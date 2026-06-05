Skandál nabírá obrátky. Kvůli bílému studentovi se politikovi klečet nechce

05.06.2026 19:35 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Student Henry Nowak zemřel poté, co ho ve Velké Británii pobodal útočník. V tragickém případu mnozí vidí paralelu se smrtí George Floyda poté, co se ukázalo, že i Nowak měl během zásahu policistům říkat, že nemůže dýchat. Zatímco po Floydově smrti se ale rozjelo hnutí Black Lives Matter a lidé v solidaritě poklekávali, britský labouristický vicepremiér David Lammy v rozhovoru odmítl, že by měl pokleknout i kvůli Nowakovi.

Skandál nabírá obrátky. Kvůli bílému studentovi se politikovi klečet nechce
Foto: Repro X
Popisek: Záběry ze zatčení Henryho Nowaka

Osmnáctiletý student Henry Nowak byl v prosinci v Southamptonu napaden Vickrumem Digwou, který ho pětkrát bodl nožem. Jedna z ran zasáhla hrudník a způsobila smrtelné vnitřní krvácení.

Když na místo činu dorazila policie, Digwa tvrdil, že obětí útoku je on sám a že ze strany Henryho Nowaka čelil rasistickým urážkám.

Policejní hlídka následně okamžitě jednala. Krvácejícího Henryho Nowaka spoutali a oznámili mu, že je zatčen. A to přesto, že policistům opakovaně říkal, že nemůže dýchat. Až po několika minutách policisté zjistili, že Nowak je v kritickém stavu. Teprve poté mu sundali pouta, začali s resuscitací a zavolali záchranku. Na záchranu jeho života už bylo pozdě. Svým zraněním Nowak následně podlehl.

Policie se nyní hájí tím, že byla na místě uvedena v omyl, když Digwa popíral, že by byl spáchal útok on sám a dokonce líčil událost jako rasistický útok vůči němu. Navíc, jak uvádí policie, z lékařských posudků vyšlo najevo, že Nowakova zranění byla neslučitelná se životem.

„Moji policisté rychle reagovali na situaci, která byla matoucí a nejasná, a během několika minut mu poskytovali první pomoc a snažili se mu zachránit život,“ uvedl dočasný zástupce policejního náčelníka Robert France.

Postup policistů ale vyšetřuje britský policejní dohledový úřad IOPC.

Vickrum Digwa byl 28. května 2026 uznán vinným z vraždy.

O případu se začalo v médiích více diskutovat i díky podnikateli Elonu Muskovi, který vyzval ke zveřejnění záznamů z policejních kamer a srovnal Nowakova slova „nemůžu dýchat“ s případem George Floyda.

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Smrt George Floyda v květnu 2020 dala za vznik hnutí Black Lives Matter. Ve Spojených státech se pořádaly protesty namířené proti projevům rasismu i policejnímu násilí.

Hnutí se následně rozšířilo i do dalších zemí a jedním z jeho nejviditelnějších symbolů se stalo pokleknutí. Gesto začali používat politici i běžní lidé jako projev solidarity proti rasové diskriminaci. Prosadilo se také ve sportu, například v anglické Premier League, kde týmy poklekaly před začátkem zápasů, aby upozornily na nerovné zacházení.

Pro zesnulého studenta financí, Henryho Nowaka, se poklekávat nebude. Vicepremiér Velké Británie David Lammy, člen Labouristické strany, v rozhovoru pro stanici LBC označil pokleknutí za „symbolické“ gesto, které není potřebné.

„Poklekl byste kvůli Henrymu Nowakovi?“ konfrontoval vicepremiéra moderátor stanice Nick Ferrari.

Vicepremiér chvíli neměl slov. „Myslím, že k uctění jeho rodiny…“ začal zeširoka, ale moderátor ho přerušil a připomněl mu, že se jednalo o jednoduchou otázku, na kterou očekával odpověď ano nebo ne.

„Poklekl byste kvůli Henrymu Nowakovi?“ zopakoval moderátor otázku.

„Myslím, že ne,“ odpověděl labouristický vicepremiér Lammy. „Víte, nemyslím si, že jeho rodina požaduje nějaké symbolické gesto. Žádá o policejní zásahy založené na zdravém rozumu a především chce, aby se snížil počet trestných činů spáchaných nožem,“ vysvětlil.

Moderátor se tedy doptal, zda chápe správně, že vicepremiér souhlasí s tím, že poklekávání bylo v minulosti spíše „šarádou“.

Vicepremiér ovšem odmítl srovnání minulosti se současnou situací. „Tehdy bylo po pandemii,“ připomněl.

Závěrem přislíbil, že udělá, co může, aby snížil počet útoků nožem ve Velké Británii.

Mezitím se na veřejnost dostali záběry ze zatčení Nowaka. Vyjádřil se k nim i americký viceprezident J.D. Vance, ve kterém tragická vražda Nowaka vzbuzuje hněv. „Henry Nowak zemřel stejně, jako umírá civilizace: opuštěný, spoutaný úřady, které mu nedůvěřovaly ani se o něj nestaraly, a obviněný z trestných činů z nenávisti, které nespáchal,“ uvedl Vance.

Dle jeho názoru by byl student stále naživu, kdyby v posledních letech evropské elity nedopustily masovou invazi migrantů pohrdajících Západem. Uvedl, že právě zastavení masové migrace je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou administrativa prezidenta Donalda Trumpa dokázala.

„Henry nebyl zdaleka první, kdo tak zbytečně přišel o život, a obávám se, že nebude ani poslední. Pokaždé, když dojde ke ztrátě života, jako byl ten jeho, je správnou reakcí – jedinou reakcí – spravedlivý hněv,“ uvedl Vance.

 

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policie , Velká Británie , Labouristická strana , útok nožem , Henry Nowak

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