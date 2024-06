„NATO, neochvějný zastánce míru.“ Američtí politici vysvětlili, proč je aliance důležitá

Americký kongresman Michael Turner, člen delegace USA v Parlamentním shromáždění NATO, a kongresman Gerald E. Connolly, předseda Parlamentního shromáždění NATO, se zamysleli nad rolí Severoatlantické aliance (NATO) v současném světě.

Ukázali argumenty kritiků existence NATO. „NATO je ,ve stavu mozkové smrti‘. NATO je ,zastaralé‘. NATO je ‚reliktem studené války‘. Toto jsou známé výkřiky, které zastávají kritici NATO. Ti ale upadli do nepaměti s ruským náporem na Ukrajinu,“ zmínili kongresmani. „Putin brutální invazí urychlil budování autoritářství. NATO však odpovědělo demonstrací jednoty a odhodlání schopnou znovu definovat budoucnost Aliance. Pokud se ovšem dokážeme přimět přiznat nepohodlnou pravdu: boj za demokracii v 21. století je existenční a NATO je nepostradatelnou stranou konfliktu,“ ukazují dva kongresmani stav světa, v kterém se nacházíme.

NATO zůstalo neochvějných obráncem míru a demokracie. „Zatímco kritici házeli posměšky na zastaralost aliance, NATO zůstalo neochvějným zastáncem míru, který dodržuje závazek kolektivní obrany zakotvený v článku 5 Washingtonské smlouvy a buduje a udržuje odstrašující a obranné schopnosti, které stojí na samém základu srdce transatlantické bezpečnosti,“ ukázali kořeny aliance.

Po konci studené války a rozpadu Sovětského svazu volali kritici po rozpuštění aliance. Kongresmani ukázali, že se naopak toto období stalo pro NATO renesancí. „Když studená válka skončila, mnozí se vrhli na sepisování nekrologu NATO. Místo toho se Aliance pustila do nového evropského projektu, který by nakonec dal vzniknout silným demokraciím a rozšířil členství v NATO na oblasti kontinentu dříve zahalené za železnou oponou,“ vzpomněli na přijímání dříve „komunistických“ zemí do náruče NATO.

A poukazují na setkání NATO v Madridu 2022, kdy došlo k upevnění závazků členských zemí. „Vůbec poprvé jsme se rozhodli, že NATO bude ,chránit naši svobodu a demokracii‘ a ‚posílí naše sdílené demokratické hodnoty‘. Strategický koncept také vůbec poprvé identifikuje autoritářství jako výzvu našim ‚zájmům, hodnotám a demokratickému způsobu života‘. Nejen ruské nebo čínské autoritářství, ale autoritářství obecně,“ připomněli usnesení sjezdu NATO v Madridu.

Jak chtějí demokratických hodnot u všech členů dosáhnout? Založením Centra pro demokratickou odolnost. „Parlamentní shromáždění NATO opakovaně vyzývalo NATO, aby v sídle NATO zřídilo Centrum pro demokratickou odolnost. Věříme, že případné rozpory se zeměmi, které jsou proti zřízení Centra, lze vyřešit a na tomto včasném návrhu lze dosáhnout konsensu,“ míní dva kongresmani.

Ukázali, že nyní je místo pro NATO v boji proti autoritářství napříč celou planetou. „Další frontou vývoje NATO bude bitva mezi demokracií a autoritářstvím. Putin kreslí tyto bojové linie právě teď na Donbasu, na předměstí Charkova a vinou se podél břehů řeky Dněpr. Přes bitevní pole si do ruských zákopů nachází cestu podpora z Číny, Íránu a Severní Koreje. Musíme podpořit ukrajinský lid, aby prokázal své odhodlání vzdorovat revanšistickému Rusku usilujícímu upřít světu Evropu, která je celistvá, svobodná a v míru.“

Autoritářské režimy se podle oněch kongresmanů spojily a stávají se vážnou hrozbou. „Čína nyní dodává Rusku 90 % svých polovodičů, které jsou zásadní pro zbraně, které Rusko rozmisťuje na Ukrajině. Írán dodává Rusku balistické rakety a pomáhá ruským vojákům rozmístit tisíce bezpilotních letounů Šahíd, což má zničující účinek. Severní Korea poskytuje Rusku miliony kusů dělostřelecké munice a balistických raket vyráběných v Severní Koreji,“ poukazují na spojení „proruských“ zemí.

Hrozbou jsou hlavně jaderné zbraně a eskalace jaderného zbrojení. „Demokracie sama o sobě neudrží obranu a odstrašení NATO. Musíme zachovat náš jaderný odstrašující prostředek. Rusko, Čína, Írán a Severní Korea dramaticky změnily své jaderné postoje, investovaly do nových kapacit na dlouhé vzdálenosti a zároveň eskalovaly svou výhružnou rétoriku. Členové NATO musí udržovat jaderný arzenál a investovat do modernizovaného, škálovatelného a integrovaného systému protiraketové obrany. Spojenci musí také investovat do vesmírných senzorů a radarových satelitů, aby mohli lépe sledovat tyto hrozby a čelit eskalačnímu chování,“ varují zmínění kongresmani před závodem ve zbrojení, který nesmí NATO podcenit.

Zbrojení ve výši 2 % státních rozpočtů? To je podle kongresmanů spodní hranice. Musí se investovat víc. Až 5 %. „Členové NATO musí pokračovat v budování silných armád. Jak Aliance postupuje nad rámec Walesského obranného investičního závazku, 2 % HDP musí být spodní, nikoli stropní, pro výdaje na obranu, aby byl článek 5 silný a důvěryhodný,“ napsali.

V červenci proběhne zasedání všech členských států NATO v centrále ve Washingtonu. Je potřeba tam tyto požadavky a plány předestřít a uvést do praxe, vyzývají uvedení kongresmani.

NATO musí stát pevně a nezdolně ve své roli. A to navzdory všem kritikům. „Putin a Si Ťin-pching by uvítali Západ, který by podlehl kritikovu refrénu, že NATO je ve stavu mozkové smrti, zastaralé a že je pozůstatkem studené války. Aliance však může a bude čelit výzvám, které představuje autoritářství tím, že zachová naše obranné a odstrašovací schopnosti a znovu se zasvětíme našim základním demokratickým hodnotám. Nyní více než kdy jindy je pro zajištění míru a bezpečnosti v Evropě i na celém světě rozhodující upřednostňování demokratické odolnosti a posilování Aliance,“ zakončili svůj apel kongresmani Michael Turner a Gerald E. Connolly.