hrály roli řádící gangy imigrantů, muselo by to vést k jeho obvinění. Musk to tak vidí.

In the UK, serious crimes such as rape require the Crown Prosecution Service's approval for the police to charge suspects.



Who was the head of the CPS when rape gangs were allowed to exploit young girls without facing justice?



Keir Starmer, 2008 -2013 — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025

Sám Robinson se však několikrát dostal do konfliktu se zákonem. V roce 2005, ve svých 23 letech, napadl policistu. V roce 2011 byl odsouzen jako vůdce fotbalových chuligánů, kdy byl usvědčen z domlouvání pouličních bitek mezi chuligány. V listopadu 2013 byl Robinson spolu s pěti dalšími obžalován z podvodu, kterého se měl dopustit tím, že v souvislosti s žádostmi o hypotéku podal nepravdivé údaje o příjmech. V lednu 2014 byl odsouzen na 18 měsíců do vězení.

