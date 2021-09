„Nic o tom nevíte. Já celé léto makal. Kecáte blbosti!“ Babiš v debatě kosil politiky. Bartoš vyletěl: To vaše Čau lidi...

reklama

Očkovaní a neočkovaní. Dvě skupiny obyvatelstva, mezi nimiž zeje příkop. Co udějí politici, aby se to uklidnilo? "Snažíme se přesvědčit maximum lidí, aby se očkovali. Děláme teď kampaň. Chceme přesvědčit 9 procent lidí. Podali jsme již 11,5 milionu vakcín," řekl úvodem Babiš, za což zasloužil i smích z publika, zejména u slova "kampaň". Zdůraznil i motivaci k očkování, kdy například praktici dostanou za každého prvoočkovaného seniora finanční odměnu. "Máme nejvíc promořených občanů na milion obyvatel," sdělil také Babiš ke studii, kterou má k dispozici. "Stávající situace je úplně jiná než minulý rok. Loni jsme dobře nezvládli návrat z prázdnin, letos to je jinak," podotkl dále Babiš, ale byl přerušen moderátorkou, jež se jej znovu zeptala, jak chtějí přesvědčit lidi k očkování.

"Jedna z nejsilnějších kampaní, která jede s covidem, je kampaň dezinformační. Lidé objektivně mají i strach. Podle posledních průzkumů, že zhruba 30 procent lidí by se nechali naočkovat, kdyby si mohli vybrat vakcínu," zmínil dále Ivan Bartoš, jenž byl v pořadu reprezentoval společnou koalici PIrátů + STAN.

"Vláda a ministerstvo zdravotnictví selhaly v otázce komunikace. Pořád je potřeba tento hendikep dohnat," míní pak předseda lidovců Marian Jurečka, jenž reprezentoval koalici SPOLU.

Jako poslední pak ohledně smíření obyvatel hovořil předseda ČSSD Jan Hamáček. "Na jaře to vypadalo, že je více zájemců než vakcín. Vypadalo to, že v létě dosáhneme 75 procent. Ale teď je to jinak. Musíme bojovat s dezinformacemi. Ty jsou šílené. Chci všem jasně říct, že jsem očkován a žádný 5G vysílač se ze mě nestal. Část politické scény si z toho udělala kampaň do voleb. Všichni společně, ať jsme opozice nebo vláda, bychom měli horovat za očkování. Porazíme covid, ale nesmí to být získávání laciných politických bodů," sdělil Hamáček.

Klíčové otázky však pokládali voliči. Každý tábor příznivců mohl položit jeden dotaz a všichni měli minutu na odpověď. Jako první padl dotaz z tábora příznivců koalice SPOLU. "Občanská společnost je jenom jedna. Co udělat, abychom podpořili mezigenerační spolupráci, nejenom ekonomickou stránku, ale i to, co je nad ekonomickou stránkou?" zeptala se žena z toho tábora a poukázala i na kvalitu života seniorů.

Navýšení důchodů

"Myslím, že naše vláda kladla velký důraz na podporu seniorů. Navýšili jsme důchody, dali jsme slevy, podpořili jsme zdravotnictví. Myslím, že jsme dělali všechno pro to, abychom ochránili životy seniorů. Dělali jsme maximum a souhlasím s paní, že mezigenerační problém... Apelovali jsme na to. Poskytli jsem před Vánoci antigenní testování," odpověděl ženě Babiš.

Další odpovídal Hamáček. "První porazit covid-19 a už nikdy nezavádět plošná opatření. Celá řada mladých neviděla rodiče či prarodiče dlouho. Je důležité dostat situace do normálu. Mezilidský kontakt je základ. Důležité je také vrátit zdravotnictví do normálu. Poskytnout důstojnou zdravotní péči seniorům," řekl Hamáček.

Minutu k odpovědi pak využil i Marian Jurečka. "Je to věc, která naši společnost trápí," zmínil Jurečka a poukázal na snahu lidovců ocenit maminky pětistovkou k důchodu navíc. "Je důležité nastavovat princip, že když se rodiče starali o své děti, měly by se děti také starat o své rodiče, když už nemohou," řekl.

"V momentě, kdy covid začal, vlna solidarita se mezi mladými lidmi zvedla. Lidé se starali o sebe navzájem. Myslím si, že to zafungovalo. Je základ, i když není covid, nedělat politiku, která proti sobě staví staré i mladé," podotkl Bartoš.

Dlaší otázka směřovala z tábora sociální demokracie. "Velice mě mrzí snahy hnutí ANO ohledně zmražení financí zdravotníkům. Jde i o hasiče, policisty a další. A prakticky jde o snížení, kvůli inflaci. Přijde mi to dost nefér," poznamenal divák. Všichni se pak měli vyjádřit k platům těchto složek.

„Nevychovaný člověk”

"Na to, kolikrát zaznělo poděkování ze strany premiéra, tak peníze na jejich účet následně nedoputovaly," poznamenal Bartoš, jehož přerušil Babiš. "Zase lžete!" řekl. "Nejsme ve vašem holdingu Agrofert, neskákejte mi do řeči," oponoval Bartoš, kterého následně opět přerušil Babiš a Bartoš o něm řekl, že je nevychovaným člověkem.

"Pro nás je důležité, aby tady byla sociální spravedlnost, abychom valorizovali o to, co můžeme valorizovat," sdělil Jurečka. Následoval hlas Jana Hamáčka. "Nebudu hlasovat pro rozpočet, který sníží platy zdravotníkům a hasičům. Není možné se s nimi fotit a pak jim říct: Trhněte si nohou," podotkl Hamáček, jenž doufá, že růst bude vyšší než inflace.

A jako poslední hovořil Babiš, který hájil, že za jeho vlády byly nejvíce navýšeny platy. "Vláda bude o tom dále jednat, budeme jednat o platech zdravotníků. Průměrný plat sestry je 58 tisíc, lékaře 104 tisíc," řekl Babiš za smíchu publika.

Premiér Babiš se následně vyjádřil i k tomu, co bude vláda dělat, pokud se situace kolem covidu-19 opět zhorší. "Jsme připraveni, je to úplně jiná situace. Uvidíme, co se stane po 9. září, kdy budeme potřetí testovat děti ve školách. Se žádným lockdownem se již nepočítá," sdělil Babiš, jenž je optimista, že testování ve školách dopadne.

"Budeme záležet na všech, na vaší odpovědnosti. Zkuste přesvědčit ty, kteří nejsou naočkovaní, že je za minutu dvanáct," podotkl Hamáček. Bartoš pak má starost o to, aby se neopakovala situace z loňského podzimu. "Je třeba umět s pandemií lokálně. Určitě ji neřešit celostátně," dodal Bartoš, jenž upozornil i na to, že jsme měli dlouho zavřené školy, což by se nemělo opakovat.

"Kdyby se ta situace zhoršovala, musí být rychlá reakce z hlediska testování, trasování. Musí být také srozumitelná komunikace vlády a ministrů," zdůraznil Jurečka. "Vy o tom nic nevíte! Já jsem celé léto makal, pánové o tom nic nevědí, kecají blbosti," rozčílil se Babiš v diskusi o protilátkách a o testování. Zdůraznil také to, že nebyl ani na žádné dovolené. Ten zároveň také vyzval lidi, aby se dívali na jeho nedělní pořad Čau lidi, kde se dozví potřebné informace. Následně se dostal do přestřelky s Bartošem, který jej opět napomínal, že jej nenechá domluvit. "Nemáte slušný vychování. Máte svůj pořad Čau lidi, tam si mluvte sám," rozčiloval se Bartoš.

Z publika se pak zeptala žena z tábora Pirátů. "Všichni víme, že české školy byly nejdéle uzavřené v Evropě. A mělo to dopady. Děti trpí velkými úzkostmi, frustracemi, začíná se o nich hovořit jako o covidové generaci. Ne všichni měli stejný přístup ke vzdělání," zdůraznila žena.

Podceněné léto

Hamáček následně jako jeden z důvodů uzavření škol zmínil podceněné léto. Neopomněl připomenout ani akci na Karlově mostě. "Pro školství byla distanční výuka novou situací. První fáze do konce září, nebo do konce srpna proběhla, nějakým způsobem, to léto bohužel jsme nezvládli. Proto jsme se poučili. Je to poučení, že jsme udělali i programy na podporu škol. Darovali jsme notebooky. Poučili jsme se z toho období," míní k současnému školnímu roku Babiš.

"Proč byly školy zavřeny 170 dní? Vláda prostě na začátku myslela ekonomicky. Co nás nejmíň zatíží ekonomicky? Školy pak vždy zůstaly na konec, řešil se průmysl. Měl se například zavést střídavý režim ve školách," podotkl Bartoš.

"Dlouhé zavření škol... Jako rodič jsme si to procházeli, bylo to obtížné zvládat. Jedna z věcí, která mi chyběla, byla včasná příprava na digitalizaci. Pro děti bylo notebooků a tabletů velmi málo," podotkl Jurečka, že do budoucna je potřeba udělat jednu věc: umět odlišovat lokality. "Byly okresy, kde ta situace už byla lepší, ale školy byly nelogicky zavřené, děti se přitom na vesnici potkávaly," dodal Jurečka.

Při následném vystoupení Hamáčka se rozčílila jedna z žen z publika, která na ministra vnitra začala pokřikovat. "Vy říkáte, že kdyby vládli Piráti, nikdo by neumřel na covid? Je mi líto každého člověka, který zemřel na covid, ale používat to jako politický argument... To mi nepřijde správné," bránil vládní rozhodnutí Hamáček s tím, že nelze tvrdit, že kdyby vládla jiná strana, nikdo by na covid-19 nezemřel.

Následně se opět dostali do přestřelky Babiš s Bartošem, kdy Bartoš nazval Babišem nejhorším premiérem. "Tohle rodiče nezajímá. Rodiče zajímá, jak dohnat tu mezeru ve vzdělání," rozčílil se Jurečka. "A to mi vadí, pane premiére. Řešte, jak to vzdělání zlepšit," podotkl.

