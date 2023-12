„Němci v roce 1944 to taky zvládli.“ Americký generál dal Ukrajině příklad

reklama

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 10% Nevadí 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 18575 lidí v rozhovoru pro australský kanál Perun, zabývající se obrannými tématy, poznačil, že je sice všeobecně známo, že Ukrajinci nemají neomezené zdroje a nedostatkem trpí především v rámci dělostřelectva či jim chybí dostatek přesných zbraní na dlouhou vzdálenost, avšak „ještě není úplně pozdě“.



„Věřím, že Rusko nemá schopnosti, aby se dostalo přes ukrajinské obranné linie ve směru na Charkov či na Kyjev. Nic, co by jim to umožnovalo, nemají, neexistuje to. A také ruská logistika je dosti křehká, velice křehká – jejich systém logistiky totiž nikdy nebyl určený na podporu dlouhotrvajících bojů za ruskými hranicemi. Právě toto je ruská zranitelnost, kterou by Ukrajinci měli využít,“ shrnul někdejší důstojník americké armády s tím, že k využití takovéhoto zranitelného místa Ruska Ukrajinci potřebují útočit na delší vzdálenost, využívat drony či podnikat sabotážní akce. Předpokládá, že právě toto je strategie, kterou uvidíme od Ukrajinců v příštích měsících ve snaze, aby se opět chytili bojové iniciativy.



Kromě útoků na ruský systém zásobování Hodges míní, že budou muset Ukrajinci podniknout kroky také ve svém náborovém systému, aby dokázali shromáždit co nejpočetnější lidskou sílu. „Mají tam příliš mnoho mladíků, ale také žen, kteří se potulují po Ukrajině, a přitom by měli být v tamní armádě,“ prohlásil Hodges a ukázal, že zatímco se ukrajinská armáda potýká s nedostatkem lidských zdrojů, tisíce mladých bojeschopných Ukrajinců skončily i v Německu, Polsku či Rumunsku. „Ukrajina potřebuje opravit systém odvodů a dostat tyhle zdravé a bojeschopné muže a ženy do uniformy,“ zaznělo z úst amerického generálporučíka.

Fotogalerie: - Den nezávislosti Ukrajiny

Avšak nedostatkem netrpí ukrajinská armáda jen z pohledu nedostatku lidské síly, a Hodges tak pokládá za nutné, aby Ukrajina navýšila výrobu zbraní a munice přímo na svém území. „Ukrajinci už na tom začali pracovat. Není totiž nemožné, aby se zvýšila produkce vojenského materiálu – i během toho, co se ruské rakety snášejí na ukrajinská města. Přemýšlejte nad tím, co zvládlo Německo v roce 1944,“ prohlásil důstojník s tím, že právě na sklonku druhé světové války dokázalo i Německo produkovat vůbec nejvíce letadel. A to i přes více než dva roky nepřetržitého spojeneckého bombardování německých měst.



V létě by již také podle Hodgese měla Ukrajina do bojů nechat konečně zapojit americké F-16, byť bude muset jejich působení přizpůsobit aktuálnímu značnému pokrytí bojiště protileteckou obranou. Právě ta se na straně Ukrajiny bude muset také zlepšit, aby se země dokázala lépe bránit častým ruským raketovým útokům.



Bývalý důstojník armády Spojených států očekává, že se Ukrajinci v příštích měsících zaměří i na sabotážní akce uvnitř Ruska a na okupovaných částech Ukrajiny, přičemž by mělo být „horko“ především na okupovaném Krymu, kde Hodges například zmínil možnost útoku na ruský logistický uzel ve městě Džankoj. A mohlo by dojít i na Ukrajinci dlouho avizovaný plán na „zboření nelegální stavby“, jak nazývají most spojující ukrajinský okupovaný poloostrov s Ruskem. „Myslím si, že v roce 2024 uvidíme i pád Kerčského mostu,“ zakončil Hodges shrnutí, co očekává od vývoje na Ukrajině v příštím roce.

Fotogalerie: - Náklad pro Ukrajinu

Šíří se však obavy, nakolik vydrží v podpoře Ukrajiny jednota Západu a zdali napadenou zemi náhodou „nehodí přes palubu“. Že v mnoha zemích zájem o dění na Ukrajině v poslední době utichá, pak ilustruje změna u amerického deníku The Washington Post, který – jak poukazují lidé na sociálních sítích – téma války na Ukrajině „vyhodil“ ze své nabídky stěžejních témat v hlavičce úvodní stránky. Skladba témat, která zůstala, tak může značit, že se pro Američany čtoucí tento deník opět stalo podstatnějším tématem kupříkladu „klima“ než zpravodajství týkající se vývoje války na Ukrajině, jelikož právě články týkající se klimatu si svůj odkaz na rozdíl od ukrajinského dění v hlavičce webu udržely.

??Washington Post reportedly removed their "War in Ukraine" tab for special coverage at the top of the site. It seems Ukraine has truly fallen to irrelevancy, or at least shame. pic.twitter.com/OKgyvvQqBp — SIMPLICIUS The Thinker ? (@simpatico771) December 20, 2023

A značné reakce budí také úterní oznámení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jej armáda požádala o mobilizaci dalších 450 tisíc až půl milionu lidí. Podle blogu MilitaryLand.net jsou důvody pro takovéto značné navýšení odvodů jednoduché – potřeba vytvořit nové brigády pro ofenzivu v roce 2024 a udržení bojeschopnosti součaasných brigád, k čemuž má být podle tohoto blogu, zaměřujícího se primárně na dění na ukrajinském bojišti, až přibližně 20 tisíc lidí každý měsíc.

???The General Staff proposed to Zelensky to mobilize up to 500 000 new soldiers. The reasons are fairly simple:

1) Creation of new brigades (~3 000 each) for the 2024 offensive

2) Maintain the combat ability of existing brigades, which requires ~ 20 000 each month#UkrainianArmy https://t.co/d4IaFRaToG — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) December 19, 2023

Psali jsme: „Tlak. Tlak z ulice.“ Vidlák a drobné vítězství. „Pavel tuší zlý konec.“ Pavel ohledně Ukrajiny jen naznačil. Tady to už padlo natvrdo. Západní média odkrývají Putin: Rusko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko si rozdělí Ukrajinu Ještě únor a konec? Temné odhady ohledně ukrajinského rozpočtu jsou tu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.