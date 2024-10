„O jejich orgasmu nikdo podcast dělat nebude.“ S Lindou Bartošovou „ve sprše“ se to rozjelo

Moderátorka podcastu naznačila, jaká intimní témata chce konkrétně otevírat: „Nejsilnější emocí, kterou si pamatuju z prvních projevů mé sexuality, byl stud. Devadesátá léta byla prosycená nahými ženskými těly. Měla jsem ale pocit, že nás může svléknout jen někdo jiný. Že my samy svou touhu a potěšení nemáme ukazovat nebo otevřeně prožívat. První menstruace, doteky nebo i první sexuální sblížení se odehrávaly za hradbou mlčení, tajemství a nepřístojnosti,“ uvedla Linda Bartošová.

Poté, co podcast Slast spatřil světlo světa, notovali si na síti X v jeho ostré kritice pánové Čermák a Staněk z Comedy Podcasrtu, které pálí, že na rozdíl od Bartošové si svůj projekt financují ze svých peněz, nikoli z peněz veřejných.

Čermák jej vnímá doslova jako mimořádně problematický: „Ok, Linda ‚jsem hezčí než vy všichni ostatní‘ Bartošová neuspěla v soukromém médiu, a jako špatně odhozený bumerang skončila v médiu veřejnoprávním, kde má podcast o tom, co je důležité pro její generaci. V době, kdy veřejnoprávní média čeká těžká a zpolitizovaná debata o smyslu existence, považuju start tohoto podcastu za mimořádně problematickou věc,“ uvedl Čermák.

Ohledně působení Bartošové v soukromém médiu narážel Čermák na moderování videopořadu Spotlight na online deníku Aktuálně.cz. Zde měla vysílat rozhovory s další bývalou výraznou tváří České televize, moderátorkou Světlanou Witowskou. Po čase ale vydavatelství náhle, bez předchozích výtek, rozhodlo se soustředit na rozhovory pouze Světlany Witowské a Bartošová zde skončila.

Miloš Čermák se dál rozčiloval nad tím, jak je projekt Slast oproti jeho podcastu Insider zvýhodňován: „Takže bych řekl, že pro nás, kteří si režii svých podcastů platíme ze svého a pracně sháníme předplatitele, něco jako přetekla trpělivost,“ dodal.

Zároveň chce znát, jaké má ČRo v tomto ohledu plány a strategii. „Jestli je to financování projektu jako tenhle, který autorku propaguje fotkou pořízenou ve sprše, pak nás to neuspokojuje,“ pokračoval Čermák.

Následně dodává, že poplatky chce hradit za kvalitní žurnalistiku, kterou podle něj podcast Bartošové není: „Osobně jsem vždycky říkal, že beru koncesionářský poplatek jako svého druhu pojištění. ČRo ani ČT nesleduju, ale beru to tak, že se nám/mně jednou jejich kvalitní žurnalistika může hodit. Teď mám ale pocit, že si z nás ČRo dělá legraci. Neboli prdel. Nevím, jak by se mi mohl hodit podcast Lindy Bartošové. Asi jako pojištěnci VZP, který onemocněl rakovinou a pojišťovna mu nabídla místo léčení dva lístky do divadla Járy Cimrmana. Jako super, určitě bych rád šel, ale možná bych radši ještě předtím standardní léčbu. Takže ještě jinak: bitvu o to, jestli má ČRo produkovat nezávislé podcasty, považuju za zahájenou,“ doplnil.

Také Čermákovu kolegovi Luďku Staňkovi se nelíbí, že Český rozhlas poutá na svůj nový podcast Slast nepřehlédnutelnou reklamou s Lindou Bartošovou ve sprše. „Co si myslím o tom, že mne Český rozhlas zasypává reklamou na své ‚veřejnoprávní podcasty‘, placenou z veřejných peněz, které jdou na výrobu podcastu (což definice veřejné služby nezná), případně končí v podobě peněz za reklamu u Marka Zuckerberga, už jsem tu psal. Takže tentokrát mne zajímá něco jiného. Proč Linda Bartošová natáčí svůj nový podcast ve sprše?“ pozastavoval se spoluautor podcastu Comedy Podcast.

Jaké emoce podcast Slast vyvolává, si všímá i jeho moderátorka Linda Bartošová a podle svých slov je za to ráda: „Podcast Slast odstartoval a budí reakce – to je moc dobře,“ píše na svém Instagramu, kde přidává komentář i ke svým fotografiím ve sprše pro propagaci podcastu: „Tady pár backstage fotek z ‚focení ve sprše‘. Ke každé epizodě bude speciální vizuál, na který jsme moc hrdé/í, stejně jako na celou sérii. Pracoval na ní tým profesionálek a profesionálů a jsem moc ráda, že ve veřejnoprávním médiu můžeme pomáhat probourávat další společenská tabu a skrze sdílení pomáhat ke zdravé sexualitě, intimitě a vztahům,“ uvádí Bartošová.

Na rozdíl od moderátorů Čermáka a Stańka je toho názoru, že její podcast Slast má v médiu veřejné služby své místo. „Jsem přesvědčená, že takový podcast do Českého rozhlasu patří, stejně jako jeho nápaditá vizuální stránka. Pevně si stojím za tématem i za tím, jak jsme ho zpracovali. Myslím, že podcastů, kde se několik mužů baví u stolu, máme v Česku dostatek. Já chci svou tvorbou přispívat k tomu, abychom se posouvali. A s tím nepřestanu, ať píše kdokoliv cokoliv. Vlastně jsem s každou další lavinou silnější – díky za to,“ vzkázala Bartošová svým kritikům.

Na Radiu Wawe Bartošová měla před dvěma roky podcast Krása, v němž se zabývala například vzhledem, sexualitou či feminismem.

Úder Čermákovi a Staňkovi za Lindu Bartošovou vrátil Zdeněk Hřib, pražský náměstek pro dopravu a exprimátor: „Hlavní důvod hejtů Staňka a Čermáka na podcast Lindy B. o ženském orgasmu je pouze ten, že nikdo nechce udělat obdobný podcast o jejich orgasmu. Ale to má svůj racionální důvod, pánové. Bylo by to příliš krátké a nevystačilo by to na šest dílů,“ vysmál se tvůrcům podcastu Insider.

Zastání našla Linda také u svého kamaráda, editora Deníku N. „Nemám rád, když někdo šikanuje moje kamarády. Ale to se dá ustát, mám kolem sebe dost odolný lidi. Spíš mám starost o místní kluky. Snad taky někdy dospějou, najdou si kamarády a nebude je ohrožovat šest dílů podcastu Lindy,“ uvedl Titlbach.

