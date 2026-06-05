Skandál nabírá obrátky. Kvůli bílému studentovi se politikovi klečet nechce

Osmnáctiletý student Henry Nowak byl v prosinci v Southamptonu napaden Vickrumem Digwou, který ho pětkrát bodl nožem. Jedna z ran zasáhla hrudník a způsobila smrtelné vnitřní krvácení.
Když na místo činu dorazila policie, Digwa tvrdil, že obětí útoku je on sám a že ze strany Henryho Nowaka čelil rasistickým urážkám.
Policejní hlídka následně okamžitě jednala. Krvácejícího Henryho Nowaka spoutali a oznámili mu, že je zatčen. A to přesto, že policistům opakovaně říkal, že nemůže dýchat. Až po několika minutách policisté zjistili, že Nowak je v kritickém stavu. Teprve poté mu sundali pouta, začali s resuscitací a zavolali záchranku. Na záchranu jeho života už bylo pozdě. Svým zraněním Nowak následně podlehl.
Policie se nyní hájí tím, že byla na místě uvedena v omyl, když Digwa popíral, že by byl spáchal útok on sám a dokonce líčil událost jako rasistický útok vůči němu. Navíc, jak uvádí policie, z lékařských posudků vyšlo najevo, že Nowakova zranění byla neslučitelná se životem.
„Moji policisté rychle reagovali na situaci, která byla matoucí a nejasná, a během několika minut mu poskytovali první pomoc a snažili se mu zachránit život,“ uvedl dočasný zástupce policejního náčelníka Robert France.
Postup policistů ale vyšetřuje britský policejní dohledový úřad IOPC.
Vickrum Digwa byl 28. května 2026 uznán vinným z vraždy.
O případu se začalo v médiích více diskutovat i díky podnikateli Elonu Muskovi, který vyzval ke zveřejnění záznamů z policejních kamer a srovnal Nowakova slova „nemůžu dýchat“ s případem George Floyda.
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Hnutí se následně rozšířilo i do dalších zemí a jedním z jeho nejviditelnějších symbolů se stalo pokleknutí. Gesto začali používat politici i běžní lidé jako projev solidarity proti rasové diskriminaci. Prosadilo se také ve sportu, například v anglické Premier League, kde týmy poklekaly před začátkem zápasů, aby upozornily na nerovné zacházení.
Pro zesnulého studenta financí, Henryho Nowaka, se poklekávat nebude. Vicepremiér Velké Británie David Lammy, člen Labouristické strany, v rozhovoru pro stanici LBC označil pokleknutí za „symbolické“ gesto, které není potřebné.
„Poklekl byste kvůli Henrymu Nowakovi?“ konfrontoval vicepremiéra moderátor stanice Nick Ferrari.
Vicepremiér chvíli neměl slov. „Myslím, že k uctění jeho rodiny…“ začal zeširoka, ale moderátor ho přerušil a připomněl mu, že se jednalo o jednoduchou otázku, na kterou očekával odpověď ano nebo ne.
„Poklekl byste kvůli Henrymu Nowakovi?“ zopakoval moderátor otázku.
„Myslím, že ne,“ odpověděl labouristický vicepremiér Lammy. „Víte, nemyslím si, že jeho rodina požaduje nějaké symbolické gesto. Žádá o policejní zásahy založené na zdravém rozumu a především chce, aby se snížil počet trestných činů spáchaných nožem,“ vysvětlil.
Moderátor se tedy doptal, zda chápe správně, že vicepremiér souhlasí s tím, že poklekávání bylo v minulosti spíše „šarádou“.
Vicepremiér ovšem odmítl srovnání minulosti se současnou situací. „Tehdy bylo po pandemii,“ připomněl.
Závěrem přislíbil, že udělá, co může, aby snížil počet útoků nožem ve Velké Británii.
‘Would you take the knee for Henry Nowak?’— LBC (@LBC) June 5, 2026
‘I think… no.'
@NickFerrariLBC confronts Deputy PM David Lammy on the ‘double standard’ of his reactions to Henry Nowak and George Floyd. pic.twitter.com/PzN7s2Plg1
Mezitím se na veřejnost dostali záběry ze zatčení Nowaka. Vyjádřil se k nim i americký viceprezident J.D. Vance, ve kterém tragická vražda Nowaka vzbuzuje hněv. „Henry Nowak zemřel stejně, jako umírá civilizace: opuštěný, spoutaný úřady, které mu nedůvěřovaly ani se o něj nestaraly, a obviněný z trestných činů z nenávisti, které nespáchal,“ uvedl Vance.
Dle jeho názoru by byl student stále naživu, kdyby v posledních letech evropské elity nedopustily masovou invazi migrantů pohrdajících Západem. Uvedl, že právě zastavení masové migrace je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou administrativa prezidenta Donalda Trumpa dokázala.
„Henry nebyl zdaleka první, kdo tak zbytečně přišel o život, a obávám se, že nebude ani poslední. Pokaždé, když dojde ke ztrátě života, jako byl ten jeho, je správnou reakcí – jedinou reakcí – spravedlivý hněv,“ uvedl Vance.
Henry Nowak died the same way a civilization dies: abandoned, handcuffed by authorities who neither trusted nor cared for him, and accused of hate crimes he did not commit. His murder is as tragic as it is enraging. He should still be alive today, and he would be if the last few… https://t.co/e3HkjzWzwU— JD Vance (@JDVance) June 5, 2026
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