„Občanská válka v Evropě.“ Musk po útoku na Izrael. Jde po něm hlavoun EU

Francouzský eurokomisař Thierry Breton, řešící v komisi Ursuly von der Leyenové agendu vnitřního obchodu, si do svého portfolia bere i digitální sítě. Proto nyní, po teroristických útocích na Izrael, právě tento komisař napsal dopis šéfovi sociálně sítě X Elonu Muskovi.

„Máme informace, že po teroristických útocích na Izrael je vaše síť využívána k rozsévání dezinformací a nelegálního obsahu po Evropské unii,“ začal své psaní.

„Dovolte mi připomenout, že náš zákon o digitálních službách ukládá velmi přesně vymezené povinnosti pro moderování obsahu na sociálních sítích,“ pokračoval komisař.

Stěžoval si, že na bývalém twitteru se šíří ve spojení s informacemi z Izraele obrázky z nesouvisejících konfliktů či dokonce záběry z videoher.

„Vzhledem k naléhavosti situace očekávám, že budete v kontaktu s Europolem a dalšími příslušnými orgány a bude zajištěno, že na jejich žádosti budete rychle reagovat,“ vyzval komisař.

„Vyzývám vás, abyste zajistil rychlou, přesnou a úplnou odpověď na tento požadavek do 24 hodin. Vaše odpověď bude zahrnuta do hodnocení vašeho souladu se zákonem o digitálně službě,“ rozloučil se.

