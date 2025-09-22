„Naše chyba.“ Finský analytik k Ukrajině

Rusové dál útočí na Ukrajinu. V posledních pár hodinách udeřili na Kyjevskou oblast, na Záporoží i na Sumskou oblast. Server Kyiv Independent v této souvislosti upozornil, že Rusko v posledních týdnech zintenzivnilo noční útoky dronů a raket na ukrajinská města a infrastrukturu, přičemž cílem jsou často civilní oblasti.
„Tato válka neskončí projevy. Skončí, až Putin neuvidí žádný užitek z jejího pokračování. Ten okamžik je stále daleko. A je to naše chyba,“ zdůraznil Askola.
Estonský ministr obrany Hanno Pevkur už naznačil, že po vstupu ruských letounů do vzdušného prostoru členského státu EU a zároveň členského státu NATO, byla aliance připravena zasáhnout silou.
„V pátek jsme viděli, že NATO funguje velmi efektivně... dokonce do té míry, že pokud bychom byli skutečně nuceni použít poslední možnost, kterou je použití síly, byli bychom připraveni i k tomu,“ zaznělo z úst ministra, kterého citovala estonská veřejnoprávní stanice.
