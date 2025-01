„Město vybuchne, když se zjistí znásilňování dětí Pákistánci.“ Z Británie. A Musk se neudržel

Elon Musk, majitel sociální sítě X a muž, který posílá vesmírné posádky do kosmu, znovu a znovu ukazuje, že se nebojí píchat do vosího hnízda. V podcastu Joea Rogana prohlásil, že americký miliardář George Soros nenávidí lidstvo.

„George Soros nenávidí lidstvo. To si skutečně myslím. Chci říct, no, dělá věci, které narušují strukturu civilizace,“ pravil Elon Musk. A jedním dechem dodal, že Biden dává Sorosovi Medaili svobody, což je nejvyšší civilní vyznamenání Spojených států.

A travesty that Biden is giving Soros the Medal of Freedom https://t.co/LGvGe8kqKE

Jenže to není jediná věc, na kterou Musk upozorňuje. Komentuje také případ znásilnění britské dívky, o kterém se ale moc nemluví. V zájmu udržení soudržnosti multikultuní společnosti. Vychází přitom z článku britského konzervativního listu The Telegraph.

Má jít o gangy cizinců, které vyhledávaly dětské oběti. Vyšetřování se zaměřilo na léta 2011 až 2014, ale zaznívají hlasy, že je třeba prověřit mnohem delší období. Za řádné prošetření se postavila řada osobností včetně již zmíněného Elonu Muska. „Jedná se o skandál, který by měl být zcela vykořeněn a vyšetřen celou silou britského státu,“ napsal britský Telegraph.

How the rape of Britain was covered up https://t.co/2vT1XOt20r