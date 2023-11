„Nohavica má 70, už ať tu není.“ Písničkář se u Šípa vysmál jistým novinářům

reklama

V červnu oslavil Nohavica 70. narozeniny. Na údiv moderátora Šípa, že tuto skutečnost v médiích nijak zvlášť nezaznamenal, reagoval, že ho to samotného překvapilo: „Naopak, já jsem byl připraven na to, že v tom červnu se v některých časopisech na české mediální scéně objeví na prvních stránkách karikatury, fotky, hvězdy, kříže, hroby, ‚Nohavica má 70, už ať tu není‘. Ale klid..“ pozastavil se písničkář v pořadu Všechnopárty.

Na otázku, jak je možné, že takový klid kolem jeho osoby byl, pak na adresu médií podotkl: „Oni se bojí, nebo co?“ vtipkoval Nohavica. A zmínil, že není jinak příliš rád středem veřejného zájmu.

Nohavicovi věnovala česká mainstreamová média velkou pozornost v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Pranýřovala ho, že v roce 2018 převzal od Vladimira Putina ocenění za kulturní zásluhy. Zrušeno mu bylo i několik koncertů, jelikož se „dostatečně nedistancoval“ od Putinova režimu.

Přesto například koncert v Ostravě-Porubě, který se uskutečnil loni v březnu, byl vyprodán během patnácti minut. Fanoušci i tímto velkým zájmem zpěvákovi tehdy ukázali, že má jejich podporu. Nohavica v posledním roce nazpíval nemálo písní, v nichž glosuje zahraniční i domácí politické dění.

Lidé mají podle něj jeho písně rádi, protože v nich vypráví příběh. „Když to řeknu tak pateticky, jsem vypravěč svého a našich životů. Vypravěč toho, co se stalo. A díky tomu, že je to zveršované, díky tomu, že to má melodii, je to jako bych seděl u toho ohně a lidi mé příběhy poslouchají,“ řekl spokojeně s úsměvem.

Moderátor Nohavicovi popřál, aby mu jeho fanoušci zůstali věrní jako doteď. „Což ty víš, o čem mluvím, a všichni ti to strašně přejeme,“ řekl Karel Šíp a Nohavica sklidil potlesk celého publika.

Nyní se Nohavica těší na koncertování v předvánočním čase. „Budu doma jezdit po městech okolo Ostravy,“ řekl na závěr písničkář.

