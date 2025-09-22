„Naše chyba.“ Finský analytik k Ukrajině

22.09.2025 13:30 | Monitoring

Válka na Ukrajině stále pokračuje a prý skončí, až se Evropa probudí a uvědomí si, o co ve skutečnosti jde. Alespoň to tvrdí finský analytik.

„Naše chyba.“ Finský analytik k Ukrajině
Foto: Hans Štembera
Popisek: Protest proti ruskému rannímu bombardování dětské nemocnice v Kyjevě.

Rusové dál útočí na Ukrajinu. V posledních pár hodinách udeřili na Kyjevskou oblast, na Záporoží i na Sumskou oblast. Server Kyiv Independent v této souvislosti upozornil, že Rusko v posledních týdnech zintenzivnilo noční útoky dronů a raket na ukrajinská města a infrastrukturu, přičemž cílem jsou často civilní oblasti.

A ačkoli drtivá většina raket, dronů a pozemních ruských útoků směřuje na cíle na Ukrajině, finský analytik Joni Askola bije na poplach a bez obalu burcuje EU, ať se probudí, protože ač se jí to líbí, nebo ne, už dávno je ve válce. „Probuďte se! Evropa už je ve válce!“ napsal do titulku svého komentáře na serveru Kyiv Post. „Ruské drony zasáhly Polsko, Rumunsko a Litvu. Nejde jen o boj Ukrajiny. Válka se šíří. A bude se šířit, dokud nebude Rusko zastaveno,“ dodal jedním dechem s tím, že Rusko bude stupňovat svůj tlak tak dlouho, dokud nebude zastaveno.

„Tato válka neskončí projevy. Skončí, až Putin neuvidí žádný užitek z jejího pokračování. Ten okamžik je stále daleko. A je to naše chyba,“ zdůraznil Askola.

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur už naznačil, že po vstupu ruských letounů do vzdušného prostoru členského státu EU a zároveň členského státu NATO, byla aliance připravena zasáhnout silou.

„V pátek jsme viděli, že NATO funguje velmi efektivně... dokonce do té míry, že pokud bychom byli skutečně nuceni použít poslední možnost, kterou je použití síly, byli bychom připraveni i k tomu,“ zaznělo z úst ministra, kterého citovala estonská veřejnoprávní stanice

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

autor: Miloš Polák

