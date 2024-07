„Nový americký prezident Trump.“ Atentát a mocné foto. Hotovo. Kalousek a další

Střelba na shromáždění Donalda Trumpa v Butleru v Pensylvánii je podle strážců zákona vyšetřována jako pokus o zavraždění bývalého prezidenta a republikánského kandidáta na prezidenta, uvedla agentura AP s odvoláním na policii a pořádkové složky. Podle prvotních zpráv reportéra CNN byl pachatelem mladý muž z Pensylvánie, FBI ho později identifikovala jako 20letého Thomase Mathewa Crookse.

Střelec je mrtvý, při střelbě byl zabit i jeden z účastníků akce. Dva další lidé jsou kriticky zraněni. Všichni byli dospělí muži. Trumpovi kulka poranila horní část pravého ucha, měl silné krvácení. Nyní je po lékařské kontrole v pořádku. FBI na tiskové konferenci uvedla, že vyšetřovatelé zatím neznají motiv pachatele a vyzvala o pomoc veřejnost. Uvedla, že "je překvapivé", že střelec dokázal vystřelit tolik nábojů.

Podle mnohých názorů atentát zajistil Donaldu Trumpovi po podzimních volbách návrat do Bílého domu.

„Trump právě vyhrál volby. Jděte do hajzlu, demokraté,“ zní komentář na sociální síti X.

Trump just won the election.

I already made this Trump hype video to “Many Men” by 50 Cent.

Now it hits even harder.

— Clandestine (@WarClandestine) July 13, 2024

„Donald Trump za tuto zemi schytal kulku. Pokud volíte někoho jiného, můžete se jít bodnout,“ přidal se další diskutér.

Pozornost na sebe strhává moment, kdy Trump hrozí pěstí, když ho ochranka po střelbě odvádí z pódia, kde vystupoval s projevem.

Předseda Pulse of Europe a proevropský aktivista Tomáš Peszynski snímek označil za „fotku, která vyhrává volby“. „Viděli jste fotky z atentátů? Roztřesené, rozmazané, chaotické.. tahle fotka je prostě úžasná. Je tam všechno. Trump v hrdinské póze, krev a velká americká vlajka. Nejsem fotograf a připouštím, že pokud to bylo na veřejné akci a během projevu a pod podiem stála řada fotografů, autor téhle fotky je prostě šikovný týpek a kandidát na World Press Photo. Fotka, co vejde do dějin, a fotka, která vyhrává volby,“ napsal, a že kolem dění má „jisté pochybnosti“.

Michal Hašek, předseda jihomoravské organizace strany PRO, poukázal na vážnost situace a vzpomněl reakce po atentátu na Roberta Fica. „Jsou pouhé 2 měsíce od atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Přeji prezidentu Donaldu Trumpovi brzké uzdravení a vítězství v nadcházejících volbách. USA i svět potřebují konec chaosu. Přidávám i reakci prezidenta Bidena, který odsoudil násilí, popřál D.Trumpovi uzdravení a měl se s ním i telefonicky spojit. Reakce prezidenta i demokratické administrativy jsou jednoznačné a nechť si jich všímají zejména sráči u nás, kteří “vtipkovali” po atentátu na Roberta Fica…,“ upozornil.

Rovněž publicista Zdeněk Šarapatka hovoří o Trumpově volebním vítězství. „Neznají hranice. Nevidí si do úst. Jdou do krajností. Programové nenávisti říkají politika. Odvetě soutěž. Dav mají za soukromou armádu, co za ně zúčtuje. Přitahují agresivitu, jež nezná meze. A magory i zoufalce bez zábran, co nezvládnou frustraci a řeší ji útokem na život domnělých původců osobních problémů. Memento také pro zdejší adepty příštího vládnutí bez zbytků soudnosti a s lůzou za zády. Fico. A teď Trump, jenž přežil...a dneškem tak zvítězil ve volbách. Za cenu, která je přespříliš vysoká. Pro svět: příklady táhnou,“ dodal ve svém facebookovém příspěvku.

Vzkaz ´liberálům a demokratům´: Ne! Slušní lidé nestřílí a nedělají atentáty! komentovala atentát na Trumpa Jana Frank vystupující jako Janina z Londýna. „Pokud někoho nechcete za prezidenta, jděte k volbám a volte proti němu, pokud je už někdo zvoleným premiérem, musíte počkat do dalších voleb. At žije Donald Trump,“ dodala.

— Janina zLondyna (@zlondyna) July 13, 2024

"Liberální" dobytci naštěstí opět neuspěli v jejich odporné představě demokracie. Dehonestační kampaně a atentáty jsou novodobé praktiky zelených Khmérů, vyjádřil se k atentátu na Trumpa europoslanec za Přísahu a Motoristy Filip Turek.

— Filip Turek (@DolphSegal) July 13, 2024

Bývalý ministr a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek rovněž o Trumpovi hovoří v souvislosti s dnešními událostmi jako o novém americkém prezidentovi. „Je strašné a odsouzeníhodné, když se něco takového ve volební kampani stane. Paradoxem je, že ať už měl střelec jakýkoliv motiv, svým činem definitivně vyhrál Trumpovi volby. Další kampaň už je zbytečná,“ konstatoval.

— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) July 14, 2024

Jeden z nejbohatších Čechů Ivo Lukačovič glosoval z pohledu Trumpovy situace: „Blíží se americké volby, protikandidát je dementní (doslova) a tobě se z hlediska PR stane to nejlepší, co může. Atentát, který dopadne dobře. To vše za účasti medii, takže to vyprodukuje fotky jako je tato. Pokud se nestane nic nepředpokládaného, tak Trump už ty volby vyhrál. Nejsem jeho příznivec, jen konstatuji fakta,“ napsal.

Blizi se volby v ????, protikandidat je dementni (doslova) a tobe se z hlediska PR stane to nejlepsi co muze. Atentat, ktery dopadne dobre. To vse za ucasti medii, takze to vyprodukuje fotky jako je tato.



— Ivo Lukacovic (@ilblog) July 14, 2024