„Náš hlavní soupeř jsou média.“ Babiš byl v Praze zlý na novináře a jmenoval

Anketa Jste pro to, aby se výdaje na obranu každý rok navyšovaly o 0,2 % HDP? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6491 lidí Předseda Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a bývalý ministr školství Robert Plaga páteční debatu ve sportovním centru v Řepích odstartoval tématem školství. „Pokud chcete, aby učili ti nejlepší z nás — a to snad chcete, aby byla výuka kvalitní — tak je musíte zaplatit,“ zdůraznil, že je potřeba podporovat učitele finančně, aby byla školství kvalitní.

Problémem dle Plagy rovněž je podfinancování univerzit, a to i s ohledem na to, že české vysoké školství čeká v následujících třech letech růst uchazečů z důvodu silných populačních ročníků. „Musíme přidat vysokým školám. Ale ne na cokoliv,“ zmínil, že by měly peníze směřovat na podporu oborů, kde je nedostatek absolventů a stát by měl zvýšené balíky peněz vysokým školám udělovat na základě potřeb určitých profesí. Jmenoval například školní psychology, matikáře, fyzikáře, ale též jaderné fyziky či inženýry.

Současného ministra školství Mikuláše Beka pak kritizoval za „vykostění“ zákona, který by zajistil větší dohled nad kvalitou českých vysokých škol a nastínil též možnou revizi manažerského modelu řízení vysokých škol.

Expremiér Andrej Babiš navázal s poznatkem, že dle něj je úplně nejlepší systém vysokého školství ve Spojených státech, kdežto naše školství neprodukuje profese, které potřebuje stát či privátní sektor. Uvedl, že v mnoho krajích zcela chybí jakákoli zdravotnická fakulta či potvrdil Plagova slova, že je potřeba, aby stát po vysokých školách požadoval určité profese. „Když jsem byl premiérem, tak přišli zástupci vysokých škol s tím, abychom jim dali peníze, ale ten dosah státu na to, koho a jak vzdělávají, je už potom slabší,“ řekl.

Vyzdvihl též potřebu podporovat české startupy či podporu či domácí krypto průmysl, který označil za důležitý sektor. „Myslím si, že je důležité, aby všichni věděli, že hnutí ANO je pro všechny generace a ne — jak nás pomlouvají — že jsme jenom pro staré,“ doplnil.

Podle Plagy je též důležité propojení škol s praxí, avšak tak, aby školy uzavíraly konkrétní smlouvy s konkrétními firmami. „Já si totiž pamatuji, jak se to řešilo, když jsem studoval a polovina studentů na hospodářské politice přinesla podepsaný papír z nějaké firmy, že mají hotovou praxi. A v té firmě nebyli nebo tam nosili šanony a když to zjednoduším, tak tam zametali dvůr,“ zdůraznil, že je potřeba školy kontrolovat, zda praxe opravdu probíhají a nejsou jen na papíře.





Recept na bydlení

Došlo taktéž na problematiku nedostupnosti bydlení, která se dotýká nejen studentů. „V rámci bydlení máme skvělý program, ale nechceme ho říkat dopředu, protože by to od nás zase opsali, a navíc by nás pak ještě celý půlrok zkoušeli novináři,“ pronesl k problémům s drahým bydlením Babiš a byť nechtěl specifikovat, v čem tkví recept na řešení z dílny jeho hnutí ANO, přiblížil, že by se díky němu výrazně mohlo urychlit stavební řízení.

„Spočívá to v tom, že pokud dneska stavební řízení trvá 6 let, tak my, myslím, máme recept na to, že by to trvalo velice krátce. Možná půl roku,“ zaznělo z úst expremiéra.

„Ten problém tady je, že nejsou byty, jelikož když je něčeho málo, tak je to drahé. Musíme se vrátit k tomu, co kdysi fungovalo, a to, že byly podnikové byty, že stát stavěl koleje… Dneska studenti bydlí po garsonkách a tady v Praze je garsonka za 18 tisíc, ve Frenštátě za 12 tisíc a tak dále,“ vyjádřil se šéf hnutí ANO k situaci v bydlení s tím, že se musí zrychlit stavební řízení, aby mohly stavět rychle privátní firmy. Oblast, v níž by pak dle jeho názoru měl stavět i stát, je bydlení pro vojáky a složky integrovaného záchranného systému. Pomoci by to dle Babiše například mohlo i s aktuálním nedostatkem vojáků, který se dle něj nedaří současné vládě řešit.

„To je to nejdůležitější, protože mladí lidé nemají kde bydlet na vysoké škole anebo potom, když si chtějí založit rodinu,“ zdůraznil dále a za hlavní aktuální priority označil právě bydlení a energie.

návrh nových pravidel pro školní stravování zejména z pera resortu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), které by mohly znamenat, že by děti na školách nově měly masitá jídla pouze dvakrát do týdne a s výjimkou ryb by pak na ně čekaly už jen vegetariánské či veganské pokrmy. „To bychom chtěli. A hlavně, prosím vás, my jako hnutí kandidujeme v českých sněmovních volbách. Tady v našem prostředí od rána do večera, je válka, válka, Rusko, Ukrajina a Trump. My chceme mluvit o problémech v naší zemi… Novináři se nás stále ptají: ,A co říkáte na to, co řekl Trump?' Ale nikdo se nás neptá na to, co se děje v naším země,“ pronesl a odkázal například nanových pravidel pro školní stravování zejména z pera resortu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), které by mohly znamenat, že by děti na školách nově měly masitá jídla pouze dvakrát do týdne a s výjimkou ryb by pak na ně čekaly už jen vegetariánské či veganské pokrmy.

„Tahle vláda vlastně tři a půl roku mluví jenom o válce v Ukrajině. My chceme mluvit o České republice,“ dodal expremiér.





Náš hlavní soupeř není pětikoalice

Kde chce vzít hnutí ANO na změny ve školství finance? Dle expremiéra Babiše by mělo finance přinést například potlačení šedé ekonomiky. Připomenul zavedení Daňové kobry či elektronickou evidenci tržeb (EET). „Profesor (Tomáš) Havránek, který byl poradce (viceguvernéra a bankovní rady) v České národní banky, byl úplně nadšený, …, a v čase, kdy jsme 1. 12. 2016 zavedli EET, říkal, že byli v šoku, protože údajně skočilo HDP o 1,5 až 2 body. Proto si představte, jak to vypadá, když teďka většina ty tržby moc nevykazuje,“ pravil.

Dále je podle šéfa ANO nutné investovat i šetřit. „Kdybych se stal znovu premiérem, tak propustím okamžitě 300 lidí na Úřadě vlády. Rozpočet je tam o 500 milionů větší, než byl. Všude je plno zbytečných, protože pětikoalice samozřejmě musela dát ta koryta spolustraníkům,“ naznačil, že jde o „nepotřebné“ lidi, ale zároveň doplnil, že propustit kvůli zákonu o státní službě bude tyto „zabetonované“ úředníky nelehké.

Anketa Jste pro vytvoření společné evropské armády na bázi EU? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10626 lidí Šetřit se pak především dá též na výběrových řízeních. Babiš v té souvislosti zmínil obranu a Fialovo pozvání na schůzi o obraně. „Pan premiér nás zval, abychom dělali stafáž v rámci jeho předvolební kampaně, kam jsme samozřejmě nešli. Co bychom tam dělali? Ale představte si, že na středu už je (Fiala) přihlášený do debaty a my se strašně těšíme, protože nám tam snad odpoví na otázky. Ta kampaň už probíhá a náš hlavní soupeř není pětikoalice, náš hlavní soupeř jsou média — Seznam Zprávy, Novinky, Právo. Stále něco lžou,“ řekl.

K médiím poukázal například na kritiku billboardů hnutí ANO, které se pouštěly do současné vlády. „Jaké špatné billboardy? Tak mi řekněte, jestli není pravda, že udělali odchod do důchodu v 67 letech? Že navýšili ceny léků? Vždyť DPH šla nahoru, energie, a i ten rohlík stál za Babiše 1,90 Kč a teďka 3 koruny. To je všechno pravda. Když mě vylepili na plakát s Putinem, se kterým jsem v životě nemluvil, tak to bylo v pohodě. Takže jde o dvojí metr,“ shrnul expremiér a vrátil se k plakátům z dílny koalice Spolu, na nichž se objevoval s různými texty po boku Vladimira Putina.

Proč Babiš zvýšil energetickou závislost ČR na Putinově Rusku na téměř 100 %? Z náklonosti k autoritářskému režimu?



Napravujeme chyby bývalého premiéra, který teď kritizuje vládu za problémy, které sám způsobil.



Babiš se nás snažil zatáhnout na Východ. My patříme na Západ! pic.twitter.com/ZYkBzXFRV0 — Koalice SPOLU (@SpoluKoalice) August 4, 2022

Bavit se má Babiš také tím, jak vzbudilo pozornost starší video z dnů NATO v roce 2021, kde obdivoval letoun F-35. „A víte, co já říkám na tom videu? Že ta F-35 stojí 80 milionů dolarů. 1,8 miliardy korun. A za kolik ji koupili oni? Za 6,2 miliardy,“ zaznělo.

Šetřit by se prý tak dalo na mnoha místech. „Za nás se báli krást. My žijeme v době, kdy je kampelička, kdy je Dozimetr a 5 mrtvých a žádný soudce to nechce soudit. Teď zase bude Čapí hnízdo. Budou volby, tak bude klasicky Čapí hnízdo. Takže takhle my si tu žijeme. A novináři, ti to neřeší,“ pronesl.

Půjde Babiš s „pětisr *čkou?“

Anketa Vadí vám, že Alena Schillerová označila Petra Fialu za „parchanta“? Vadí 1% Nevadí 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4258 lidí Následně se během dotazů publika chopil mikrofonu jeden z mladých mužů a přítomného expremiéra se tázal na povolební uspořádání. „Chtěl bych se zeptat pana Babiše, s kým půjde, až v září budou volby. Jestli půjde s SPD nebo s komunisty, ale aby nešel třeba s pětisr *čkou. A chtěl bych se zeptat exmistra školství na to, že chce pětisr *čka zakázat ruštinu…“ začal se dotazovat muž, načež jej Babiš přerušil s požadavkem, aby mluvil slušně. „Je to pětikoalice. Jsou tady novináři…“ zmínil expremiér, načež předal opět slovo tazateli, jenž se poté ještě ve svém dotazu dotknul pomoci Ukrajině či otázky financování České televize.

Šéf ANO na to odvětil, že ANO nekritizuje Českou televizi kvůli názorům, ale hodlá připravit projekt spojení České televize a Českého rozhlasu z důvodu efektivity. „My chceme, je to, co funguje v zahraničí — BBC, ve Finsku, co mají Italové či Španělsko, kde nikdy nebyly poplatky. Takže my chceme ušetřit a my kritizujeme to, že ani Českou televizi, ani Český rozhlas nekontroluje Nejvyšší kontrolní úřad, i když jim lidé platí poplatky. Takže my vůbec nemluvíme o obsahu, ale mluvíme o tom spojení. O tom, že se tam dá ušetřit a že to má smysl, protože mají obrovské nemovitosti, hlavně Česká televize, a je to všechno energeticky náročné,“ shrnul.

K možnosti spolupráce hnutí ANO s dalšími stranami Babiš jmenoval dvojici stran. „Samozřejmě budeme rádi, když to dopadne tak, aby nepropadlo milion hlasů, jako v roce 2021. Takže uvidíme, kde skončí Přísaha a SOCDEM. My s nimi komunikujeme nějakým způsobem, protože my máme stejný názor, že tahle vláda skutečně neudělala pro naši zemi za to období, co tam jsou, nic dobrého, a hlavně neřeší občany naší zemi, ale stále řeší zahraniční politiku a stále se vyjadřují k něčemu.“ „My si musíme uvědomit, že zkrátka historicky rozhodovaly světové velmoci. To neznamená, že my máme být někde v koutě, ale zkrátka je to tak, a my fandíme Trumpovi, protože slíbil ukončit válku,“ doplnil.

Zdůraznil též důležitost ukotvení Česka v Severoatlantické alianci a nutnost zachovat si dobré vztahy s Amerikou. „Bylo by špatně, aby se to dnes nějakým způsobem rozkmotřilo a rozdělilo a vlastně, že bychom nakonec měli nějaký problém se Spojenými státy. To si ani neumím představit, protože se nechceme vrátit do daleké minulosti,“ upozornil Babiš před rizikem konce našeho západního směřování a spojenectví s USA.

Volební program hnutí ANO to má akcentovat a zdůrazňovat naše evropské a západní směřování s důrazem na zájmy České republiky. „Ten program budeme mít hlavně samozřejmě o České republice. Jsme součástí NATO, jsme v Evropské unii, jsme Patrioti pro Evropu, kteří chtějí změnit Evropu k lepšímu. A ta Evropa si dneska neuvědomuje, že vlastně to, co chce, jde proti sobě. Nemůžeme dávat 800 miliard euro na zbrojení a strašit zase válkou a zároveň pokračovat v Green Dealu. Jednak to jsou emise a hlavně ta Evropa, která ničí celý metalurgický průmysl, se musí zamyslet, z čeho bude vyrábět ty tanky,“ ptal se Babiš jak chceme zbrojit „bez železa“.





„To je celé postavené na hlavu. Summit za summitem. Já jsem tam seděl a vím, jak to probíhá. 27 víceméně stejných projevů, ale výsledek je jaký? Výsledek je, že Evropa je mimo,“ kritizoval, že Evropa nyní v rozhovorech týkajících se ukrajinského konfliktu nehraje žádnou významnou roli.

„Tady samozřejmě pan Fiala straší válkou, protože může potom zase zdůvodňovat, proč obere důchodce a nedá peníze na školy a na výzkum. Bude zase mluvit o válce. Neumím si představit, že když Putin díky bohu není schopen ani dobýt pět kilometrů, co by se muselo stát, když NATO zbrojí ročně desetkrát, možná dvanáctkrát víc než Rusko,“ přednesl poté Babiš k sálu a připomenul, jak Dmitrij Medveděv a jeho americký protějšek Barack Obama před lety podepsaly dohodu o omezení strategických útočných zbraní.

„Takže spíš ty velcí by měli mluvit o tom, jak ukončit války a jak přestat tolik zbrojit, protože pokud Ursula von der Leyenová chce změnit Evropu a zničit celý průmysl a mít jenom průmysl vojenský, tak mi to něco připomíná. Tu dávnou dobu. A to přece nechceme,“ zakončil.

Tažení Beka proti ruštině

Plaga pak navázal na téma zrušení výuky ruského jazyka, jelikož jde dle něj o mnohem „bizarnější příběh“. „Mikuláš Bek si přišel pro ten titulek, jak je důležitý a úžasný, že zrušil ruštinu. Ale on nezrušil jen ruštinu jako povinně volitelný jazyk,“ vysvětlil, že krok zavádí to, že by mohla být nabídka druhých jazyků složená pouze z francouzštiny, španělštiny a němčiny. „Čili bude němčina, protože nemáte moc lektorů ani francouzštiny, ani španělštiny,“ shrnul Plaga, jak to má vše dopadnout.

Další problém to dle něj přinese i v ohledu, že třeba v Moravskoslezském kraji vypadává z výběru povinně volitelných jazyků i polština. „Takže takhle tak to celé je. Nevypadla jenom ruština, to byl jen ten jeho headline do novin, ale zrušil tím i polštinu. A hlavně zrušil možnost dětem si vybrat to, jestli chtějí studovat jazykově nebo třeba odborně technicky,“ kritizoval.

Kuřata a „dávání peněz důchodcům“

Následovaly i další dotazy týkající rozprostření vysokých škol po Česku či možností pro podnikající studenti, když v tom téma přerušila jedna z žen, jež se Babiše dotázala na zcela odlišné otázky než předchozí řečníci.

„Dobrý den, prosím vás, pane Babiši, odpovíte mi na otázku, kdy konkrétně zvýšíte platy svým zaměstnancům? Považujete za normální 25 tisíc čistého?“ ptala se přítomného expremiéra, který se tázal o jaké firmě hovoří. „Jak se jmenuje ta firma?“ zajímalo jej, avšak žena mu místo jména podniku odvětila, že jde o „jeho firmu“. „Prosím vás, název firmy je jaký?“ „Vaše firma,“ zaznělo opět od ženy.

„Ale jak se jmenuje?“ zkoušel se znovu dotazovat expremiér, načež se mu dostalo v odpovědi: „No, vy jste zaměstnavatel.“

„Jak se jmenuje?“ pokračovala diskuze. „No… ehm… pracovníci v kuřatech,“ odpovídala tazatelka, po čemž se již Babiš nezkoušel ptát na název, ale alespoň na lokaci. „No Horňácká,“ řekla žena, což Babiš komentoval slovy, že „Horňácká“ nezná. „To neznám. Prosím vás, Agrofert má Vodňany, to je na jihu Čech, a potom mají Modřice v Brně. Takže to si s něčím pletete. A já chápu, že někdo na sítích vysílá nějaké věci, ale já vám chci říct, že průměrný plat našich zaměstnanců v Penamu je 40 tisíc,“ odpověděl expremiér, zatímco již sál propukal v smích.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 92% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10518 lidí Rozruch v sále pak ještě umocnil o pár minut později jeden ze studentů. „Já bych se chtěl zeptat, jestli je nějaký vyšší záměr za tím dáváním peněz důchodcům anebo jestli to je pouze pro nahánění voličů?“ ptal se.

„Já nevím, co je to ten vyšší záměr — tuhle zemi vybudovali důchodci,“ prohlásil na to Babiš, čímž si vysloužil od sálu potlesk. „Důchodci vybudovali tuto zemi a mají nárok na důstojné žití. Nebo si myslíte, že ne?“ odpověděl.

Plaga navázal s tím, že by mohl tazatel říct i to, že když on celou diskuzi hovořil o školství, tak se „snaží koupit si prvovoliče“. „A co jezdím, tak jsem v životě neslyšel nikoho z důchodců, že by mi při tom, když vykládám o školství a jak je potřeba ho zaplatit řekli: ,Jim to nedávejte, dejte to nám.' V životě jsem neslyšel říct důchodce, abychom jim raději zvedli důchod. Vím, že jste to takto neřekl, ale je to falešné divadlo, že se kupuje nějaká skupina voličů, když se bavíme o tom, že důchodci mají mít na důstojný život,“ argumentoval, že ve skutečnosti nejde o žádný spor mezi generacemi. Mladému tazateli však přesto poděkoval, že svou otázku položil a mohlo tak dojít k vysvětlení tématu.