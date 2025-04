„Nemá se čím chlubit!“ Trump zpražil Zelenského, že kazí jednání

Osmasedmdesátiletý Trump reagoval na Zelenského úterní prohlášení novinářům, že „Ukrajina právně neuzná (ruskou) okupaci Krymu“, což je klíčová součást mírového plánu navrhovaného USA, o němž se ve středu jednalo v Londýně.

„Toto prohlášení velmi škodí mírovým jednáním s Ruskem v tom, že Krym byl ztracen před lety pod záštitou prezidenta Baracka Husseina Obamy, a není ani bodem diskuse,“ rozohnil se prezident na své síti Truth Social. Nikdo po Zelenském nežádá, aby uznal Krym za ruské území, ale pokud chce Krym, proč o něj nebojoval před jedenácti lety, kdy byl bez jediného výstřelu předán Rusku?“

Trump se opět zdržel kritiky ruského prezidenta Vladimira Putina za nedostatečný pokrok v mírové dohodě, ale zmínil se o známé hádce z 28. února v Oválné pracovně mezi ním, Zelenským a viceprezidentem JD Vancem, uvedl list New York Post.

„Jsou to právě taková vyhrocená prohlášení, jako ta od Zelenského, která dělají urovnání této války tak obtížným,“ uvedl Trump na své sociální síti.

„Nemá se čím chlubit! Situace na Ukrajině je zoufalá – může si vybrat mezi mírem, nebo dalšími třemi lety války, než ztratí celou zemi,“ dodal šéf Bílého domu.

„Nemám nic společného s Ruskem, ale mám co do činění s tím, že chci zachránit v průměru pět tisíc ruských a ukrajinských vojáků týdně, kteří umírají naprosto zbytečně,“ uvedl Trump.

Prohlášení, které dnes učinil Zelenskyj, podle něj ničemu nepomůže – jen prodlouží krvavé bojiště. „A to nikdo nechce! Jsme velmi blízko dohodě, ale muž, který už nemá žádné karty, by to teď měl konečně dotáhnout do konce,“ uvedl americký prezident.

„Těším se, až budu moci pomoci Ukrajině i Rusku dostat se z tohoto naprostého a totálního chaosu, který by nikdy nezačal, kdybych byl prezidentem!“ uzavřel americký prezident Donald Trump.

