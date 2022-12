„Nuly,“ kopnul Zeman. Pehe nadskočil. A další

Včerejší vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana mnohé zaujalo zejména prezidentovým podotknutím, že se jako „každý politik občas setkával přímo nebo zprostředkovaně i se závistivými a zakomplexovanými nulami, ať už mezi politickými komentátory, mezi neúspěšnými politiky i jinde“. Právě tato Zemanova slova vybudila k několika reakcím například komentátora Jiřího Peheho. „Bude to vzájemné,“ reagoval na dodatek prezidenta, že na tyto „nuly“ zapomene v den, kdy odejde do starobního důchodu. Ozval se taktéž komentátor Petr Honzejk.

Za nejvýznamnější událost uplynulého roku prezident označil ruskou agresi vůči Ukrajině. „Byl jsem vždy stoupenec korektních ekonomických vztahů s Ruskou federací. Zejména kvůli dodávkám relativně levných energetických surovin. Ale jsou situace, kdy ekonomické zájmy musí ustoupit zájmům bezpečnostním. A celosvětová bezpečnost, a tedy i bezpečnost České republiky, je touto agresí ohrožena. Proto plně podporuji pomoc České republiky bojující Ukrajině. A věřím, že tlak svobodných zemí dříve nebo později přiměje Rusko, aby území Ukrajiny opustilo,“ uvedl a následně připojil vyjádření k energetické krizi, přičemž podotkl, že opomíjeným faktorem růstu cen energií je „zelený fanatismus, Green Deal“.



K druhé části svého projevu Zeman řekl, že pokládá „za svoji samozřejmou povinnost“, aby „složil účty“. „Možná, že to bude trochu delší, prosím, abyste mi to prominuli, koneckonců, je to naposledy,“ zaznělo od prezidenta k části, v níž shrnul své politické a veřejné působení od doby svého nesouhlasu se sovětskou okupací Československa až do dnešních dnů

„Milí přátelé, po 8. březnu odejdu do starobního důchodu, budu číst zajímavé knihy a tak trochu budu i vzpomínat. Jako každý politik jsem se občas setkával přímo nebo zprostředkovaně i se závistivými a zakomplexovanými nulami, ať už mezi politickými komentátory, mezi neúspěšnými politiky i jinde. Na tyto nuly zapomenu první den svého starobního důchodu. A naopak budu vděčně a s úctou vzpomínat na všechny ty, s nimiž jsem měl tu čest pracovat pro republiku. Milí moji, je čas se rozloučit. A jak jinak, než slovy básníka. A kdybychom se víckrát neviděli, bylo to krásné a bylo toho dost. Sbohem a šáteček,“ zakončil pak svoji řeč Zeman.

Zemanova slova ihned probudila nemalou pozornost. Mnohé zejména k reakci vybudilo prezidentovo podotknutí, že se setkával rovněž se „závistivými a zakomplexovanými nulami“.



„‚Zakomplexované nuly z řad komentátorů a politiků‘ zapomene Miloš Zeman prý v den, kdy odejde do starobního důchodu. Bude to vzájemné. Teď aby si na něj vzpomněli občas v dobrém i historici. Budou to mít těžké, zejména pokud jde o posledních 20 let,“ ozval se po Zemanově vyřčení proslovu komentátor Jiří Pehe.

"Zakomplexované nuly z řad komentátorů a politiků" zapomene Miloš Zeman prý v den, kdy odejde do starobního důchodu. Bude to vzájemné. Teď aby si na něj vzpomněli občas v dobrém i historici. Budou to mít těžké, zejména pokud jde o posledních 20 let. — Jiří Pehe (@JiriPehe) December 26, 2022

Následně svá slova rozvinul a uveřejnil, že „největším přínosem Miloše Zemana v úřadu prezidenta je, že ukázal, že bychom se bez prezidenta klidně obešli“.

Největším přínosem Miloše Zemana v úřadu prezidenta je, že ukázal, že bychom se bez prezidenta klidně obešli. — Jiří Pehe (@JiriPehe) December 26, 2022

Či pokračoval s kritikou samotného vánočního poselství prezidenta. „Těžko říct, proč se patnáctiminutová sebechvála Miloše Zemana na téma, ‚co všechno jsem za 32 let vykonal v politice‘ nazývá ‚vánoční poselství‘,“ rozpálil se Pehe.

Těžko říct, proč se patnáctiminutová sebechvála Miloše Zema na téma, "co všechno jsem za 32 let vykonal v politice" nazývá "vánoční poselství". — Jiří Pehe (@JiriPehe) December 26, 2022

Označení „zakomplexované nuly“ nedalo spát ani mnohým dalším. „Miloš Zeman projev k národu, tradiční ‚poselství o stavu země‘, věnoval – sám sobě. Ze spoluobčanů zmínil jen –‚zakomplexované, neúspěšné nuly.‘ Za nic, dokonce ani za 9 let svého lokajského postoje k Rusku, který přispěl k jeho agresi, se slovem neomluvil,“ postěžoval si textař a neúspěšný Zemanův prezidentský protikandidát z roku 2018 Michal Horáček.

Miloš Zeman projev k národu, "tradiční poselství o stavu země", věnoval – sám sobě.

Ze spoluobčanů zmínil jen "zakomplexované, neúspěšné nuly".

Za nic, dokonce ani za 9 let svého lokajského postoje k Rusku, který přispěl k jeho agresi, se slovem neomluvil. — Michal Horáček???? (@m_horacek) December 26, 2022

„Výzvu k rychlému zapomnění na zakomplexované nuly“ si pak rozhodl „vzít k srdci“ katolický kněz a dominikán Benedikt Tomáš Mohelník. „Myslím, že to půjde docela dobře. Toxický mrak tu sice ještě chvíli budeme muset rozfoukávat, ale důležité teď je, kdo bude zvolen do prezidentského úřadu. Je to mimořádně závažný úkol pro každého občana ČR,“ doplnil též.

Beru si k srdci výzvu k rychlému zapomnění na zakomplexované nuly... Myslím, že to půjde docela dobře. Toxický mrak tu sice ještě chvíli budeme muset rozfoukávat, ale důležité teď je, kdo bude zvolen do prezidentského úřadu. Je to mimořádně závažný úkol pro každého občana ČR. pic.twitter.com/4GrOJJQXWD — Benedikt T. Mohelník (@MohelnikT) December 26, 2022

A komentátor Petr Honzejk sdílel glosu a podělil se o informaci, že Zemanův proslov tentokrát sledoval v rodinném kruhu. „Vzpomněl jsem si na starý vtip: ‚Soudruhu, jak to, že jsi nebyl na poslední schůzi?!‘ ‚Kdybych věděl, že bude poslední, přišel bych i s celou rodinou!‘ Píšu to proto, že jsem se na Zemanovo Vánoční pózérství díval i s celou rodinou,“ uveřejnil.

