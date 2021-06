„Nevracejte se.“ Tornádo řádilo, zášť k Babišovi taky. A Vystrčil se omlouval

Premiér Andrej Babiš uvízl kvůli počasí v Bruselu a nemohl se vrátit do Česka, které se potýká s následky řádění tornáda na jižní Moravě. Oznámil to na sociálních sítích. Politik a kandidát TOP 09 Marek Ženíšek se neovládl a vzkázal mu, ať se radši nevrací. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zase omluvil za to, že obyvatele postižené Moravy tituloval „lidičky“. Ministr vnitra Jan Hamáček je v plné permanenci a už mluví i o obnově zničených oblastí. Tak zatím probíhá politická debata nad přírodní pohromou.

Hodonínskem a Břeclavskem se na jižní Moravě prohnalo tornádo, které pohazovalo auty jako papírovými hračkami. Polovina obce Hrušky v okrese Vyškov s takřka 800 obyvateli je zničená. Tornádo se prohnalo i částí Hodonína a dalšími obcemi. Kupříkladu obcí Lužice, kde se v pátek ráno objevil i ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Teď jsem tady a musím říct, že to je pohled jako z apokalypsy. Chci poděkovat jednotkám IZS, pracují celou noc. Lidé se teď probouzí do apokalypsy a naším úkolem je maximálně pomoct. Až skončí ty prvotní záchranné práce, tak to bude o rekonstrukcích, takže to bude stát velké peníze. Už jednáme s ministryní financí o finanční pomoci,“ oznámil Hamáček. „Ty ulice se budou de facto muset postavit znovu, takže to je otázka měsíců, možná let a spousty peněz,“ dodal.

Poděkování poslal do Rakouska a na Slovensko, protože z obou zemí do Česka dorazila pomoc. Pomoc poslal také jihočeský hejtman Martin Kuba.

Po Hamáčkovi se před kameru ČT postavila ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. „V noci jsem se byla podívat v obci Hrušky, teď jsme v Lužicích. To byla naprostá hrůza. Jestli si umíte představit ty záběry z druhé světové války, tak přesně tak to vypadá, to už je v podstatě město duchů,“ poznamenala Schillerová. A hned přislíbila, že na příštím zasedání vlády bude schválen finanční plán pomoci lidem postiženým tornádem. Prý situaci řeší i s premiérem Andrejem Babišem. „Pan premiér je v Bruselu, bohužel ho sem nepustili z jednání,“ posteskla si.

Bývalý místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek k tomu na sociální síti Twitter poznamenal, že Česku vlastně spíš pomůže, když Babiš zůstane co nejdál.

„To je v pohodě, klidně zůstaňte, kde jste. Republice to jenom prospěje,“ napsal Ženíšek, když si přečetl, že je premiérovi líto, že se nemůže vrátit do Česka. Svůj status ale brzy smazal.

Na rozdíl od Schillerové ale premiér netvrdí, že ho z Bruselu nechtějí pustit. Do Česka podle svých vlastních slov nemohl přiletět kvůli počasí.

„Bohužel se kvůli počasí nemůžu vrátit do České republiky. Mluvil jsem s generálem Opatou a generálem Rybou a požádal vicepremiérku Alenu Schillerovou, aby byla k dispozici hejtmanovi Janu Grolichovi (KDU-ČSL) pro okamžitou pomoc vlády postiženým občanům a jejich rodinám,“ napsal předseda vlády.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poděkoval hasičům z Vysočiny, že vyrazili na pomoc Břeclavsku a Hodonínsku. A hned se omlouval.

„Myslím na lidičky z obcí a měst na jižní Moravě a děkuji hasičům z Vysočiny, že okamžitě vyrazili pomáhat,“ napsal Vystrčil. Vzápětí se omlouval. „Pokud se použití výrazu lidičky někoho dotklo, tak se velmi omlouvám. Nechtěl jsem se kohokoliv dotknout, naopak,“ dodal.

Novinář Miloš Čermák k tomu poznamenal, že teď ještě schází báseň od Aleny Schillerové.

„Dnešní večer na Twitteru v kostce. Víc k tomu nemám. Všem, kteří si myslí, ze nejhorší je za námi, ještě připomínám, ze Alena Schillerová zatím nezachytila své pocity v nové básni,“ konstatoval Čermák.

„Bude selfie a slzy?“ poslal ještě kousavý dotaz ministryni financí starosta pražských Řeporyjí z ODS Pavel Novotný.

Psali jsme: Kalousek: Vládo, překopej rozpočet. Tornádo mění priority Nabídky pomoci: Jurečka přijede i s traktorem Peklo. Jak po válce. Pomozte Moravě. Česko se probouzí po děsivé noci Babiš chce odpoledne navštívit oblast zasaženou ničivými bouřemi a tornádem

