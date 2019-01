„Musel si myslet, že je v Africe!“ Zmatený migrant šel po D1, lidé se ale smějí Danu Ťokovi

Poblíž Divišova na 41. km dálnice D1 ve směru na Prahu hlídka středočeských celníků při své běžné kontrolní činnosti ve středu narazila na imigranta. „Na dálnici jsem přijel vlakem a jdu z Belgie do Anglie,“ tvrdil muž celníkům.

Muž šel po dálnici bez dokladů a celníkům tvrdil, že je etiopské národnosti. Celníci následně muže předali hlídce Policie ČR.

Pod příspěvkem Týdeníku Policie se rozběhla velmi plodná diskuse, mnoho příspěvků obzvlášť sarkasticky naráželo na současný stav dálnice D1. Michal Horák ve svém komentáři poukázal na zřejmě pravý důvod migrantova zmatení: „Podle stavu dálnic si spíš musel myslet, že je v Africe právě.“

Martina Samohrdová mu přitakává: „Na D1 jsou zmateni čeští obyvatelé... natož migranti...“

Miroslav Tvrdík na to dále poznamenal: „I inženýr se někdy mýlí...“

Martin Venda Václavík má také svou verzi, za co že může migrantovo zmatení: „Se zhrozil, když zjistil, že jde z Brna na Pragl.“

Linhai Go se celkem oprávněně podivoval nad zvláštní trasou, kterou muž zvolil: „Z Belgie do Anglie po D10?“ Na to se mu dostalo odpovědi, při níž si narážku na ministra dopravy Dana Ťoka neodpustil ani samotný Týdeník Policie a sarkasticky poznamenává: „Jistě. Pan ministr přece jasně říkal, že je to důležitá evropská dopravní tepna.

Honza Vybíhal také poznamenal, že se možná zmatený muž dostal k mapě „objízdné trasy z Prahy do Brna“ a rozhodl se ji následovat: „Šel podle mapy!“