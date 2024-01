„Našim úkolem je národu ukazovat správný směr.“ A to je k euru. Ministr ze STANu hodně ujel

reklama

Prezident ve svém novoročním projevu kromě jiných témat přišel s návrhem, aby se Česko začalo soustředit na přijetí eura. Shoda na přijetí eura ovšem nepanuje ani mezi politiky, ani mezi odborníky a ekonomy. I vládní strany se na tématu neshodnou; zatímco většina hnutí STAN nebo Pirátů je pro přijetí eura, přičemž pro TOP 09 jde o klíčovou věc, tak zejména konzervativci z ODS se staví proti.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) proto kritizuje ODS, že se bojí učinit správné rozhodnutí. „Přijetí eura má nějaké ekonomické aspekty, o kterých se přou ekonomové. Je zvláštní, že dvaceti zemím to vyhovuje a jenom pět má stále obavu euro přijmout. Ale pak to má nějaký politický aspekt a já rozumím argumentům SPD, rozumím argumentům ANO, protože jsou v opozici a jsou to populistické strany. Ale nerozumím argumentům ODS a už vůbec nerozumím argumentu, že to lidé nechtějí,“ nechápe Dvořák.

„Lidé euro nechtějí i proto, že neslyší od politiků rozumné slovo. Našim úkolem je národu ukazovat správný směr a přesvědčit ho o tom, že je euro pro nás dobré, nikoliv jen přitakávat, že ‚vy to tak nechcete, tak to nebude‘,“ vyjevil Dvořák.

Euro, nebo koruna? ??

Lidé euro nechtějí i proto, že neslyší od politiků rozumné slovo. Našim úkolem je národu ukazovat správný směr a přesvědčit ho o tom, že je euro pro nás dobré, nikoliv jen přitakávat, že "Vy to tak nechcete, tak to nebude". pic.twitter.com/N85ExQeaVO — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) January 3, 2024

Pro přijetí eura je i bývalý poslanec a místopředseda STAN Jan Farský. „Jsem moc rád, že se podařilo skutečně otevřít debatu o €. Díky prezidentovi Pavlovi! Na stejná vrata jsme tloukli s hnutím STAN už dlouho – díky hlavně Martinu Dvořákovi, ale teď to má konečně zásah,“ pochválil Farský prezidenta a představil svoji vizi, co přijetí eura Česku přinese.

„Větší stabilitu – levnější hypotéky – větší bezpečnost a pevnější zakotvení do euroatlantického světa – nižší náklady na státní dluh – růst HDP cca 0,5 % – větší kontrolu nad dvojími cenami. Budeme také mít hlas při jednání eurozóny. Jo a taky jsme slíbili, že ho přijmeme. Můžeme ho nepřijmout. Můžeme si škodit. Obejdeme se bez těch cca 100 mld. Kč, co by přijetí přineslo. Ale proč? Na nepřijetí € vydělávají už jen banky a směnárny. Všichni ostatní doplácíme,“ tvrdí Farský.

Podle Farského je debata o euru bohužel v Česku zanedbaná a názory odborníků jsou přehlušeny euroskeptickými ideology. „Debatu o € jsme v minulosti dost zanedbali. Jako další evropská témata jsme ji nechali opanovat ideologům zpochybňujícím vše evropské. Evropa jsme ale my. A silná Evropa znamená silné Česko. A že jsme v EU, je pro nás moc dobře. Že jsme si ne vždy dokázali prosadit svůj názor není chyba EU, ale naše. Euro7 ukázalo, že když se to odpracuje, jde vše,“ vyjádřil svůj názor Farský.

Jsem moc rád, že se podařilo skutečně otevřít debatu o €.

Díky @prezidentpavel !

Na stejná vrata jsme tloukli se @STANcz už dlouho - díky hlavně @_MartinDvorak , ale teď to má konečně zásah.

Debatu o € jsme v minulosti dost zanedbali. Jako další evropská témata jsme ji 1/4 — Jan Farský (@JanFar_sky) January 3, 2024

To, že debata místo odbornosti sklouzává k populistickým rádoby nacionalistickým heslům, vadí i starostovi Tetína a členovi předsednictva hnutí STAN Matěji Hlavatému. „Jsem rád, že slyším argumenty proti €, utvrdily mě v tom, že neexistuje žádný důvod ho nepřijmout. Bohužel jsem přesvědčen o tom, že k tomu nedojde. Protože tady nelze vést normální diskuse nad problematikou odborně. Stane se z toho jeden z dalších ‚vlasteneckých‘ bojů. Odborné a ekonomické fakty půjdou stranou, na scénu přijdou falešní mesiáši v doprovodu trollů, kteří pojedou 24/7 svou lámavou češtinou propagandu všude na sociálních sítích a skrze rětězáky v e-mailech. Skončí to tak jako vždy a my budeme dále stagnovat. Ve finále nám ten skanzen vytvářejí právě ti největší bojovníci proti němu,“ domnívá se Hlavatý.

Jsem rád, že slyším argumenty proti €, utvrdily mě v tom, že neexistuje žádný důvod ho nepřijmout.

Bohužel jsem přesvědčen o tom, že k tomu nedojde. Protože tady nelze vést normální diskuze nad problematikou odborně. Stane se z toho jeden z dalších “vlasteneckých” bojů. Odborné… — Matěj - starosta z Tetína (@matej_hlavaty) January 3, 2024

I proto je ale podle ministra Dvořáka nutné o přijetí eura bojovat. „Tím spíš je důvod o to zabojovat, zkoušet to znova a znova, jednou to vyjde!“ burcuje Dvořák.

Tím spíš je důvod o to zabojovat, zkoušet to znova a znova, jednou to vyjde! — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) January 3, 2024

