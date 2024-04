„Mysleli jste, že víte, co se děje? Nevěděli jste nic!“ Marek Prchal je zpět. Se zásadním odhalením

reklama

Dlouhá léta byl částí novinářského světa vykreslován jako temná postava a monstrum, které v dílně Andreje Babiše vymýšlí, jak ovlivnit českou populaci a získat hnutí ANO volební hlasy.

„Deset let jsem rozvracel národ, což ho spojovalo jako nic před tím,“ píše sám Prchal v podtitulu své první knihy, která se na pultech knihkupectví objeví začátkem příštího týdne.

Autor o svém díle prohlašuje, že je jeho vnitřním monologem, s nímž, jak připomíná, nemusí vždy nutně souhlasit, doplněným návody na volební kampaně, mediální tréninky, budování politické strany, zadávání průzkumů veřejného mínění a orientaci ve světě trendů a módních značek.

„Je reflexí české politiky, analýzou příležitostí na českém trhu, plná tipů, triků a návodů na vizuály, těžení trendů a tvorbu událostí, které se vzápětí dostanou do mimořádného zpravodajství,“ uvádí patrně nejznámější český marketér.

Marek Prchal tvrdí, že knihu napsal, když prodělával zásadní životní krizi, související i s tím, že mu letos bude padesát let. Kniha je podle tiskové zprávy napsaná v jeho typickém stylu, jak jsme na něj po jeho legendárním rozhovoru v DVTV zvyklí, a je určena především ženám ve veřejném prostoru, vedoucím pracovníkům korporací, mediálních domů a kampaňových týmů, studentům marketingu a všem, kdo si kladli otázku, co se to vlastně dělo v České republice posledních deset let.

Naznačuje, že v knize odhalí informace, které se k běžným občanům ze zákulisí politiky nedostanou. „Deset let jste četli o dění v této zemi. Přitištění k ČT24, Blesku, IDNESu, Reflexu, Respektu, Aktuálně, Novinkám a síti X. Mysleli jste si, že víte, co se děje, když máte dost informací. Nevěděli jste nic. Nic moc,“ uvádí Marek Prchal ke knize o 424 stranách textu.

