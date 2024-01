„Nestrkejte do mě!“ Davos: Hlavoun z USA a scéna s jeho soukromým letadlem

Johna Kerryho ve švýcarském Davosu zastavil na ulici nezávislý australský publicista Avi Yemini a jako amerického zmocněnce pro otázky klimatu, server televize Fox News Kerryho označil za „Bidenova klimatického cara“, se ho zeptal, jak velkou uhlíkovou stopu by asi tak mohl Kerry zanechat, když do Davosu neletěl běžnou linkou nýbrž speciálně připraveným letounem.

„Jakou uhlíkovou stopu mají tyto události každý rok, co sem přijedete? Myslíte, že to stojí za to – prostí lidé platí za vaše zločiny?“

A od Kerryho si hned vyslechl, že jako novinář raději nemá pokládat hloupé otázky.

„To je hloupá otázka,“ odpověděl Kerry. „To nikdo netvrdí. Nevymýšlejte hloupé otázky,“ řekl na doplňující otázku, proč na jeho uhlíkové stopě nezáleží. Kerryho doprovod se postaral o to, aby australský publicista už nemohl dlouholetému politikovi položit žádné dotazy. „Nestrkejte do mě, máme svobodu tisku,“ bránil se Yemini.

Někdejší kandidát na prezidenta poznamenal už pouze tolik, že v boji proti klimatické změně odvedl kus práce.

Yemini později v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že Kerry „zjistil, že je obtížné ospravedlnit svou uhlíkovou stopu při každoroční účasti na Světovém ekonomickém fóru v Davosu“.

